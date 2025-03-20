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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Разговор Трампа и Зеленского был замечательным, - Келлог

Разговор Трампа и Зеленского

Спецпосланник США в Украине генерал Кит Келлог назвал разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского замечательным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

"Звонок был просто замечательным. Это было действительно очень странно для меня. Мы на 58-м дне, и президент Трамп уже разговаривает с Путиным и Зеленским. Это срок, когда вы фактически ведете переговоры с обеих сторон, пока мы не достигнем полного прекращения огня, что ведет вас к мирному договору", - сказал он.

Келлог вновь подчеркнул, что война бы не началась, если бы Трамп был президентом. "...И он прилагает очень, очень много усилий, чтобы это сделать. И сегодня был еще один пример", - отметил генерал.

По его словам, команды "США и Украины работают "чрезвычайно хорошо".

Напомним, в субботу, 15 марта, Трамп сообщил, что назначил генерала Кита Келлога специальным представителем в Украине. Ранее Келлог был спецпредставителем США по вопросам России и Украины.

Также читайте: Зеленский поблагодарил Трампа по меньшей мере шесть раз в течение разговора, - заявление Уолтца и Рубио

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155) Кит Келлог (111)


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Топ комментарии
+18
Бл**ь, ну що за дурні характеристики! Розмова має бути корисною, або змістовною! Чудовим є пір'я на хвості павича і на його голові.
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20.03.2025 07:32
+8
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20.03.2025 07:35
+7
потужно дякував 7 разів. і надпотужно 10 разів
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20.03.2025 07:32
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Розмови чудові, а ще "Джавеліни" чудові, і санкції.
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20.03.2025 07:23 Ответить
Попє.дєлі, позвєздєлі, а хмари шахедів потом палєтєлі.
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20.03.2025 07:47 Ответить
Популісти ссють в очи.
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20.03.2025 07:25 Ответить
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20.03.2025 07:25 Ответить
😊 То Ви надто ідеалізуєте. Тут доречно привести фото двох зарослих мужиків у шкір'яних куртках, штанях і кепі, які танцюють у барі "Голубая устріца".
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20.03.2025 07:36 Ответить
Щеб пак. Найвеличнійший вилізував хвіст найвеличнійшаму.
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20.03.2025 07:26 Ответить
Був колись такий дуже не дурний китайський дядько Ден Сяопін...
То він казав, що неважливо якого кольору кицька, аби добре ловила мишей...
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20.03.2025 07:49 Ответить
Я помню цього дядьку. По мені нашого найвеличнійшаго нехай, як казав митець - в вігвамі на підлозі трампісти .... його у сраку, аби Україні була допомого від колишнього оплоту демократії а зараз ********** - сша.
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20.03.2025 08:19 Ответить
Ну от бачте, я теж думаю що за Petriot, не гріх і покланятись тому у кого вони є.
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20.03.2025 08:25 Ответить
Хай нижче кляняєтся, гнида заляпана кровю українців.
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20.03.2025 08:57 Ответить
Разом з тими хто його обирав...
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20.03.2025 09:14 Ответить
Ну и когда чудовая отставка?
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20.03.2025 07:32 Ответить
потужно дякував 7 разів. і надпотужно 10 разів
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20.03.2025 07:32 Ответить
Бл**ь, ну що за дурні характеристики! Розмова має бути корисною, або змістовною! Чудовим є пір'я на хвості павича і на його голові.
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20.03.2025 07:32 Ответить
Зараз при владі в США довбой@би. І висловлюються вони відповідно цьому статусу.🤷
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20.03.2025 07:39 Ответить
Ну так, якщо ти їдак ти у тебе на спині мають бути голки, а в голові - мозок розміром з велику горошину. Тут Ви праві.
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20.03.2025 07:44 Ответить
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20.03.2025 07:35 Ответить
Розмір чудовості прямо пропорційний кількості "дякую" трампону.
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20.03.2025 07:36 Ответить
ага , в Кропивницькому ми це відчули
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20.03.2025 07:37 Ответить
а він яким чином до цих переговорів?
