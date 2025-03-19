РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8793 посетителя онлайн
Новости Обновление карты DeepState
7 029 7

Войска РФ продвинулись возле Невского, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в Луганской и Донецкой областях.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Невского и Привольного", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг в Торецке накапливает силы и пытается осуществлять штурмовые действия, - ОТГ "Луганск"

Россияне продвинулись возле Привольного

Автор: 

Донецкая область (9582) Луганская область (6494) Волновахский район (190) Сватовский район (12) Привольное (3) Невское (2) война в Украине (3679) DeepState (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто?
показать весь комментарий
19.03.2025 00:20 Ответить
Ідіть марафон дивіться
показать весь комментарий
19.03.2025 00:51 Ответить
Ще не дивився що там біля Невського, но наскільки знаю, ця територія в смузі оборони Наєва, який вчора розповів, що війська відійшли на "кращі рубежі".
показать весь комментарий
19.03.2025 07:16 Ответить
Та ні, це наче Луганська область, на кордоні з Харківською, там Азовці стояли.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:52 Ответить
 
 