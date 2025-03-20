Кропивницкий подвергся самой массированной атаке врага: пострадали 11 человек, из них - 4 детей (обновлено). ФОТОрепортаж
Ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС.
"Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Как издевательство - вражеские дроны попали по улице Мира", - отметил начальник ОВА.
Есть раненые, среди них - ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.
Спасатели ликвидируют последствия массированной атаки российских беспилотников. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.
"По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них - 1 ребенок", - отметили в ГСЧС.
По состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых - четверо детей, сообщили в Национальной полиции. Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы.
Обновление в 11:40
Число пострадавших возросло до 11, сообщили в Офисе Генпрокурора. Два человека - в тяжелом состоянии. Повреждена критическая и гражданская инфраструктура.
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А вам він -"нічого не винен".
Привладні зеленського, у кожному місті такі, просрали бездіяльністю час і мають Українці наслідки!! А мобільні групи зформувати, великого розуму не треба!
а ви холопи терпіть бабахи на свою голову і дякуйте
найвеличнішим @ідерам на землі
наша зе!шмаркля готовий припинити вогонь, хоч зараз.
і все віддати за це:
окуповані території, копалини, зерно, аес.....
що, ще треба?
рудий фрік, не соромся!
зі всію відповідальністю, от прямо з завтрашнього вечора, починаю з подвоєною, нє, утроєною силою починаю нищити печінку та підшлункову!
РОЗРАХОВУВАЛИ ЗБИВАТИ БУМАЖКАМИ ШАХЕДИ?
https://i-ua.tv/news/84971-v-kyievi-rozpustyly-************-*********-komandyr-dfth-volia
https://www.5.ua/kyiv/dobrovolche-formuvannia-biitsiv-volia-v-kyievi-vyrishyly-rozformuvaty-prychyna-321093.html
Збивали ворожі "Шахеди", охороняли об'єкти критичної інфраструктури, патрулювали вулиці - це завдання, що від початку повномасштабного вторгнення виконували бійці добровольчого формування "Воля" у Києві. До нього приєдналися ті, хто за віком та іншими категоріями не можуть бути призвані до лав ЗСУ, втім ці чоловіки та жінки не змогли стояти осторонь, коли російська навала сунула на Київ. У 2024-му "Волю", як і ще два добровольчі підрозділи вирішили розформувати.