Його вже на вимогу ***** списали з процесу.
Ну, говоряща голова, напевне, залишилася...
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20.03.2025 07:39 Ответить
Цікаво - ця Трампівська клака не бачить як вона тошнотно виглядає зі сторони?
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20.03.2025 07:41 Ответить
їм POHUY
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20.03.2025 07:46 Ответить
https://t.me/pecherhill/974 Печерский Холм (екс-спікера Д.Разумкова):
Не то проблема, что Трамп с Путиным о чем-то договорился. Проблема в том, что, если Трамп потребует от Зеленского действительно прекратить удары по российской энергетике, президенту Украины останется лишь молча выполнить. Просто, потому что после ссоры в Белом Доме с Трампом и Венсом, и после последующей потери занятой части Курской области, аргументов в переговорах у Зеленского больше не осталось. Любое несогласие Киева вызовет новую остановку предоставления разведданных и вооружений. Как следствие - потеря Покровска, или фронт на окраинах Сум либо Харькова. Со всеми вытекающими.
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20.03.2025 07:43 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111877 Наймасовішій атаці БПЛА зазнали Саратов і Енгельс цієї ночі, - так написав губернатор Саратовської області Русня також пише про атаку на аеродром та постраждалі навколо будинки. Попередньо уражено склади в районі аеродрому. У Енгельсі евакуюють жителів поблизу аеродрому, що теж може свідчити про успішний прогрів обʼєкту.
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20.03.2025 07:46 Ответить
Україна отримала нову партію F-16 - Зеленський
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20.03.2025 07:45 Ответить
Що це за літак Ф-16 ze ?
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20.03.2025 08:01 Ответить
Воєнний! Для агрохімії!
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20.03.2025 08:23 Ответить
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20.03.2025 07:46 Ответить
Чудова і дуже гарна - це не потужна
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20.03.2025 07:52 Ответить
Чудовою...
А Ху#лу пофіГ на ваши балачки...
в ночі Кропивницький - під масованою атакою: пролунало понад 30 вибухів..
🤬🤬🤬
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20.03.2025 07:57 Ответить
Ось, що Трамп животворящий робить..
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20.03.2025 07:59 Ответить
Не розмова а пісня
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20.03.2025 07:59 Ответить
Нагадує дурдом-з одним поговорив -чудово.з іншим чудово?Кличте лікаря
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20.03.2025 08:01 Ответить
Оці старигани відкинуть копита або підуть на державну пенсію, а українцям років зі сто висьорбувати кашу, яку вони заварили у кацапському казані. "А послє мєня хоч потоп!"
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20.03.2025 08:04 Ответить
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20.03.2025 08:05 Ответить
Розпочали "конфетно-букетный период" у відносинах, багато компліментарних солодощів - два актора грають початок водевілю.
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20.03.2025 08:08 Ответить
А точно не потужною?
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20.03.2025 08:17 Ответить
чудові слова
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20.03.2025 08:21 Ответить
Да, да. Результати цієї чудової розмови сьогодні бачили в Слов'янську і Кропивницькому. Якби нам не потрібна була зброя то я голосував би щоб Україна послала Тампона і його ************** нахер
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20.03.2025 08:35 Ответить
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20.03.2025 08:37 Ответить
Вів би перемовини Порошенко - америкоси б аплодували стоячи !!!
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20.03.2025 08:39 Ответить
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20.03.2025 08:42 Ответить
- мамо, нас люди хвалять.
- хто, доню?
- я вас, ви мене...
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20.03.2025 08:43 Ответить
Переговори пройшли добре . Для кого ?
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20.03.2025 08:50 Ответить
Більш чудовою, ніж розмова з ******? Хотілося би знати більше подробиць
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20.03.2025 09:15 Ответить
Зе згадав, як прогинався перед Бенею, і все повторив.
І правильно, а то грошей не дали б.
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20.03.2025 09:20 Ответить
які ці пнідоси огидні. Як зажована пластинка одні і ті ж слова безупину
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21.03.2025 00:13 Ответить
Не зрозуміло, про що казав Келлог - про свою ерекцію чи геморой?
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21.03.2025 00:22 Ответить
 
 