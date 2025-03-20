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МО планирует закупить большое количество мин у производителей, которые проваливали контракты, - Общественный антикоррупционный совет

Минобороны хочет купить мины у производителей, которые проваливали контракты ранее

Министерство обороны планирует заказать большое количество 120-мм минометных мин у государственных производителей, которые ранее неоднократно не выполняли свои обязательства.

Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за условий необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ГАР МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системные и бесперебойные поставки боеприпасов на фронт являются нашим главным приоритетом.

Этой проблемой является чрезмерная концентрация заказов на поставку боеприпасов одному производителю/поставщику. С нашей точки зрения, именно наличие нескольких игроков на рынке позволит одновременно развивать ОПК Украины и минимизировать риски относительно наличия/качества боеприпасов. Решение о дополнительной закупке значительного количества минометных мин у заводов, которые не смогли выполнить даже 50% от предыдущих контрактов по аналогичному виду боеприпасов, создает существенные риски для поставок на фронт", - говорится в сообщении.

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Несмотря на жалобы на ранее поставленные мины и нарушение графиков поставок, отметили в ГАР МО, никто не понес ответственности.

Антикоррупционный совет обратился к Ставке Верховного Главнокомандующего с такими призывами:

"1. Рассмотреть предложение об обязательстве закупщиков проводить практику диверсификации закупок по боеприпасам от разных производителей, для того, чтобы избежать ситуации, в которой недобросовестный производитель (поставщик), или форс-мажорное обстоятельство, или логистические задержки могут полностью сорвать поставки того или иного вида боеприпасов на фронт;

2. Затребовать у правоохранительных органов и Министерства обороны результаты расследования по поставке государственными заводами некачественных 120-мм мин;

3. Обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, которые были возвращены производителю".

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Также ГАР МО подает заявление о преступлении в правоохранительные органы относительно "ненадлежащих действий должностных лиц вокруг вопроса взаимодействия с поставщиками".

По данным Цензор.НЕТ, речь идет об одном из предприятий Минстратегпрома. В Минобороны решили дополнительно заказать 300 тыс. 120-мм мин и 500 тыс. 82-мм мин. Все это несмотря на провал поставок.

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Минобороны хочет купить мины у производителей, которые проваливали контракты ранее

Автор: 

коррупция (8558) Минобороны (9306) общественный совет (111) закупки (750) мина (273)


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Топ комментарии
+28
********, це ж ваши обранці тому скажить це вбивство солдат СОУ та торгівля на крові чи ще ні по вашому?
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20.03.2025 14:06
+14
Та нічого вони не провалили, а виконували наказ міністра оборони чи його поплічника - відмивали гроші і так щоб не сильно нашкодити хазяєвам з боліт.
Що не міністр оборони то патріот корупції та внутрішній ворог України, її дочок та синів. Вкотре спалився новий Рєзніков, тьфу, "щирий українець" Умєров.
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20.03.2025 14:18
+13
Не тільки планує - але й "купить" - браковане барахло за три ціни з відкатом 50%.
Вкрадуть на очах у всєї країни, під тужливе камлання патріотів про "переможемо, потім розберемося".
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20.03.2025 14:23
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Правила форума Совет форумчан
********, це ж ваши обранці тому скажить це вбивство солдат СОУ та торгівля на крові чи ще ні по вашому?
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20.03.2025 14:06 Ответить
https://x.com/golos_vylutsb/status/1902790707582259427 Для роздумів. реставрація охматдиту
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20.03.2025 23:51 Ответить
Ну так вибори ж "неначасі", можна красти далі
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20.03.2025 14:08 Ответить
Справжні державники...
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20.03.2025 14:08 Ответить
🤮🤮🤮
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20.03.2025 14:10 Ответить
Контракти провалювали - а гроші?
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20.03.2025 14:11 Ответить
А гроші вчасно видають.
Можна замовляти
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20.03.2025 14:17 Ответить
Міністерство оборони планує замовити велику кількість 120-мм мінометних мін у державних виробників, які раніше неодноразово не виконували свої зобовʼязання.

