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Новости Венгрия против поддержки Украины
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Украина должна превратиться в "буферную зону" между ЕС и Россией, - министр Венгрии по делам Европейского Союза Бока

Янош Бока о буферной зоне в Украине

На саммите лидеров Европейского Союза, который начнется сегодня, Венгрия снова выступит против большинства стран блока, отстаивая свою позицию относительно замедления евроинтеграции Украины и прекращения военной помощи Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока.

Он признал, что Будапешт сейчас занимает более смелую позицию, утверждая, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает, что блок больше не должен поддерживать Киев оружием или деньгами. В частности, Будапешт предлагает создать так называемую "буферную зону" между ЕС и Россией, что, по его мнению, будет отвечать интересам обеих сторон.

"Мы не считаем, что интеграция Украины в оборонные структуры ЕС будет способствовать безопасности Европы. Зато видим необходимость в создании буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, что отвечало бы интересам как Европы, так и России", - отметил Бока.

При этом он отметил, что Украина может функционировать как буферная зона только при условии достижения консенсуса между ключевыми международными игроками, прежде всего США и Россией. В противном случае, по его словам, Украина будет оставаться территорией конфликта.

"Если США или ЕС делают что-то в Украине без одобрения Путина, это само по себе является источником конфликта", - добавил Бока.

Позиция Будапешта по Украине вызывает все большее беспокойство среди союзников по ЕС. Дипломаты других стран признают, что разногласия с Венгрией выглядят непреодолимыми, а внутри ЕС уже ведутся неформальные дискуссии о возможности устранения права вето Будапешта на решения, требующие единодушной поддержки.

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"Противостояние с Украиной не может продолжаться без последствий для Венгрии", - заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС. По его словам, ряд министров иностранных дел стран ЕС уже обсуждали потенциальные санкции против Будапешта.

Венгерские чиновники не скрывают, что их позиция становится более жесткой на фоне возвращения Дональда Трампа к власти в США. По словам Боки, политическая близость Будапешта к администрации Трампа объясняется не только геополитическими, но и идеологическими факторами.

"Многие недооценивают уровень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. Он рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, а как политического оппонента и действует соответственно", - заявил министр.

Он также отметил, что Венгрия усилила свою критику санкционной политики в отношении России, утверждая, что ограничения могут помешать мирному урегулированию.

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"Мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием для прекращения огня или переговоров. Нужно оценить, насколько они помогают или, наоборот, затрудняют мирный процесс", - сказал Бока.

Автор: 

