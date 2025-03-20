5 300 13
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 899 470 человек (+1400 за сутки), 10 377 танков, 24 747 артсистем, 21 561 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 899 470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 899 470 (+1400) человек,
- танков - 10 377 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин - 21 561 (+38) единица,
- артиллерийских систем - 24 747 (+43) единиц,
- РСЗО - 1322 (+2) единицы,
- средств ПВО - 1110 (+3) единиц,
- самолетов - 370 (+0) единиц,
- вертолетов - 331 (+0) единица,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 895 (+179) единиц,
- крылатых ракет - 3121 (+0) единица,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 41 094 (+91) единицы,
- специальной техники - 3780 (+0) единиц.
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Самокатів - ????
190! одиниць знищеної техніки та 1400! чумардосів за день.
Файно практично по всій наземці.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 899 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
Відкусили...