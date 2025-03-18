РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8590 посетителей онлайн
Новости Саммит ЕС 20-21 марта Венгрия против поддержки Украины
3 011 9

ЕС готовится принять решение саммита по Украине без поддержки Венгрии

Саммит ЕС 20-21 марта: Венгрия против выводов по Украине

Европейский Союз снова готовится к сценарию, когда выводы саммита 20-21 марта по Украине могут быть одобрены без поддержки Венгрии, которая ранее публично выступила против них.

Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам собеседника журналистов, выводы встречи лидеров Европейского Союза на этой неделе в части Украины могут быть приняты по той же схеме, что и на экстренном саммите в начале марта - решением 26 государств-членов.

Не называя государства, которое выступает против одобрения выводов в отношении Украины, чиновник ЕС подтвердил, что "существует разногласие с одним государством-членом", и "мы должны двигаться дальше с 26" государствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига после встречи с Сийярто: договорились провести отдельную встречу, чтобы детально обсудить вопросы нашей повестки дня

Напомним, 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Автор: 

Венгрия (1936) саммит (1170) Евросоюз (17102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опустили опущених.
показать весь комментарий
18.03.2025 19:55 Ответить
Чим швидше схвалять, ДО РЕФЕРЕНДУМУ від Орбана - тим болючіше дістанеться й Кремлю й самому Орбану . Угорці точно не захочутьбути відстоєм в ЄС
показать весь комментарий
18.03.2025 20:47 Ответить
Це мабудь буде, тисяча першою причиною.
показать весь комментарий
18.03.2025 20:06 Ответить
" блукала угорська собака куйла " по Європі, і все намагалась Україну вкусити
показать весь комментарий
18.03.2025 20:12 Ответить
Всі про це казали що угри закінчать погано, на разі так ,а далі поки орбан у владі ні яких " ні " воно не скаже, бо його на голосуваннях не буде!!!
показать весь комментарий
18.03.2025 19:58 Ответить
ті зауральські приблуди щоразу не ту сторону обирають.
показать весь комментарий
18.03.2025 20:07 Ответить
От це і є недоік "консенсусу"!
Може треба по більшості голосів,і не поголів'я,а за розміром економічни внесків?
Або обмежувати права голосу дотаційних учасників?
Треба якось виправяти сутуацію з шантажем дотаційних країн.
показать весь комментарий
18.03.2025 20:01 Ответить
скільки вже, готується?
четвертий рік пішов....
показать весь комментарий
18.03.2025 20:18 Ответить
 
 