Беспилотники атаковали Саратовскую и Воронежскую области РФ: взрывы прогремели в Энгельсе. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 20 марта серия взрывов прогремела в Саратовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ и местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, БПЛА атаковали Энельскую нефтебазу и Саратовский НПЗ.
Сообщается, что около четырех утра местные жители услышали звуки сирены, а впоследствии были слышны мощные взрывы. После этого очевидцы сообщили, что видели возгорание на территории нефтепредприятия.
Также в Энгельсе расположены предприятия, связанные с нефтепродуктами, такие как "Комбинат Кристалл". Эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ
Этой ночью в Воронежской области также раздавались громкие взрывы. Местные говорят, что в регионе активно работали силы ПВО. Было слышно от четырех до шести взрывов.
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До речі - збувається ще один мій прогноз - що Маск "піде по бєспрєделу" і у нього виникне купа проблем. З Трампом він ще не "посрався" - однак вже почав "собачиться" с Рубіо та конгресменами. Конфлікт з Трампом - "уже на носі". По-друге - у нього виникли пробеми в бізнесі. Продажі "Тесли" падають, цьому продукту влаштували обструкцію не тільки в Європі - але й в США. В Каліфорнії вже був випадок її спалення... Результат - один з перших інвесторів "Тесли", Росс Гербер, запропонував Маску "Або хреста знять, або труси одягти...". Тобто - або зайняться своєю роботою гендиректора "Тесли", або покинуть посаду і йти до Трампа, на посаду керівника департаменту ефективності. Бо, об"єднуючи ці дві посади, Маск руйнує репутацію "Тесли" і компанія несе колосальні збитки...