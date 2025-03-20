Россияне обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области, два человека получили ранения

Российские войска за сутки 519 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты нанесли 519 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области", - сказано в сообщении.

По словам Федорова, враг совершил 5 авиационных ударов по Ясной Поляне, Голубому, Новоивановке, а 334 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Каменское, Беленькое, Малокатериновку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Также 12 обстрелов из РСЗО накрыли Камышеваху, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку, а 168 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Кроме того, поступило 26 сообщений о повреждении авто, квартир, частных домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Смотрите также: Кропивницкий подвергся самой массированной атаке врага: пострадали 10 человек, из них - 4 детей (обновлено). ФОТОрепортаж