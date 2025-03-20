Зеленский о ночной атаке на Кировоградщину: Россияне показывают миру свое истинное отношение к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает обстрелы, несмотря на заявления о мирных инициативах.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, прошлой ночью российские войска запустили около 200 дронов-камикадзе и имитаторов, часть из которых атаковала Кировоградскую область.

"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Ежедневно и каждую ночь - под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон позвонил Зеленскому во время брифинга: "Мы с ним очень часто общаемся". ВИДЕО