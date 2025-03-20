Минобороны РФ заявило, что якобы сбили 132 украинских беспилотника
В ночь на 20 марта российские регионы были атакованы беспилотниками. Минобороны РФ заявило о сбитии 132 БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 132 украинские беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
По данным минобороны РФ, над Саратовской областью силы ПВО сбили 54 "украинских" дрона, Воронежской - 40, Белгородской - 22, Ростовской - 9, Курской - 3 и Липецкой - 1, а также над территорией оккупированного Крымского полуострова - 3 единицы.
Российские СМИ заявили, что по сообщениям Росавиации, введено ограничение работы аэропортов Самары и Саратова.
Напомним, ночью мощные взрывы прогремели в Энгельсе Саратовской области.
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