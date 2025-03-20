Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за своего стремления помочь Украине, - Bloomberg
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если найти правильный аргумент, то можно повлиять на решение Дональда Трампа.
Об этом говорится в материале Bloomberg "Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за своего стремления помочь Украине", информирует Цензор.НЕТ.
Пока Дональд Трамп своими геополитическими заявлениями вызывает беспокойство среди союзников, ситуация дала возможность Макрону выйти на передовые позиции в мировой политике.
После потери парламентского большинства в результате досрочных выборов прошлого года Макрон сосредоточился на внутренних вызовах, однако сейчас активная международная дипломатия позволяет ему вернуть себе влияние.
Французский лидер накануне саммита ЕС в Брюсселе прилагает усилия для консолидации стран Европы в поддержку Украины.
Однако такая инициатива Макрона неизбежно обостряет противостояние с Трампом, пишет издание.
Лидер США рассматривает прекращение боевых действий как средство налаживания экономических и политических отношений с Россией. Путин во время телефонного разговора с Трампом во вторник требовал полного прекращения поставок оружия в Украину, что заставило бы Макрона фактически отказаться от своих усилий по стимулированию поддержки Киева, говорится в материале.
Один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что страны Европы не готовы соглашаться на такие условия. А cпикер французского правительства Софи Примас заявила, что это требование нереалистично, сам Макрон ведет активные переговоры с Трампом и Зеленским и ищет пути для дальнейших действий.
На фоне роста дискуссий о прекращении огня Макрон объединил министров обороны и военное руководство более 30 стран. С британским премьером Киром Стармером он координирует усилия государств, которые рассматривают возможности военной помощи Украине после потенциального перемирия.
"Глобальные вызовы вернули Макрону влияние", - сказала политолог Мелоди Мок-Грюэ из парижского университета Sciences Po.
Макрон поддерживает дипломатические контакты с Трампом еще с его первого президентского срока, пытаясь использовать их для влияния на позицию лидера США. Во время недавнего саммита ЕС Макрон более получаса обсуждал с Трампом вопросы безопасности.
Источники отмечают, Макрон считает, что Трамп ценит личные связи, поэтому если найти правильный аргумент, можно повлиять на его решение.
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Завдяки його дипломатичному таланту ми з жертви агресора перетворились на сторону конфлікту
а рудому донні скажеш, що в Україні дуже цінна земля, тому її треба захищати,
шоби запобігти третій світовій
якщо вдарити по голові
палицею трампону
у нього з ****** кохання
не зрадь україну.
я, навіть пару смажених жаб з'їм. і три равлика.
а от для еміка такої вистави донні просто не готував, розуміючи, шо емік зі своїм тонким французьким почуттям гумору не полізе у бійку, а переведе усе на жарт, похлопає по спині/стегну, мило посміхнеться, запропонує врешті випити гарного французького мерло/каберне
та й венсом із підмальованими очима еміка сильно не вразити, звиклий він до таких фортелів
Думку прес-мадам Білого Дому, яка сказала, що якби не США, Франція зараз говорила б німецькою, можна чудово розгорнути на 180 градусів.
Наприкінці XVIII століття французька корона витратила на пряму військову та економічну допомогу американської революції приблизно 1,3 мільярдів (!) ліврів у вигляді кредитів і свідомо безповоротних позичок, прямих постачань і оплати закупівель зброї, продовольства і стратегічних товарів (і це не рахуючи офіцерів-добровольців типу маркіза де Лафайєтта). В обмін Конгрес США обіцяв Франції преференції у торгівлі та, природно, союзництво у війнах проти Британії.
У результаті США жодних торгових преференцій для Франції так і не ввели. Кредити повернуто не було. І коли почалася війна між Британією та Французькою вже республікою, США заявили про нейтралітет. Відмінний результат по всіх позиціях.
Найпопулярніший тоді П'єр Бомарше, автор комедій про Фігаро, як приватна особа взявся координувати постачання зброї для повстанців, вклався у допомогу американської революції дуже чималими грошима своєї сім'ї й у результаті повністю розорився. Через 30 років після смерті Бомарше Конгрес США офіційно визнав, що Штати повинні виплатити його нащадкам частину боргу, але в результаті жодного центу так і не було виплачено. Теж чудовий та показовий результат.
Тобто цілком можливо, що якби не тодішня допомога від Франції, американці ще довго присягали б на Юніон Джеку. (с) Сергій Бережний (https://www.facebook.com/share/p/15qYq3uF2C/)