Зеленский о ночной атаке на Кировоградщину: Россияне показывают миру свое истинное отношение к миру
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает обстрелы, несмотря на заявления о мирных инициативах.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, прошлой ночью российские войска запустили около 200 дронов-камикадзе и имитаторов, часть из которых атаковала Кировоградскую область.
"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Ежедневно и каждую ночь - под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", - отметил Зеленский.
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+3 Игорь Деев #465568
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+1 Wild MadDog
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+1 Wild MadDog
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віриш *****?
а бк на складах до цього часу детонує,
я ж тобі не ангари з літаками, а склад із бк поруч із садовим товариством вказав, а там - горить та вибухає знатно
до речі, по стратегам, шо там у вас чути за довгий нептун та далекобійні Українські дрони?
як там із ппо на @уйлостані?
до речі, а шо за кацапські шахеди у західному казахстані падають? для чого це **********?
шо скажеш?
до речі, а які ще системи ппо, маю на увазі іноземні (крім кацапських), зараз є на озброєнні на **********? яка їхня ефективність? зокрема по крилатих ракетах та по баалістиці?
до речі, ти мені скажи ще за імпортове ппо на озброєнні ********** - яке саме?
"Губернатор Роман Бусаргин заявил, что "Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время", а также подтвердил масштабные разрушения в райцентре"
заодно запитай як спалося світовому миротворцю, не гикалося?
Давай: кількість шахедів, куди влучили - і в Х для МАГи, а також прямими дипломатичними каналами