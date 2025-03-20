В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура "Укрзалізниці" на Кировоградщине

Российские войска повредили железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці".

"В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры - оценить их и начать восстановление сможем после отбоя", - говорится в сообщении.

В то же время, из соображений безопасности будет изменен маршрут движения для ряда поездов:

№53 Днепр - Одесса

№92/60 Одесса - Харьков/Краматорск

№7 Харьков - Одесса

№128 Львов - Запорожье

№52 Одесса - Запорожье

Кроме того, рейс №790 Кропивницкий-Киев, по причинам безопасности, отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры. В данное время все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

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