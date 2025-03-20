Украина будет бороться за всех депортированных детей, но ситуация с сиротами - самая сложная, - Зеленский

Украина будет работать над возвращением всех вывезенных в Россию детей, но особенно сложным остается вопрос возвращения сирот.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что наибольшие шансы на возвращение имеют те, кто имеет родных и близких в Украине, однако с сиротами ситуация будет сложнее.

"Я думаю, там, где у нас есть близкие, родные, максимально все, там у нас есть не только права, но и возможность вернуть детей. (...) Мы будем бороться за всех детей. Думаю, что нам будет сложно с сиротами. Мы должны всех возвращать", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос возвращения депортированных детей является одним из ключевых для Украины. Он также отметил, что Россия вряд ли проявит добрую волю в этом вопросе, а украинская сторона не может использовать механизм обмена.

"Понятно, что дети должны вернуться. Есть сложность - мы детей не меняем ни на кого. Доброй воли от России (в этом вопросе) не думаю, что мы дождемся", - отметил Зеленский.

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