Венгрия (1936) Украина (44930) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+31
Ще трохи п.дори посаботажнічаєте, і клята унгарія перетвориться у сіру зону.
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20.03.2025 10:21
+31
давай за курсом хрейсера мацква! мадяр **************
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20.03.2025 10:23
+26
Піди до бульби, він тобі карту покаже, щоб хєрні більше не городив.
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20.03.2025 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Ще трохи п.дори посаботажнічаєте, і клята унгарія перетвориться у сіру зону.
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20.03.2025 10:21 Ответить
Піди до бульби, він тобі карту покаже, щоб хєрні більше не городив.
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20.03.2025 10:22 Ответить
давай за курсом хрейсера мацква! мадяр **************
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20.03.2025 10:23 Ответить
а гунгарщина - в нахєрную зону...
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20.03.2025 10:24 Ответить
Ще один ідіот. Навіть якщо ти хочеш "буферної зони" в Україні - то треба максимально допомагати Україні, щоби можна було утримувати рашистів - бо ніякої буферної зони не буде - рашисти захоплять - і буферна зона переміститься в Угорщину.
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20.03.2025 10:25 Ответить
Цей угорський пан - просто профан в геополітиці.
Буферна зона - це ширина пострілу з автомата - коли погляд солдата контролює другого.
Перетворити всю площу Україну на буферну зону фіцично неможливо - це нонсенс.
Сама більша брехня світу - що одна країна може знищити другу.
З 1945 року кількість країн зросла вчетверо 3 50 до 200.
Навіть сама московія НЕ знищила ніоднієї країни, а навпаки "розплодила" цілий зоопарк песевдо-країн типу абхазії, придністров'я, лнрднр.
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20.03.2025 11:57 Ответить
А їм це не заважатиме - бо мад'ярщина потихеньку перетворюється на Рашку №2, тільки зменшену..
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20.03.2025 12:22 Ответить
Просто потрібно перекрити кран "Дружба" на один день.
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20.03.2025 10:27 Ответить
прийшов час йти цим ******* вслід за вучічєм
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20.03.2025 10:28 Ответить
Ото треба бути такою гнидотою.
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20.03.2025 10:29 Ответить
А мадяри, мають перетворитися на ніБіру, та пистувати коричновим карликом, за орбітою *****!(
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20.03.2025 10:30 Ответить
Мадьярський корабль - ідинах.. До вашого адмірала хорті..
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20.03.2025 10:32 Ответить
Угрів пече, що вся Європа бачить, як вони перетворилися на прокладку між пуцинським задом і його портфелем-унітазом, тому і вигадують всяке, щоб не бути одинокими.
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20.03.2025 10:33 Ответить
вам циганам україна точно нічого не має і ваша думка нікого не цікавить, навіть кацапів, але якщо вже так наполягаєте, напишіть заяву і залиште у секретаря, ми розглянемо, потім, можливо, колись
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20.03.2025 10:34 Ответить
Пропоную включити в буферну зону ще й Угорщину, щоб не дратувати рашку
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20.03.2025 10:34 Ответить
Перенести Угорщину додому за Урал. І ВСІ проблеми.
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20.03.2025 11:47 Ответить
...а землі Паннонії (зараз Угорщина) віддати назад чехам і словенцям- уламкам Великої Моравії
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20.03.2025 12:48 Ответить
Саме так)Лиш не беззахисним буфером,а так озброєним,щоб в москальській доктрині було записано "боїмося українців завжди,бо дадуть ****@")))
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20.03.2025 10:38 Ответить
Скажемо так. Не встоїть Україна то клята мадьярщина буде саме той буферной зоною. І важе ніхто не захистить цю угорську наволочь від руцьких "туристів"
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20.03.2025 10:39 Ответить
Вона навіть не буде буферною зоною, бо буде в повній окупації
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20.03.2025 10:45 Ответить
і всіх мад'яр до руцького ГУЛАГу. Нехай відчують прнади кацапського світу у повному обсязі. Нічому дурнів історія не навчила. замало їх савєтськие солдати перестріляли
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20.03.2025 10:54 Ответить
У глибині душі всі європейські країни хочуть, щоб так було! Тільки скромно мовчать...
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20.03.2025 10:41 Ответить
Не мовчать. Кажуть те ж саме, тільки не так відкрито. І щось я не пам"ятаю, щоб хоч один європейський лідер висловив думку, що Україна стане членом європейського оборонного союзу, який вони планують створити.
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20.03.2025 10:49 Ответить
Деякі говорять те саме тільки дипломатично, як голова розвідки німців, коли сказав що для ЄС було б добре, якби Україна ще б декілька років воювала, щоб вони мали час переозброїтись...
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20.03.2025 10:52 Ответить
Надо после войны с мадярскими ******** разобраться
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20.03.2025 10:46 Ответить
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20.03.2025 10:57 Ответить
*****, поясніть цьому підарасу що якщо Україна буде захоплена росіею, то буферною зоною буде мадярщина.
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20.03.2025 10:59 Ответить
Правачки як завжди, під рашистами.
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20.03.2025 11:05 Ответить
хто даму годує, той її і танцює
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20.03.2025 11:11 Ответить
Як і "лівачки".
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20.03.2025 11:21 Ответить
Буфер тобі в голову! - чи в бік
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20.03.2025 11:10 Ответить
Эта вонючая венгрия достала же всех, до каких пор ЕС будет терпеть этих путлеровских **********?
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20.03.2025 11:19 Ответить
схоже, що прив'язанність угорщини до фашизму є генетичною і невиліковною.
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20.03.2025 11:20 Ответить
Мадяри не бажають буди єдиною буферною зоною між кацапами, і європейцями?
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20.03.2025 11:22 Ответить
це лише мені здається що цих хитровиїбаних мадяр потрібно поставити в стойло?
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20.03.2025 11:22 Ответить
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20.03.2025 11:24 Ответить
Як цей підсос розуміє буферну зону, якщо не давати нам зброї? Воно або їб.нуте на всю свою діряву балію або це свідомий ворог Европи і доречі угорщини. Це безвідносно того що статус буферної зони нас цілком не влаштовує
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20.03.2025 11:28 Ответить
Цей отсос певно читає совєйскую прєсу.
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20.03.2025 11:29 Ответить
Схоже , що цензор старанням адмінів перетворюється на відстійник божевільних , контужених на голову та бойових пенсіонерів . Притомні коментарі зустрічаються нечасто
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20.03.2025 11:34 Ответить
А як на такі заяви відбитих мадьярских політиканів може бути притомний коментар? Інша справа, що не треба коментувати таку несенітницю зовсім.
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20.03.2025 11:39 Ответить
ще одне гівно з "буферами"..
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20.03.2025 11:47 Ответить
Угорські політики це кондом на кондомі кондомом поганяє. Тьфу.
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20.03.2025 11:55 Ответить
Хотіть то ви цього можете...і крім угорців, ймовірно, є ті, хто поділяє таку думку. Але не буде Україна буферною зоною ні при яких розкладах. Це нездійсненною. Варіант дуже малоймовірний, про що каже найпростіша аналітика.
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20.03.2025 12:05 Ответить
це вже було, ми були "буферною зоною", коли на початку незалежності, ми готові були піти під протекторат Росії, або вступати в Евросоюз, нас не брали ні туди ні сюди. Росія не хотіла ділитись доходами від газу та нафти і допомагати не впускала до себе наш бізнес а тільки цькувала газом втричі дорожчвм ніж продавала в Европу та торговими війнами, а Европа вирішила що така "буферна зона" їй підходить, всі годували нас казочками про дружбу і співпрацю, нехай подивляться до чого це призвело.
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20.03.2025 12:40 Ответить
Мало відтяпали після Другої світової, потрібно було по Дунай - менше паскуд було б.
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20.03.2025 22:27 Ответить
 
 