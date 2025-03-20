Разговор Трампа и Зеленского был замечательным, - Келлог

Спецпосланник США в Украине генерал Кит Келлог назвал разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского замечательным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

"Звонок был просто замечательным. Это было действительно очень странно для меня. Мы на 58-м дне, и президент Трамп уже разговаривает с Путиным и Зеленским. Это срок, когда вы фактически ведете переговоры с обеих сторон, пока мы не достигнем полного прекращения огня, что ведет вас к мирному договору", - сказал он.

Келлог вновь подчеркнул, что война бы не началась, если бы Трамп был президентом. "...И он прилагает очень, очень много усилий, чтобы это сделать. И сегодня был еще один пример", - отметил генерал.

По его словам, команды "США и Украины работают "чрезвычайно хорошо".

Напомним, в субботу, 15 марта, Трамп сообщил, что назначил генерала Кита Келлога специальным представителем в Украине. Ранее Келлог был спецпредставителем США по вопросам России и Украины.

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