Общие боевые потери РФ с начала войны - около 899 470 человек (+1400 за сутки), 10 377 танков, 24 747 артсистем, 21 561 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 899 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 899 470 (+1400) человек,

танков - 10 377 (+13) единиц,

боевых бронированных машин - 21 561 (+38) единица,

артиллерийских систем - 24 747 (+43) единиц,

РСЗО - 1322 (+2) единицы,

средств ПВО - 1110 (+3) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 895 (+179) единиц,

крылатых ракет - 3121 (+0) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 41 094 (+91) единицы,

специальной техники - 3780 (+0) единиц.

Смотрите также: Воины бригады "Спартан" уничтожили группу оккупантов и их технику на Покровском направлении. ВИДЕО