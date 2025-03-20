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Новости Атака на Сумщину
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Враг атаковал громаду на Сумщине 6 КАБами, погиб человек (обновлено)

Окупанти вдарили КАБами по Сумщині

Враг продолжает массированные обстрелы Краснопольской громады, применяя авиационные средства поражения: КАБы, беспилотники. С ночи 20 марта оккупанты сбросили на громаду 6 КАБов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате вражеской атаки, предварительно, 1 человек погиб, еще один - травмирован.

Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, помещения торгового центра.

Как сообщили в прокуратуре Сумской области, оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на дом гражданских. В результате атаки врага погибла 77-летняя женщина, ее сын получил ранения.

Сумская ОВА обращается к жителям Краснопольской громады с просьбой не медлить с эвакуацией.

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Автор: 

обстрел (27036) Сумская область (3059) КАБ (353) Сумский район (162) Краснополье (16)


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Сумщина дякує Зе за потужну курську операцію. Суджа наш
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20.03.2025 09:16 Ответить
Ну звіичайно. До Суджі ж Сумщину не бомбили...
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20.03.2025 09:20 Ответить
до Суджі під кордоном не було 60000 орків
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20.03.2025 09:52 Ответить
А де вони були в той час?
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20.03.2025 10:15 Ответить
де?
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20.03.2025 10:33 Ответить
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20.03.2025 11:38 Ответить
До Вашого відома, від 26.3.2022 до рейду РДК в квітні 2024 по Сумам було не більше 5 прильотів , після рейду почали розбивати колишній В- писарівський район і по Сумам за 4 місяці було кілька прильотів. З початком операції обстріли з усього по прикордонню , це все посилюється і зараз канонаду чути за 35 км від кордону . Давайте сюди, подивитеся, може перестанете писати щось з чортиками.
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20.03.2025 12:03 Ответить
Всі переймаются розмовою Трампа і злочинця путіна яка вийшла ні про що ,в той час як рашиські варвари щоденно свідомо убивають мирних громадян ,руйнують житлові будинки і інфраструктуру і світ цього не бачить і світ мовчить ,українська влада цим не переймаєтся ,хто зупинить злочиного рашиського ката ?
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20.03.2025 09:31 Ответить
Ніхто. Ядерна зброя та мережа агентури при високих посадах по всьому світу. Навіть в США.
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20.03.2025 09:43 Ответить
 
 