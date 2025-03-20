Макрон позвонил Зеленскому во время брифинга: "Мы с ним очень часто общаемся". ВИДЕО
Во время общения Владимира Зеленского с журналистами ему позвонил Эмманюэль Макрон.
Как информирует Цензор.НЕТ, это произошло во время онлайн-общения с журналистами.
"Извини, Эмманюэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" - сказал глава государства.
У Зеленского уточнили, звонил ли ему Макрон по телефону.
"Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", - ответил президент.
По словам Зеленского, между Францией и Украиной тесные отношения, а лидер Макрон "сильно помогает".
"Я ему за это благодарен и после нашего разговора я ему перезвоню", - подытожил он.
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+8 Підлога Маккартні
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троха в шоці...
Qui bat coeur à corps perdu
Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuelle
Qui vit corps à coeur déçu ..
Дзвінок робиться через свою службу, до служби того, з ким треба поговорити. Узгоджується. І тоді дзвонять, і з'єднують посадових осіб. А Зеля ж лох. І шоу для лохів.