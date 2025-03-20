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Новости Поддержка Украины Францией
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Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за своего стремления помочь Украине, - Bloomberg

Почему может быть конфликт между Макроном и Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если найти правильный аргумент, то можно повлиять на решение Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале Bloomberg "Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за своего стремления помочь Украине", информирует Цензор.НЕТ.

Пока Дональд Трамп своими геополитическими заявлениями вызывает беспокойство среди союзников, ситуация дала возможность Макрону выйти на передовые позиции в мировой политике.

После потери парламентского большинства в результате досрочных выборов прошлого года Макрон сосредоточился на внутренних вызовах, однако сейчас активная международная дипломатия позволяет ему вернуть себе влияние.

Французский лидер накануне саммита ЕС в Брюсселе прилагает усилия для консолидации стран Европы в поддержку Украины.

Однако такая инициатива Макрона неизбежно обостряет противостояние с Трампом, пишет издание.

Читайте также: Наша цель - установление прочного и длительного мира, этого невозможно достичь без Украины за столом переговоров, - Макрон

Лидер США рассматривает прекращение боевых действий как средство налаживания экономических и политических отношений с Россией. Путин во время телефонного разговора с Трампом во вторник требовал полного прекращения поставок оружия в Украину, что заставило бы Макрона фактически отказаться от своих усилий по стимулированию поддержки Киева, говорится в материале.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что страны Европы не готовы соглашаться на такие условия. А cпикер французского правительства Софи Примас заявила, что это требование нереалистично, сам Макрон ведет активные переговоры с Трампом и Зеленским и ищет пути для дальнейших действий.

На фоне роста дискуссий о прекращении огня Макрон объединил министров обороны и военное руководство более 30 стран. С британским премьером Киром Стармером он координирует усилия государств, которые рассматривают возможности военной помощи Украине после потенциального перемирия.

Читайте также: Знаем, что значит быть оккупированными, - Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину и будет усиливать свою армию

"Глобальные вызовы вернули Макрону влияние", - сказала политолог Мелоди Мок-Грюэ из парижского университета Sciences Po.

Макрон поддерживает дипломатические контакты с Трампом еще с его первого президентского срока, пытаясь использовать их для влияния на позицию лидера США. Во время недавнего саммита ЕС Макрон более получаса обсуждал с Трампом вопросы безопасности.

Источники отмечают, Макрон считает, что Трамп ценит личные связи, поэтому если найти правильный аргумент, можно повлиять на его решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призывает страны ЕС покупать оружие в Европе, а не в США

Автор: 

