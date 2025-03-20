РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8397 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
14 387 32

Беспилотники атаковали Саратовскую и Воронежскую области РФ: взрывы прогремели в Энгельсе. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 20 марта серия взрывов прогремела в Саратовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ и местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, БПЛА атаковали Энельскую нефтебазу и Саратовский НПЗ.

Сообщается, что около четырех утра местные жители услышали звуки сирены, а впоследствии были слышны мощные взрывы. После этого очевидцы сообщили, что видели возгорание на территории нефтепредприятия.

Также в Энгельсе расположены предприятия, связанные с нефтепродуктами, такие как "Комбинат Кристалл". Эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ

Этой ночью в Воронежской области также раздавались громкие взрывы. Местные говорят, что в регионе активно работали силы ПВО. Было слышно от четырех до шести взрывов.

Также смотрите: Нефтебаза в Туапсе пылает уже вторые сутки после атаки беспилотников

Энгельс
Энгельс
Энгельс

Автор: 

НПЗ (239) россия (95441) Саратов (46) Удары по РФ (270)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Доброго ранку! ми - з України!!!
показать весь комментарий
20.03.2025 06:39
+38
Про що я й писав - ніхто того "трампівського перемир"я" дотримуваться не буде... Кацапи на нього "х*й клали", а ми просто відповідатимемо на їх атаки... А з Трампа весь світ глузуватиме...
До речі - збувається ще один мій прогноз - що Маск "піде по бєспрєделу" і у нього виникне купа проблем. З Трампом він ще не "посрався" - однак вже почав "собачиться" с Рубіо та конгресменами. Конфлікт з Трампом - "уже на носі". По-друге - у нього виникли пробеми в бізнесі. Продажі "Тесли" падають, цьому продукту влаштували обструкцію не тільки в Європі - але й в США. В Каліфорнії вже був випадок її спалення... Результат - один з перших інвесторів "Тесли", Росс Гербер, запропонував Маску "Або хреста знять, або труси одягти...". Тобто - або зайняться своєю роботою гендиректора "Тесли", або покинуть посаду і йти до Трампа, на посаду керівника департаменту ефективності. Бо, об"єднуючи ці дві посади, Маск руйнує репутацію "Тесли" і компанія несе колосальні збитки...
показать весь комментарий
20.03.2025 07:49
+36
«Патєрь і павріждєній нєт» 🤣🤣🤣 рузкє мір - гори в вогні. Росія повинна бути знищена!
показать весь комментарий
20.03.2025 06:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доброго ранку! ми - з України!!!
показать весь комментарий
20.03.2025 06:39 Ответить
Доброго ранку. Вчора ми поговорили з рижим. Відразу видний результат!
показать весь комментарий
20.03.2025 07:10 Ответить
Про що я й писав - ніхто того "трампівського перемир"я" дотримуваться не буде... Кацапи на нього "х*й клали", а ми просто відповідатимемо на їх атаки... А з Трампа весь світ глузуватиме...
До речі - збувається ще один мій прогноз - що Маск "піде по бєспрєделу" і у нього виникне купа проблем. З Трампом він ще не "посрався" - однак вже почав "собачиться" с Рубіо та конгресменами. Конфлікт з Трампом - "уже на носі". По-друге - у нього виникли пробеми в бізнесі. Продажі "Тесли" падають, цьому продукту влаштували обструкцію не тільки в Європі - але й в США. В Каліфорнії вже був випадок її спалення... Результат - один з перших інвесторів "Тесли", Росс Гербер, запропонував Маску "Або хреста знять, або труси одягти...". Тобто - або зайняться своєю роботою гендиректора "Тесли", або покинуть посаду і йти до Трампа, на посаду керівника департаменту ефективності. Бо, об"єднуючи ці дві посади, Маск руйнує репутацію "Тесли" і компанія несе колосальні збитки...
