Разговор Трампа и Зеленского был замечательным, - Келлог
Спецпосланник США в Украине генерал Кит Келлог назвал разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского замечательным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.
"Звонок был просто замечательным. Это было действительно очень странно для меня. Мы на 58-м дне, и президент Трамп уже разговаривает с Путиным и Зеленским. Это срок, когда вы фактически ведете переговоры с обеих сторон, пока мы не достигнем полного прекращения огня, что ведет вас к мирному договору", - сказал он.
Келлог вновь подчеркнул, что война бы не началась, если бы Трамп был президентом. "...И он прилагает очень, очень много усилий, чтобы это сделать. И сегодня был еще один пример", - отметил генерал.
По его словам, команды "США и Украины работают "чрезвычайно хорошо".
Напомним, в субботу, 15 марта, Трамп сообщил, что назначил генерала Кита Келлога специальным представителем в Украине. Ранее Келлог был спецпредставителем США по вопросам России и Украины.
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То він казав, що неважливо якого кольору кицька, аби добре ловила мишей...
Його вже на вимогу ***** списали з процесу.
Ну, говоряща голова, напевне, залишилася...
Не то проблема, что Трамп с Путиным о чем-то договорился. Проблема в том, что, если Трамп потребует от Зеленского действительно прекратить удары по российской энергетике, президенту Украины останется лишь молча выполнить. Просто, потому что после ссоры в Белом Доме с Трампом и Венсом, и после последующей потери занятой части Курской области, аргументов в переговорах у Зеленского больше не осталось. Любое несогласие Киева вызовет новую остановку предоставления разведданных и вооружений. Как следствие - потеря Покровска, или фронт на окраинах Сум либо Харькова. Со всеми вытекающими.
А Ху#лу пофіГ на ваши балачки...
в ночі Кропивницький - під масованою атакою: пролунало понад 30 вибухів..
🤬🤬🤬
- хто, доню?
- я вас, ви мене...
І правильно, а то грошей не дали б.