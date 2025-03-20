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Враг атаковал громаду на Сумщине 6 КАБами, погиб человек (обновлено)
Враг продолжает массированные обстрелы Краснопольской громады, применяя авиационные средства поражения: КАБы, беспилотники. С ночи 20 марта оккупанты сбросили на громаду 6 КАБов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
В результате вражеской атаки, предварительно, 1 человек погиб, еще один - травмирован.
Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, помещения торгового центра.
Как сообщили в прокуратуре Сумской области, оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на дом гражданских. В результате атаки врага погибла 77-летняя женщина, ее сын получил ранения.
Сумская ОВА обращается к жителям Краснопольской громады с просьбой не медлить с эвакуацией.
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Nub Nubov #586380
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Сергей Сергей #530107
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Nub Nubov #586380
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Сергей Сергей #530107
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Nub Nubov #586380
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Сергей Сергей #530107
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igor romanenko #506975
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Володимир Омельянов
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Nemuritor #603958
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