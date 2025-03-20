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Новости Депортация детей
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Украина будет бороться за всех депортированных детей, но ситуация с сиротами - самая сложная, - Зеленский

Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Украина будет работать над возвращением всех вывезенных в Россию детей, но особенно сложным остается вопрос возвращения сирот.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что наибольшие шансы на возвращение имеют те, кто имеет родных и близких в Украине, однако с сиротами ситуация будет сложнее.

"Я думаю, там, где у нас есть близкие, родные, максимально все, там у нас есть не только права, но и возможность вернуть детей. (...) Мы будем бороться за всех детей. Думаю, что нам будет сложно с сиротами. Мы должны всех возвращать", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос возвращения депортированных детей является одним из ключевых для Украины. Он также отметил, что Россия вряд ли проявит добрую волю в этом вопросе, а украинская сторона не может использовать механизм обмена.

"Понятно, что дети должны вернуться. Есть сложность - мы детей не меняем ни на кого. Доброй воли от России (в этом вопросе) не думаю, что мы дождемся", - отметил Зеленский.

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Автор: 

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Знаю, що у нас на Львівщині один сиротинець перед великою війною вже хотіли закривати, було мало дітей. Ми допомагали гуманітарною допомогою йому. Так туди перевезли дітей з сиротинця із Запоріжжя, сиротинець ожив. Там своя школа, лікарня. Місця ще повно. Тай взагалі школи по Львівщині закриваються, бо нема дітей. Чому діток не перевезти на захід України щоб зберегти їх ?!
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20.03.2025 11:01 Ответить
"Чому діток не перевезти на захід України щоб зберегти їх ?!"
Патамушта на заходє із ніх вирастут біндєравци!
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20.03.2025 11:18 Ответить
бо травневі шашлики, ви забули чи як ..
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20.03.2025 11:39 Ответить
ну їх же не евакуювала зазделегідь ..

бо якесь падло Зенелох казав готуватись до травневих шашликів (щоб не "панікувати")
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20.03.2025 11:38 Ответить
Треба спочатку дати відповідь -що ця влада дасть тим дітям ??яке у тих бідних дітей майбутнє при такому відношенню влади до людей як тепер???
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20.03.2025 12:12 Ответить
Спасибо тебе ,бросил ,а теперь бровки домиком.Лицемер зЕ.
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20.03.2025 13:08 Ответить
 
 