Ну, рано чи пізно (згідно теорії ймовірностей хоча б!) вони виконають таки свої зобовʼязання!
А віра МО у людей просто невимовно розчулює!
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20.03.2025 14:12 Ответить
Так, "Петербурзький метод" гри в азартні ігри - подвоєння ставок. Не виконали на мільйон - заказати на два мільйони, не виконають на два - заказати на чотири…
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20.03.2025 14:17 Ответить
Нехай подавиться клятий довгоносик (с)
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20.03.2025 19:48 Ответить
Який уряд, такі й міни, за гроші з Українців!
Усьо ж па РигламентуКМУ?? Заперечення та зауваження від держсекретарів, відсутні? Прийняли! Далі, за порядком денним, і стенограмою,…
Так і бубнять, в будинку Уряду! Пенсію собі, записали до трудовоЇ, а там, хоч вовк траву їсть! Байдуже, їх же забронювали, кадровики!!
Так і сидять, з круговою порукою, упродовж московської війни!
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20.03.2025 14:15 Ответить
Ну так в цьому в полягає секрети шакалів зеленского - всеодно нічого не буде - бойьовий імунітет - не для всіх - тіки для своїх - бо там жеж грошики, на крові, можна поцупити. Це ж тіки Порох наживася на війні - а тут - імунітет.
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20.03.2025 14:18 Ответить
Та нічого вони не провалили, а виконували наказ міністра оборони чи його поплічника - відмивали гроші і так щоб не сильно нашкодити хазяєвам з боліт.
Що не міністр оборони то патріот корупції та внутрішній ворог України, її дочок та синів. Вкотре спалився новий Рєзніков, тьфу, "щирий українець" Умєров.
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20.03.2025 14:18 Ответить
Це той саме умєров, одна частина родини котрого десь у штаті Флорида ночами не спить, без перерви на їжу плете маскувальні тенети для наших вояків на передовій? А друга частина родини десь на безмежних просторах кацапії на РЖД колії підриває та палить комутаційні шафи?
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20.03.2025 15:21 Ответить
Вони сплять вдень, по нашому часу доби)
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20.03.2025 15:34 Ответить
Точно сплять? Ви впевнені?
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20.03.2025 16:01 Ответить
Не тільки планує - але й "купить" - браковане барахло за три ціни з відкатом 50%.
Вкрадуть на очах у всєї країни, під тужливе камлання патріотів про "переможемо, потім розберемося".
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20.03.2025 14:23 Ответить
Просто суки
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20.03.2025 14:26 Ответить
Чому б членам тієї громадської ради не піти на завод і у дві зміни виробляти міни?
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20.03.2025 14:27 Ответить
Зараз від МО є представники на заводах. Проблема не в контролі, а в небажані Умерова відмовлятися від відкатів. Заказувати міни та снаряди можна і у других виробників.
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20.03.2025 22:32 Ответить
Мабуть ви там денно і нощно міни виробляєте, що так за них переживаєте?
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20.03.2025 22:55 Ответить
Знову винні "ухилянти" ?
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20.03.2025 14:43 Ответить
51 млрд грн - прострочена дебіторська заборгованість по збройних контрактах Міноборони (https://bit.ly/4inxhAJ на лютий 2025 р.)

Таку суму Міноборони наперед заплатило по контрактах, зброю за якими так і не було поставлено.

Це майже вдвічі більше, ніж було за Резнікова.

Той в 2023 р. https://bit.ly/4iur06M мав непоставленої зброї на 27 млрд грн. Тоді це викликало величезний скандал.

За півтора місяці Резнікова було звільнено.

Насправді зараз зброї не поставлено на значно більшу суму. Але наразі давайте https://bit.ly/4inxhAJ зафіксуємо ці бетонні 51 млрд грн, які визнає Умєров.

Для усвідомлення колосальності цієї (злитої в унітаз) суми - Повернись Живим за всю велику війну зібрав 15 млрд грн.

Найбільший фонд зібрав в ТРИ РАЗИ менше, ніж Міноборони злило в унітаз, так і не отримавши проплаченої зброї.

А тепер уявіть, яку б колосальну різницю на фронті створили ці 51 млрд в руках компетентних управлінців!

