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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Минобороны РФ заявило, что якобы сбили 132 украинских беспилотника

Россия заявила о сбитии 132 БпЛА

В ночь на 20 марта российские регионы были атакованы беспилотниками. Минобороны РФ заявило о сбитии 132 БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 132 украинские беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

По данным минобороны РФ, над Саратовской областью силы ПВО сбили 54 "украинских" дрона, Воронежской - 40, Белгородской - 22, Ростовской - 9, Курской - 3 и Липецкой - 1, а также над территорией оккупированного Крымского полуострова - 3 единицы.

Российские СМИ заявили, что по сообщениям Росавиации, введено ограничение работы аэропортов Самары и Саратова.

Напомним, ночью мощные взрывы прогремели в Энгельсе Саратовской области.

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Автор: 

Минобороны рф (925) дроны (3875)


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а прикиньте скільки це обломків
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20.03.2025 07:03 Ответить
Мені цікаво - де вони набрали стільки мокрих штанів - щоб таку купу безпілотників збить?...
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20.03.2025 07:06 Ответить
І кожен "обломок" вибухає набагато сильніше, ніж цілий безпілотник...
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20.03.2025 07:08 Ответить
Пі₴дєть-нє мєшкі ворочать.
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20.03.2025 07:05 Ответить
і обломков от пепео
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20.03.2025 07:35 Ответить
Так і треба.Ніякого перемир'я!
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20.03.2025 07:47 Ответить
Московітам вірити, себе не поважати!
Смерть рашистам!
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20.03.2025 08:28 Ответить
От як наробимо таких дронів, то тоді вже точно москалям триндець!
Зе знову дунув у вуха лохторату про чергову вундервафлю. Про яку ми, мабуть, ніколи не узнаємо...

https://mil.in.ua/uk/news/********-stvoryla-dron-z-dalnistyu-diyi-3000-km/ Україна створила дрон з дальністю дії 3000 км
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20.03.2025 08:39 Ответить
 
 