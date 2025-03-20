РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8513 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины Атака шахедов на Кропивницкий
1 166 26

Зеленский о ночной атаке на Кировоградщину: Россияне показывают миру свое истинное отношение к миру

Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает обстрелы, несмотря на заявления о мирных инициативах.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, прошлой ночью российские войска запустили около 200 дронов-камикадзе и имитаторов, часть из которых атаковала Кировоградскую область.

"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Ежедневно и каждую ночь - под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон позвонил Зеленскому во время брифинга: "Мы с ним очень часто общаемся". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Кировоградская область (630) война в Украине (3679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Зеленський, чудово, але ще раз: інформацію для США потрібно доносити через Х, а не через телеграм.

Давай: кількість шахедів, куди влучили - і в Х для МАГи, а також прямими дипломатичними каналами
показать весь комментарий
20.03.2025 12:01
+1
подзвони рудому донні, розбуди, розкажи детально, покажи фото наслідків атаки
заодно запитай як спалося світовому миротворцю, не гикалося?
показать весь комментарий
20.03.2025 11:57
+1
упевнений?
віриш *****?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невдала спроба скористатися перекладачем та замаскуватися під українця. Пику ординця *********** не сховати
показать весь комментарий
20.03.2025 12:07 Ответить
Куріца ти кацапська, Гугл перекладач не коректно непекладає, рило сруське не проходе
показать весь комментарий
20.03.2025 13:05 Ответить
упевнений?
віриш *****?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:00 Ответить
впізнаєш місцевість? це сьогодні, твій енгельс у мотлох

показать весь комментарий
20.03.2025 12:05 Ответить
стратеги стратегами, а от іл-76 із ракетами якраз на розпаковці був
а бк на складах до цього часу детонує,
я ж тобі не ангари з літаками, а склад із бк поруч із садовим товариством вказав, а там - горить та вибухає знатно
до речі, по стратегам, шо там у вас чути за довгий нептун та далекобійні Українські дрони?
як там із ппо на @уйлостані?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:13 Ответить
за кацапське ппо ти так і не відповів. хоча цікаво, шо там на уралі та за уралом
до речі, а шо за кацапські шахеди у західному казахстані падають? для чого це **********?
шо скажеш?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:19 Ответить
ок. чого тоді по енгельсу пробої? там же головна база для ракетних стратегів? яка причина?
до речі, а які ще системи ппо, маю на увазі іноземні (крім кацапських), зараз є на озброєнні на **********? яка їхня ефективність? зокрема по крилатих ракетах та по баалістиці?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:26 Ответить
добре. то скажи мені за шахеді кацапські у Західному Казахстані - звідки? чому? для чого?
до речі, ти мені скажи ще за імпортове ппо на озброєнні ********** - яке саме?
показать весь комментарий
20.03.2025 13:11 Ответить
а ось таке пишуть у тебе вдома змі:
"Губернатор Роман Бусаргин заявил, что "Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время", а также подтвердил масштабные разрушения в райцентре"
показать весь комментарий
20.03.2025 12:07 Ответить
подзвони рудому донні, розбуди, розкажи детально, покажи фото наслідків атаки
заодно запитай як спалося світовому миротворцю, не гикалося?
показать весь комментарий
20.03.2025 11:57 Ответить
Зеленський, чудово, але ще раз: інформацію для США потрібно доносити через Х, а не через телеграм.

Давай: кількість шахедів, куди влучили - і в Х для МАГи, а також прямими дипломатичними каналами
показать весь комментарий
20.03.2025 12:01 Ответить
Це все для внутрішнього споживача лайна
показать весь комментарий
20.03.2025 12:03 Ответить
Ну, Володимире, то все пусте. 5 або 6 менеджерів, генералів за грати, патріотів ту ди ж, розкрадання на всіх рівнях, популізм, невігластво, непрофесійність в усіх сферах, окрім набиття кишень нашими бонз, - якось захистимося, зміцнемо потужність та вистоїмо.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:32 Ответить
верная заява
показать весь комментарий
21.03.2025 03:08 Ответить
 
 