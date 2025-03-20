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Новости Обновление карты DeepState
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Россияне имеют продвижение возле Красного Первого и двух населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Россияне имеют продвижение возле трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DeepState.

"Враг продвинулся возле Красного Первого, Скудного и Новоселки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ продвинулись возле Невского, - DeepState. КАРТА

Продвижение россиян в районе Большой Новоселки

Автор: 

Донецкая область (9582) Харьковская область (744) Волновахский район (190) Купянский район (153) Новоселка (8) Скудное (3) Красное 1-е (2) война в Украине (3679) DeepState (85)


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Просування. Таке нейтральне і заспокійливе слово. Кожний день якісь незначні просування. Майже непомітні в маштабах країни. Отак суспільство і звикає до в'ялотекучої поразки і втрат територій.
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20.03.2025 05:53 Ответить
Може суспільству треба сказати, що завдяки мудрому керівництву армія розвалилась і воювати тут нема кому чи краще не турбувати?
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20.03.2025 07:45 Ответить
Не тіш себе,,Мудре керівництво у нас було всі 35 років-просрало все.. У а зелешобло це повна деградація
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20.03.2025 08:23 Ответить
Яке тішити! Я в паніці, мене ж на минулому тижні в середині цієї карти "задвухсотити" ж могли!
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20.03.2025 09:06 Ответить
а какие предложения?
добровольцем в тцк?
менять власть? так за это убьют.
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20.03.2025 21:55 Ответить
Значить без варіантів.
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21.03.2025 07:25 Ответить
Про нас на цензорі пишуть, треба дружині, мамі дітям подзвонити. Порадувати, що скоро відстрочку на сина і брата можна буде оформлювати.
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20.03.2025 07:40 Ответить
Тимчасово
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20.03.2025 19:31 Ответить
 
 