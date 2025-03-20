Беспилотники атаковали Саратовскую и Воронежскую области РФ: взрывы прогремели в Энгельсе. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 20 марта серия взрывов прогремела в Саратовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ и местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, БПЛА атаковали Энельскую нефтебазу и Саратовский НПЗ.

Сообщается, что около четырех утра местные жители услышали звуки сирены, а впоследствии были слышны мощные взрывы. После этого очевидцы сообщили, что видели возгорание на территории нефтепредприятия.

Также в Энгельсе расположены предприятия, связанные с нефтепродуктами, такие как "Комбинат Кристалл". Эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ

Этой ночью в Воронежской области также раздавались громкие взрывы. Местные говорят, что в регионе активно работали силы ПВО. Было слышно от четырех до шести взрывов.

Также смотрите: Нефтебаза в Туапсе пылает уже вторые сутки после атаки беспилотников





