Россияне имеют продвижение возле Красного Первого и двух населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Россияне имеют продвижение возле трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DeepState.
"Враг продвинулся возле Красного Первого, Скудного и Новоселки", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
добровольцем в тцк?
менять власть? так за это убьют.