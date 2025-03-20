Кропивницкий подвергся самой массированной атаке врага: пострадали 11 человек, из них - 4 детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС.

"Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Как издевательство - вражеские дроны попали по улице Мира", - отметил начальник ОВА.

Есть раненые, среди них - ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия массированной атаки российских беспилотников. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.



"По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них - 1 ребенок", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых - четверо детей, сообщили в Национальной полиции. Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы.

Обновление в 11:40

Число пострадавших возросло до 11, сообщили в Офисе Генпрокурора. Два человека - в тяжелом состоянии. Повреждена критическая и гражданская инфраструктура.

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