ЕС готовится принять решение саммита по Украине без поддержки Венгрии

Европейский Союз снова готовится к сценарию, когда выводы саммита 20-21 марта по Украине могут быть одобрены без поддержки Венгрии, которая ранее публично выступила против них.

Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам собеседника журналистов, выводы встречи лидеров Европейского Союза на этой неделе в части Украины могут быть приняты по той же схеме, что и на экстренном саммите в начале марта - решением 26 государств-членов.

Не называя государства, которое выступает против одобрения выводов в отношении Украины, чиновник ЕС подтвердил, что "существует разногласие с одним государством-членом", и "мы должны двигаться дальше с 26" государствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига после встречи с Сийярто: договорились провести отдельную встречу, чтобы детально обсудить вопросы нашей повестки дня

Напомним, 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.