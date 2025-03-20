Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за своего стремления помочь Украине, - Bloomberg

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если найти правильный аргумент, то можно повлиять на решение Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале Bloomberg "Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за своего стремления помочь Украине", информирует Цензор.НЕТ.

Пока Дональд Трамп своими геополитическими заявлениями вызывает беспокойство среди союзников, ситуация дала возможность Макрону выйти на передовые позиции в мировой политике.

После потери парламентского большинства в результате досрочных выборов прошлого года Макрон сосредоточился на внутренних вызовах, однако сейчас активная международная дипломатия позволяет ему вернуть себе влияние.

Французский лидер накануне саммита ЕС в Брюсселе прилагает усилия для консолидации стран Европы в поддержку Украины.

Однако такая инициатива Макрона неизбежно обостряет противостояние с Трампом, пишет издание.

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Лидер США рассматривает прекращение боевых действий как средство налаживания экономических и политических отношений с Россией. Путин во время телефонного разговора с Трампом во вторник требовал полного прекращения поставок оружия в Украину, что заставило бы Макрона фактически отказаться от своих усилий по стимулированию поддержки Киева, говорится в материале.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что страны Европы не готовы соглашаться на такие условия. А cпикер французского правительства Софи Примас заявила, что это требование нереалистично, сам Макрон ведет активные переговоры с Трампом и Зеленским и ищет пути для дальнейших действий.

На фоне роста дискуссий о прекращении огня Макрон объединил министров обороны и военное руководство более 30 стран. С британским премьером Киром Стармером он координирует усилия государств, которые рассматривают возможности военной помощи Украине после потенциального перемирия.

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"Глобальные вызовы вернули Макрону влияние", - сказала политолог Мелоди Мок-Грюэ из парижского университета Sciences Po.

Макрон поддерживает дипломатические контакты с Трампом еще с его первого президентского срока, пытаясь использовать их для влияния на позицию лидера США. Во время недавнего саммита ЕС Макрон более получаса обсуждал с Трампом вопросы безопасности.

Источники отмечают, Макрон считает, что Трамп ценит личные связи, поэтому если найти правильный аргумент, можно повлиять на его решение.

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