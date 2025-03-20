МО планирует закупить большое количество мин у производителей, которые проваливали контракты, - Общественный антикоррупционный совет
Министерство обороны планирует заказать большое количество 120-мм минометных мин у государственных производителей, которые ранее неоднократно не выполняли свои обязательства.
Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за условий необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ГАР МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системные и бесперебойные поставки боеприпасов на фронт являются нашим главным приоритетом.
Этой проблемой является чрезмерная концентрация заказов на поставку боеприпасов одному производителю/поставщику. С нашей точки зрения, именно наличие нескольких игроков на рынке позволит одновременно развивать ОПК Украины и минимизировать риски относительно наличия/качества боеприпасов. Решение о дополнительной закупке значительного количества минометных мин у заводов, которые не смогли выполнить даже 50% от предыдущих контрактов по аналогичному виду боеприпасов, создает существенные риски для поставок на фронт", - говорится в сообщении.
Несмотря на жалобы на ранее поставленные мины и нарушение графиков поставок, отметили в ГАР МО, никто не понес ответственности.
Антикоррупционный совет обратился к Ставке Верховного Главнокомандующего с такими призывами:
"1. Рассмотреть предложение об обязательстве закупщиков проводить практику диверсификации закупок по боеприпасам от разных производителей, для того, чтобы избежать ситуации, в которой недобросовестный производитель (поставщик), или форс-мажорное обстоятельство, или логистические задержки могут полностью сорвать поставки того или иного вида боеприпасов на фронт;
2. Затребовать у правоохранительных органов и Министерства обороны результаты расследования по поставке государственными заводами некачественных 120-мм мин;
3. Обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, которые были возвращены производителю".
Также ГАР МО подает заявление о преступлении в правоохранительные органы относительно "ненадлежащих действий должностных лиц вокруг вопроса взаимодействия с поставщиками".
По данным Цензор.НЕТ, речь идет об одном из предприятий Минстратегпрома. В Минобороны решили дополнительно заказать 300 тыс. 120-мм мин и 500 тыс. 82-мм мин. Все это несмотря на провал поставок.
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Можна замовляти
Ну, рано чи пізно (згідно теорії ймовірностей хоча б!) вони виконають таки свої зобовʼязання!
А віра МО у людей просто невимовно розчулює!
Усьо ж па РигламентуКМУ?? Заперечення та зауваження від держсекретарів, відсутні? Прийняли! Далі, за порядком денним, і стенограмою,…
Так і бубнять, в будинку Уряду! Пенсію собі, записали до трудовоЇ, а там, хоч вовк траву їсть! Байдуже, їх же забронювали, кадровики!!
Так і сидять, з круговою порукою, упродовж московської війни!
Що не міністр оборони то патріот корупції та внутрішній ворог України, її дочок та синів. Вкотре спалився новий Рєзніков, тьфу, "щирий українець" Умєров.
Вкрадуть на очах у всєї країни, під тужливе камлання патріотів про "переможемо, потім розберемося".
Таку суму Міноборони наперед заплатило по контрактах, зброю за якими так і не було поставлено.
Це майже вдвічі більше, ніж було за Резнікова.
Той в 2023 р. https://bit.ly/4iur06M мав непоставленої зброї на 27 млрд грн. Тоді це викликало величезний скандал.
За півтора місяці Резнікова було звільнено.
Насправді зараз зброї не поставлено на значно більшу суму. Але наразі давайте https://bit.ly/4inxhAJ зафіксуємо ці бетонні 51 млрд грн, які визнає Умєров.
Для усвідомлення колосальності цієї (злитої в унітаз) суми - Повернись Живим за всю велику війну зібрав 15 млрд грн.
Найбільший фонд зібрав в ТРИ РАЗИ менше, ніж Міноборони злило в унітаз, так і не отримавши проплаченої зброї.
А тепер уявіть, яку б колосальну різницю на фронті створили ці 51 млрд в руках компетентних управлінців!
Наприклад, в руках Тараса Чмута, якого, нагадаю, Умєров викинув з наглядової ради АОЗ, аби лише призначити керівником Агенції свого Жумаділова.
Все у них є і https://savelife.in.ua/reporting/?reportingType=%22income%22 Надходження і https://savelife.in.ua/reporting/?reportingType=%22purchase%22 Закупівлі!
А ЗП вони отримують не з Надходжень!
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но откаты делали вовремя и в полном объеме
1. Тобто ненависний барига ще в 17 році почав готуватися і підприємства 3 роки працювали?
2. А як прийшов зе- одразу ця програму відмінив до 24 року.
3.Цікаво, чи запрацювала програма бариги в 2024 році?
3. Виходить, наш зе Гевара і без попереджень знав, що почнеться ПН і навмисно зупинив виробництво в самі перші роки?
4. Тільки не забувайте- це не зельць працює на пу, а Порошенко!