Наприклад, в руках Тараса Чмута, якого, нагадаю, Умєров викинув з наглядової ради АОЗ, аби лише призначити керівником Агенції свого Жумаділова.
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20.03.2025 14:43 Ответить
Повернись живим - це теж в унітаз. Подивися скільки млрд в перерахунку на грн лежить на їх криптогаманцях (реквізити на їхньому сайті, як дивитися суми нагуглиш сам). А скікі вкрадено саме в грн - про це Чмот не розповість, бо по надходженням в грн вони не звітують
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20.03.2025 16:58 Ответить
Як це не звітують? Що ти триндиш?
Все у них є і https://savelife.in.ua/reporting/?reportingType=%22income%22 Надходження і https://savelife.in.ua/reporting/?reportingType=%22purchase%22 Закупівлі!
А ЗП вони отримують не з Надходжень!
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20.03.2025 20:29 Ответить
продавці силікону теж потирають руки....
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20.03.2025 15:00 Ответить
Вони не планують. Гроші вже перераховано та поділено. Причетні отримали своє.
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20.03.2025 15:05 Ответить
Частину отих дронів що запускають по русні тре направляти на будівлі мо оп вр дбр... може після сотні трупаків до них почне доходити.
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20.03.2025 15:13 Ответить
Замість розстрілу - нові контракти. Точно що гібридна війна.
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20.03.2025 15:15 Ответить
всіх в буцугарню
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20.03.2025 15:23 Ответить
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20.03.2025 15:59 Ответить
Так у тут оплатять наперед, для того воно все і мутиться. Умєров не дасть збирехати, своїми офшорами.
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20.03.2025 16:45 Ответить
МО планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти
---------------------------------------------------------------------------------------------------
но откаты делали вовремя и в полном объеме
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20.03.2025 16:39 Ответить
Челом надо бить, челом. И благодарить, чтобы у главноархикомандующего от подлизывания Дональду от сердца отлегло. Может услышит тогда?
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20.03.2025 17:20 Ответить
АГОВ!! Малюк з маленькими мізками і проплаченою АНТИДНРЖАВНОЮ спрямованністю. НЕ видно?? Чи ботексна шия і вказівки з жОПи не дозволяють зреагувати??
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20.03.2025 17:21 Ответить
Зелені тварі
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20.03.2025 18:13 Ответить
Зелена шваль ще не накралась, мало!
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20.03.2025 18:21 Ответить
А що, є якісь інші виробники? Ну, якщо не купувати у цих, то можна на Розетці замовити?
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20.03.2025 21:28 Ответить
Зараз від МО є представники на заводах. Проблема не в контролі, а в небажані Умерова відмовлятися від відкатів. Заказувати міни та снаряди можна і у других виробників.
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20.03.2025 22:34 Ответить
Зелёные марадёры ,продолжают наживаться на войне .
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20.03.2025 22:35 Ответить
Зухвалість владних мародерів та агентів впливу московії вражає. І ця зухвалість породжена виключно відсутністю ліквідаційних відділів неіснуючої, на жаль, української контррозвідки.
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20.03.2025 22:36 Ответить
На вряд чи ці люди мріють за перемогу України. Навпаки. Вони сподіваються, що Україна зникне і їх ніхто не буде шукать, так як гроші вже давно вкрадені і відмиті!
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20.03.2025 23:05 Ответить
Бабосіки, бабосіки. Тєчуть річечкою. Красотіщща то какая. А дурачки хай воють. Для багатьох вже четвертий рік пішов.
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21.03.2025 00:19 Ответить
Corrupted Traitor zelenskiy will blame President Trump anyway
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21.03.2025 03:33 Ответить
виродки вилупки гидоти зрадники покидьки вбивці..других слів немає
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21.03.2025 04:27 Ответить
Указом зельця від 27.02.2020 року N 59/2020 ПЕРЕНЕСЕНО виконання Державної цільової програми створення, і освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії на період до 2024 року, затвердженої КабМіном України від 29.03.2017 року.
1. Тобто ненависний барига ще в 17 році почав готуватися і підприємства 3 роки працювали?
2. А як прийшов зе- одразу ця програму відмінив до 24 року.
3.Цікаво, чи запрацювала програма бариги в 2024 році?
3. Виходить, наш зе Гевара і без попереджень знав, що почнеться ПН і навмисно зупинив виробництво в самі перші роки?
4. Тільки не забувайте- це не зельць працює на пу, а Порошенко!
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21.03.2025 08:30 Ответить
 
 