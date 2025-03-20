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Новости Видео Разговор Зеленского с Макроном
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Макрон позвонил Зеленскому во время брифинга: "Мы с ним очень часто общаемся". ВИДЕО

Во время общения Владимира Зеленского с журналистами ему позвонил Эмманюэль Макрон.

Как информирует Цензор.НЕТ, это произошло во время онлайн-общения с журналистами.

"Извини, Эмманюэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" - сказал глава государства.

У Зеленского уточнили, звонил ли ему Макрон по телефону.

"Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", - ответил президент.

По словам Зеленского, между Францией и Украиной тесные отношения, а лидер Макрон "сильно помогает".

"Я ему за это благодарен и после нашего разговора я ему перезвоню", - подытожил он.

Также читайте: Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за своего стремления помочь Украине, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+8
У мене так в універі викладач ставив будільнік на телефон і "розмовляв" на англійській мові типу з клієнтом, типу бізнес питання вирішував, щоб показати студентам який він крутий перець
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20.03.2025 11:24
+3
До сліз...
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20.03.2025 10:57
+3
"Кватал-міжнародний"! Гонорар Макрону,за використання "бренду", виплатять?!
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20.03.2025 11:01
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До сліз...
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20.03.2025 10:57 Ответить
"Кватал-міжнародний"! Гонорар Макрону,за використання "бренду", виплатять?!
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20.03.2025 11:01 Ответить
по відкритій лінії? щоденно? воєнні та безпекові питання?
троха в шоці...
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20.03.2025 11:06 Ответить
Shapito shapito , cirk uiehal ,kloun astalsa......🤡🏃
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20.03.2025 11:07 Ответить
Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui bat coeur à corps perdu

Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle

Qui vit corps à coeur déçu ..
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20.03.2025 11:10 Ответить
Хоче до САМП /Ті ракет підкинути? - чи далеких до Міражів? - нє
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20.03.2025 11:16 Ответить
Макрон був дуже здивований шоу кварталістів під назвою "Дзвінок від Макрона".
Дзвінок робиться через свою службу, до служби того, з ким треба поговорити. Узгоджується. І тоді дзвонять, і з'єднують посадових осіб. А Зеля ж лох. І шоу для лохів.
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20.03.2025 11:20 Ответить
У мене так в універі викладач ставив будільнік на телефон і "розмовляв" на англійській мові типу з клієнтом, типу бізнес питання вирішував, щоб показати студентам який він крутий перець
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20.03.2025 11:24 Ответить
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20.03.2025 11:45 Ответить
Зеленому до цього препода ще чухати і чухати
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20.03.2025 12:02 Ответить
У расіі знать говорила французькою. Русскій язик придумали для бидла.
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20.03.2025 11:22 Ответить
Не хочу проводити паралелі, але кілька днів тому куйло теж спілкувалося з журналістами і йому там нагадали, що він із Трампом має розмовляти
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20.03.2025 11:25 Ответить
Нашій Бубочці, навіть перед самим виступом в Генасамблеї ООН дзвонять, щоб сказати про замах на дружбана, Серьогу Шефіра. Про цю "страшну подію" дізнався весь Світ! І шо? А нічого! )))
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20.03.2025 11:47 Ответить
Уговорюють дуріка воювати ще 5 років
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20.03.2025 12:29 Ответить
 
 