Войска РФ продвинулись возле Невского, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись в Луганской и Донецкой областях.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Невского и Привольного", - говорится в сообщении.
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Fedor Fedorov
показать весь комментарий19.03.2025 00:20 Ответить Мне нравится 1
Antiterror 128
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Misha Kvakin #469784
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Николай Декапольцев
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