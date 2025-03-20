Украина должна превратиться в "буферную зону" между ЕС и Россией, - министр Венгрии по делам Европейского Союза Бока

На саммите лидеров Европейского Союза, который начнется сегодня, Венгрия снова выступит против большинства стран блока, отстаивая свою позицию относительно замедления евроинтеграции Украины и прекращения военной помощи Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока.

Он признал, что Будапешт сейчас занимает более смелую позицию, утверждая, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает, что блок больше не должен поддерживать Киев оружием или деньгами. В частности, Будапешт предлагает создать так называемую "буферную зону" между ЕС и Россией, что, по его мнению, будет отвечать интересам обеих сторон.

"Мы не считаем, что интеграция Украины в оборонные структуры ЕС будет способствовать безопасности Европы. Зато видим необходимость в создании буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, что отвечало бы интересам как Европы, так и России", - отметил Бока.

При этом он отметил, что Украина может функционировать как буферная зона только при условии достижения консенсуса между ключевыми международными игроками, прежде всего США и Россией. В противном случае, по его словам, Украина будет оставаться территорией конфликта.

"Если США или ЕС делают что-то в Украине без одобрения Путина, это само по себе является источником конфликта", - добавил Бока.

Позиция Будапешта по Украине вызывает все большее беспокойство среди союзников по ЕС. Дипломаты других стран признают, что разногласия с Венгрией выглядят непреодолимыми, а внутри ЕС уже ведутся неформальные дискуссии о возможности устранения права вето Будапешта на решения, требующие единодушной поддержки.

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"Противостояние с Украиной не может продолжаться без последствий для Венгрии", - заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС. По его словам, ряд министров иностранных дел стран ЕС уже обсуждали потенциальные санкции против Будапешта.

Венгерские чиновники не скрывают, что их позиция становится более жесткой на фоне возвращения Дональда Трампа к власти в США. По словам Боки, политическая близость Будапешта к администрации Трампа объясняется не только геополитическими, но и идеологическими факторами.

"Многие недооценивают уровень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. Он рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, а как политического оппонента и действует соответственно", - заявил министр.

Он также отметил, что Венгрия усилила свою критику санкционной политики в отношении России, утверждая, что ограничения могут помешать мирному урегулированию.

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"Мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием для прекращения огня или переговоров. Нужно оценить, насколько они помогают или, наоборот, затрудняют мирный процесс", - сказал Бока.