показать весь комментарий
20.03.2025 07:49 Ответить
«Патєрь і павріждєній нєт» 🤣🤣🤣 рузкє мір - гори в вогні. Росія повинна бути знищена!
показать весь комментарий
20.03.2025 06:40 Ответить
Класні "гриби". Аби ще ядерний...
показать весь комментарий
20.03.2025 06:46 Ответить
приде час і пожалкуєш, що так казав...
показать весь комментарий
20.03.2025 09:54 Ответить
А чего бы это вдруг? Ты надеешься на 3 мировую - зря.
показать весь комментарий
20.03.2025 10:35 Ответить
Ні. Не пожалкую, "німець". Тому що немає причини для жалю.
показать весь комментарий
20.03.2025 17:47 Ответить
жаліють не "тому, що..." а "чому?"
показать весь комментарий
20.03.2025 21:39 Ответить
Добре,що в Мюнхені не жалкують і не "тому що..." і не "чому".
показать весь комментарий
21.03.2025 07:24 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 06:56 Ответить
це повторна детонація ракет на аеродромі, а не нафтобаза
показать весь комментарий
20.03.2025 11:41 Ответить
це суха трава здетонувала
показать весь комментарий
20.03.2025 21:31 Ответить
Якби свого часу Саліван та Остін не заборонили нам знищувати московитські НПЗ, перед московитами вже б стала дилема - постачати дизель танкам на фронті чи тракторам для обробки полів. Гадаю, що танки були б в пріоритеті. То для обробки полів палива вже б не вистачало. А там на горизонті голод. Не знаю що там стане вимагати теперішня американська адміністрація, але російські НПЗ треба продовжувати нищити. Можливо треба передивитись тактику атак і відправляти на конкретний НПЗ декілька десятків БПЛА, хвилями.
показать весь комментарий
20.03.2025 07:08 Ответить
і нафтоперекачуючі станції на МНП. Їх не так вже і багато.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:05 Ответить
Це неправда. Не було ніяких заборон.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:23 Ответить
От кацапы разошлись, ну лупят сами по себе просто от души...
показать весь комментарий
20.03.2025 07:41 Ответить
жеріть, виродки кацапські!! Смачного!
показать весь комментарий
20.03.2025 10:45 Ответить
Клинические идиоты. Энгельс у них, блед, до сих пор. В Германии нет Энгельса, а у лаптеногих есть, от оно и горит. Как корабль назовешь, так он и потопнет
показать весь комментарий
20.03.2025 10:55 Ответить
А Енгельс і особливо Маркс, між іншим, були затятими руССофобами.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:00 Ответить
Згадав, звідки назва міста Енгельс. В Саратовській же губернії при Совку була Республіка німців Поволжя з столицею в м.Покровськ, перейменованому у 1932р в Енгельс. В 1941 столиця залишилась, а всіх німців виселили кого куди, як повезло кому зрештою .
показать весь комментарий
20.03.2025 16:13 Ответить
Це відповідь рудому клоуну на його перемір'я. Тільки повна капітуляція та демілітаразація пуйла.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:05 Ответить

показать весь комментарий
20.03.2025 12:55 Ответить
Засратовская область!
показать весь комментарий
20.03.2025 13:41 Ответить
Говорят, что в Энгельсе на аэродроме ракеты были, собирались обстреливать Украину и в этот момент их подоровали. Очень слильные взрывы, на домах вдалеке, крыши снесло.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:14 Ответить
Уявляю, як там дах знесло тим, хто обслуговував той траходром...
показать весь комментарий
20.03.2025 14:57 Ответить
Кацапи пишуть, що вікна повилітали деінде навіть на відстані 5 км.. А дахи позносило ударною хвилею на відстані до 3 км. Можна уявити, що було в епіцентрі вибуху.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:18 Ответить
https://www.youtube.com/live/lhEoGIdBPJk
показать весь комментарий
20.03.2025 15:14 Ответить
 
 