Трамп Дональд (5155) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+11
еміку, не жуй шмарклі, давай вже, відправляй свій воєнний спецназ до України
а рудому донні скажеш, що в Україні дуже цінна земля, тому її треба захищати,
шоби запобігти третій світовій
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20.03.2025 09:55
+10
Тим часом Зеля приймає зі всіх сторін.
Завдяки його дипломатичному таланту ми з жертви агресора перетворились на сторону конфлікту
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20.03.2025 09:53
+4
Навіт якшо аргумент буде у вигляді дрючка яким луплять по рудий бошці Додіка, то у такому віці та такому стані психики як у нього це буде марна трати сил та часу.
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20.03.2025 10:00
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Правила форума Совет форумчан
Тим часом Зеля приймає зі всіх сторін.
Завдяки його дипломатичному таланту ми з жертви агресора перетворились на сторону конфлікту
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20.03.2025 09:53 Ответить
Єдиний дієвий аргумент для рижого- голоблею по баш.ці
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20.03.2025 10:01 Ответить
еміку, не жуй шмарклі, давай вже, відправляй свій воєнний спецназ до України
а рудому донні скажеш, що в Україні дуже цінна земля, тому її треба захищати,
шоби запобігти третій світовій
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20.03.2025 09:55 Ответить
звісно можливо-
якщо вдарити по голові
палицею трампону
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20.03.2025 09:55 Ответить
і це правильно. старому москволюбу треба вгилити доброго пенделя
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20.03.2025 09:56 Ответить
Навіт якшо аргумент буде у вигляді дрючка яким луплять по рудий бошці Додіка, то у такому віці та такому стані психики як у нього це буде марна трати сил та часу.
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20.03.2025 10:00 Ответить
дрючком там у тій рудій голові вже ніц не допоможе
у нього з ****** кохання
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20.03.2025 10:03 Ответить
Для дрючка інший орган існує...
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20.03.2025 10:05 Ответить
Ви часов, ну так, чисто випадково, не з Лівії?
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20.03.2025 11:16 Ответить
макрон!
не зрадь україну.
я, навіть пару смажених жаб з'їм. і три равлика.
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20.03.2025 10:02 Ответить
Франція відмовилась надавати запропоновану допомогу. Так що...
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20.03.2025 12:54 Ответить
Трамп цінує лише ті "особисті зв'язки", які пахнуть грошима.
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20.03.2025 10:06 Ответить
Як на мене то потрібно від Тампона відмежуватись. Особливо якщо воно не збирається допомагати Україні зброєю. Тому що сша при правлінні Тампона вже одною ногою в банкрутстві і Тампон не сьогодні-завтра включить печатний станок щоб розрахуватись з боргами. І на фоні всього цього Тампон буде топити всіх хто буде виглядати краще нього
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20.03.2025 10:07 Ответить
Послати *****(може і не прясмо) трампа з маском, просто обовязок кожного адекватоного лідера ЄС
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20.03.2025 10:09 Ответить
Макрон всіляко намагався вплинути на *****. Не вдалося. Тепер друга серія - спроба вплинути на Трампа. На жаль будь які вербальні конструкції не впливають на тиранів. Тирани самі чудово використовують просторікування і знають йому ціну на "внутрішньому ринку". Реально впливає лише військова та економічна протидія.
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20.03.2025 10:11 Ответить
Макрон занадто розумний для розмов з таким адійотом. Він нічого не зрозуміє, навіть якщо з ним розмовляти, як з п'ятирічною дитиною.
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20.03.2025 10:12 Ответить
Цікаво - може Макрону вдасться знайти "аргумент", який може змінити дії завербованого КДБ-ФСБ агента - товариша Трампа? Яким аргументом, окрім кувалдою по лобі, можна переконати агента рашистів?
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20.03.2025 10:14 Ответить
перекупити ілону
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20.03.2025 10:16 Ответить
Чи це не той Макрон, "правильну дипломатичну поведінку" якого протиставляли зєлі після сварки в Овальному кабінеті?
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20.03.2025 10:24 Ответить
донні просто готував виставу для зелі (сам же визнав, певно хтів похизуватися вміннями режисера та актора-блазня)
а от для еміка такої вистави донні просто не готував, розуміючи, шо емік зі своїм тонким французьким почуттям гумору не полізе у бійку, а переведе усе на жарт, похлопає по спині/стегну, мило посміхнеться, запропонує врешті випити гарного французького мерло/каберне
та й венсом із підмальованими очима еміка сильно не вразити, звиклий він до таких фортелів
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20.03.2025 11:00 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/53457
Думку прес-мадам Білого Дому, яка сказала, що якби не США, Франція зараз говорила б німецькою, можна чудово розгорнути на 180 градусів.

Наприкінці XVIII століття французька корона витратила на пряму військову та економічну допомогу американської революції приблизно 1,3 мільярдів (!) ліврів у вигляді кредитів і свідомо безповоротних позичок, прямих постачань і оплати закупівель зброї, продовольства і стратегічних товарів (і це не рахуючи офіцерів-добровольців типу маркіза де Лафайєтта). В обмін Конгрес США обіцяв Франції преференції у торгівлі та, природно, союзництво у війнах проти Британії.

У результаті США жодних торгових преференцій для Франції так і не ввели. Кредити повернуто не було. І коли почалася війна між Британією та Французькою вже республікою, США заявили про нейтралітет. Відмінний результат по всіх позиціях.

Найпопулярніший тоді П'єр Бомарше, автор комедій про Фігаро, як приватна особа взявся координувати постачання зброї для повстанців, вклався у допомогу американської революції дуже чималими грошима своєї сім'ї й у результаті повністю розорився. Через 30 років після смерті Бомарше Конгрес США офіційно визнав, що Штати повинні виплатити його нащадкам частину боргу, але в результаті жодного центу так і не було виплачено. Теж чудовий та показовий результат.

Тобто цілком можливо, що якби не тодішня допомога від Франції, американці ще довго присягали б на Юніон Джеку. (с) Сергій Бережний (https://www.facebook.com/share/p/15qYq3uF2C/)
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20.03.2025 10:57 Ответить
невдячні тварюки, одним словом.
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21.03.2025 00:25 Ответить
Ню - ню - Бог в поміч!
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20.03.2025 11:11 Ответить
Макрон! Я знаю правильний і зрозумілий для Трампа аргумент - він гольфіст, тому хапай ключку Драйвер вуд №1 і
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20.03.2025 23:12 Ответить
 
 