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Новости Потери врага
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 899 470 человек (+1400 за сутки), 10 377 танков, 24 747 артсистем, 21 561 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 899 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 899 470 (+1400) человек,
  • танков - 10 377 (+13) единиц,
  • боевых бронированных машин - 21 561 (+38) единица,
  • артиллерийских систем - 24 747 (+43) единиц,
  • РСЗО - 1322 (+2) единицы,
  • средств ПВО - 1110 (+3) единиц,
  • самолетов - 370 (+0) единиц,
  • вертолетов - 331 (+0) единица,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 895 (+179) единиц,
  • крылатых ракет - 3121 (+0) единица,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 094 (+91) единицы,
  • специальной техники - 3780 (+0) единиц.

Смотрите также: Воины бригады "Спартан" уничтожили группу оккупантов и их технику на Покровском направлении. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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Топ комментарии
+18
Минув 4047 день москальсько-української війни.
190! одиниць знищеної техніки та 1400! чумардосів за день.
Файно практично по всій наземці.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 899 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
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20.03.2025 08:48
+17
За крок до ювілею
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20.03.2025 07:40
+11
Ішаків - ????
Самокатів - ????
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20.03.2025 07:39
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Ішаків - ????
Самокатів - ????
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20.03.2025 07:39 Ответить
За крок до ювілею
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20.03.2025 07:40 Ответить
Оце вродило 👍
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20.03.2025 08:01 Ответить
ППО 👍
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20.03.2025 08:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.03.2025 08:30 Ответить
Минув 4047 день москальсько-української війни.
190! одиниць знищеної техніки та 1400! чумардосів за день.
Файно практично по всій наземці.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 899 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
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20.03.2025 08:48 Ответить
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20.03.2025 08:51 Ответить
Залізяччя якось багато....
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20.03.2025 09:28 Ответить
И арєхава-з(х)уєва)
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20.03.2025 10:19 Ответить
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20.03.2025 09:12 Ответить
Завтра у орків ******.
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20.03.2025 09:14 Ответить
Более 900 000 *****!💀
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20.03.2025 13:39 Ответить
Ух ти! Куди це вони сьогодні рвонули?! Вирішили, що вже "перемир'я", то в них ЗСУ стріляти не будуть, та можна ще трохи чогось відкусити, чілішолі?
Відкусили...
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20.03.2025 09:50 Ответить
 
 