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Новости Обстрел инфраструктуры Украины
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В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура "Укрзалізниці" на Кировоградщине

Россияне обстреляли железную дорогу на Кировоградщине

Российские войска повредили железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці".

"В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры - оценить их и начать восстановление сможем после отбоя", - говорится в сообщении.

В то же время, из соображений безопасности будет изменен маршрут движения для ряда поездов:

  • №53 Днепр - Одесса
  • №92/60 Одесса - Харьков/Краматорск
  • №7 Харьков - Одесса
  • №128 Львов - Запорожье
  • №52 Одесса - Запорожье

Кроме того, рейс №790 Кропивницкий-Киев, по причинам безопасности, отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры. В данное время все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

Также читайте: Рашисты ударили ракетой по объекту "Укрзализныци" на Днепропетровщине, ранены четверо железнодорожников

Автор: 

обстрел (27036) Укрзализныця (2745) Кировоградская область (630)


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Тепер кацапи будуть обстрілювати Україну як і раніше, а Україна ні-ні. Бо у Трампа домовленості, а виконувати їх мусить тільки Україна.
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20.03.2025 01:53 Ответить
хєрйогознає. Завтра подивимось.
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20.03.2025 02:06 Ответить
В Кропивницком порядка 30 прилетов взрывов по жилым кварталам бомбардировка граждан мирных жителей и да это же не энергетика.. дроны просто бамбят население
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20.03.2025 02:46 Ответить
Як воно домовлялося...
Я знав,що так буде...
І чому відразу тридцять прильотів?
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20.03.2025 04:35 Ответить
Цензор про Кропивницький ні слова ?
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20.03.2025 04:52 Ответить
Походу Цензор викладає тільки ті новини, що вигідні владі. У Сумах позавчора було 11 прильотів, але на Цензорі про це ні слова. І вже таке не вперше
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20.03.2025 05:30 Ответить
Суми, таке враження, вже списані...
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20.03.2025 06:22 Ответить
Суми списали ще у 2022-му. На все життя запам'ятала слова одного підара, що на той час був приближений до президента: "Сумам капєц, ваюєм дальше". Це він про перший день війни так сказав
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20.03.2025 09:10 Ответить
 
 