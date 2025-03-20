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Новости Фото Атака шахедов на Кропивницкий
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Кропивницкий подвергся самой массированной атаке врага: пострадали 11 человек, из них - 4 детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС.

"Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Как издевательство - вражеские дроны попали по улице Мира", - отметил начальник ОВА.

Есть раненые, среди них - ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия массированной атаки российских беспилотников. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

"По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них - 1 ребенок", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых - четверо детей, сообщили в Национальной полиции. Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы.

Обновление в 11:40

Число пострадавших возросло до 11, сообщили в Офисе Генпрокурора. Два человека - в тяжелом состоянии. Повреждена критическая и гражданская инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура "Укрзализныци" на Кировоградщине

Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий
Кропивницкий

Автор: 

Кропивницький (540) обстрел (27036) Шахед (964) Кировоградская область (630) Кропивницкий район (9)


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Топ комментарии
+21
Здохни расцея до останьої свинособаки...
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20.03.2025 06:29
+21
Зеленський за 3 роки не відновив ППО, а купує кацапські реактори.!
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20.03.2025 08:04
+13
Мирні Угоди в Дії....
🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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20.03.2025 06:26
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Мирні Угоди в Дії....
🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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20.03.2025 06:26 Ответить
Здохни расцея до останьої свинособаки...
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20.03.2025 06:29 Ответить
https://www.5.ua/kyiv/dobrovolche-formuvannia-biitsiv-volia-v-kyievi-vyrishyly-rozformuvaty-prychyna-321093.html
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20.03.2025 21:41 Ответить
Треба віддати аес всі рудому і буде в нас тиша.Кончені підари.Спочатку копалини тепер аес завтра підарас старий ще щось придумає
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20.03.2025 06:35 Ответить
Зеленський за 3 роки не відновив ППО, а купує кацапські реактори.!
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20.03.2025 08:04 Ответить
Інна Кунцьо - у зеленського зараз "кінець епохи бідності і брехні".
А вам він -"нічого не винен".
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20.03.2025 11:02 Ответить
ти видно за зеленського голосував
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20.03.2025 08:24 Ответить
де мобільні групи . в нас Шапеди не разгуляються
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20.03.2025 06:35 Ответить
Це вже трампонівсько-хуйловське перемир'я чи ще ні?
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20.03.2025 06:38 Ответить
вже
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20.03.2025 06:41 Ответить
Зато ми гуманні ,пишаймося цим
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20.03.2025 06:52 Ответить
В РФ заявили, що нібито збили вночі 132 "українські" дрони
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20.03.2025 06:55 Ответить
а прикиньте скільки це обломків
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20.03.2025 06:56 Ответить
Ну всЬо тепер точно перестануть підари стрілять. Вони літати навчились.
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20.03.2025 07:59 Ответить
Ну бл де заяви "влади" , де хоч якась реакція? Де звернення до трампакса? Чи якщо по енергетичним об'єктам не лупили то це і не рахується? Все як в 2022 - кацапи били куди хотіли , збивати нема чим , а у нас не було навіть чим відповідати. Тепер у нас вже є хтось якісь мопеди, але хтось вчергове заглянув ***** в очко.
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20.03.2025 08:14 Ответить
Приклад, НІЯКОЇ місцевої ППО, упродовж 3 років, а людей по місту, чимало вештається без діла!
Привладні зеленського, у кожному місті такі, просрали бездіяльністю час і мають Українці наслідки!! А мобільні групи зформувати, великого розуму не треба!
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20.03.2025 08:17 Ответить
Ось він мир від трампа ,рудий лише додав впевненості рашиському виродку що йому за злочини нічого не буде.Замість того що б зібрати ген асамблею ООН розповідати про злочини рашиського і режиму єрмаківська дипломатія нічого не робить що б доносити до світу правду навпаки в них понад усе рейтинг "найвеличнішого"
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20.03.2025 08:18 Ответить
Головне , що у Трампа і Зе розмова була гарною ,
а ви холопи терпіть бабахи на свою голову і дякуйте
найвеличнішим @ідерам на землі
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20.03.2025 08:26 Ответить
ну, чого ви?
наша зе!шмаркля готовий припинити вогонь, хоч зараз.
і все віддати за це:
окуповані території, копалини, зерно, аес.....
що, ще треба?
рудий фрік, не соромся!
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20.03.2025 08:26 Ответить
Ще в українців у власності десятки мільйонів сердець, нирок, печінок, легень. Можна повністю закрити потреби США в органах для трансплантації і цим врятувати життя десятків мільйонів американців.
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20.03.2025 08:46 Ответить
своє не віддам!
зі всію відповідальністю, от прямо з завтрашнього вечора, починаю з подвоєною, нє, утроєною силою починаю нищити печінку та підшлункову!
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20.03.2025 08:56 Ответить
Саратовська область отримала алаверди !
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20.03.2025 08:48 Ответить
Туди не літало нічого заздалегідь то й нема кому було збивати
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20.03.2025 10:49 Ответить
ПІ ДА РАСИ,ЯКІ ПОРОЗФОРМОВУВАЛИ ДФТГ, ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ПІДСИЛЮВАТИ ТА ПОПУЛІЗУВАТИ ДРБРОВОЛЬЧИЙ РУХ,ТА СТВОРЕННЯ БІЛЬШЕ МВГ,
РОЗРАХОВУВАЛИ ЗБИВАТИ БУМАЖКАМИ ШАХЕДИ?
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20.03.2025 10:54 Ответить
100%
https://i-ua.tv/news/84971-v-kyievi-rozpustyly-************-*********-komandyr-dfth-volia
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20.03.2025 20:27 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Продовжуємо зберігати комфорт і спокій россійських нацистів. Ось тільки загиблих поховаємо, і підемо далі берегти комфорт рассіан.
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20.03.2025 11:05 Ответить
Було реально страшно бо по нам ще так не прилітало.... Десь по околицях було кілька раз... Але щоб так на все місто був напад то це вперше. Нарахував 20 вибухів а потім збився і припинив. ППО працювало, не кажіть. Шахадів збивали... не всіх але все ж таки.
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20.03.2025 15:40 Ответить
скільки дронів запустили??? ніде найти не можу. Таке враження що у вас Про немає??? як це так??
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21.03.2025 00:10 Ответить
https://i-ua.tv/news/84971-v-kyievi-rozpustyly-************-*********-komandyr-dfth-volia

https://www.5.ua/kyiv/dobrovolche-formuvannia-biitsiv-volia-v-kyievi-vyrishyly-rozformuvaty-prychyna-321093.html

Збивали ворожі "Шахеди", охороняли об'єкти критичної інфраструктури, патрулювали вулиці - це завдання, що від початку повномасштабного вторгнення виконували бійці добровольчого формування "Воля" у Києві. До нього приєдналися ті, хто за віком та іншими категоріями не можуть бути призвані до лав ЗСУ, втім ці чоловіки та жінки не змогли стояти осторонь, коли російська навала сунула на Київ. У 2024-му "Волю", як і ще два добровольчі підрозділи вирішили розформувати.
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20.03.2025 20:30 Ответить
 
 