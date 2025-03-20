Российские войска совершили 89 обстрелов приграничья Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, - ОК "Північ"

За минувшие сутки российская армия осуществила 89 обстрелов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, в результате чего прозвучало 218 взрывов.

Об этом сообщает ОК "Північ" в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В Черниговской области под огнем оказались 12 населенных пунктов, среди которых - Красное, Гремяч, Николаевка и Тимоновичи. Враг применил артиллерию, минометы, неуправляемые авиационные ракеты (НАР), FPV-дроны и БПЛА Shahed/Гербера.

В Сумской области атаке подверглись 32 населенных пункта, в частности Краснополье, Самотеевка, Середина-Буда, Покровка, Дмитровка и Большая Писаревка. Оккупанты использовали управляемые авиабомбы (КАБ), дроны-камикадзе, минометы, РСЗО и сбросы взрывных устройств с БПЛА.

В Харьковской области под обстрел попали Александровка, Тимофеевка, Возрожденовское и Ивано-Шийчино. Зафиксировано 12 взрывов, вызванных ударами ствольной артиллерии, FPV-дронов и взрывчатки, сброшенной с беспилотников.

В результате атак повреждены учебные и медицинские учреждения, предприятия, складские помещения, жилые дома и транспортные средства. Предварительно, потерь среди гражданского населения не зафиксировано.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

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