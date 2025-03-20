Очень хотел бы, чтобы Трамп посетил Украину и пообщался с людьми на улице, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский выразил желание, чтобы лидер США Дональд Трамп приехал в Украину.
Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще когда были выборы, я очень хотел, чтобы президент Трамп со своей командой, или с кем ему нужно, приехал в Украину. Я думаю, что это очень важно - увидеть наши города, как люди борются, как люди живут, как волонтеры собирают и как молодые люди защищают страну, а студенты вечером отдыхают. То есть жизнь в Украине разная. Я хотел бы, чтобы он увидел, что наша страна дышит и сердце на востоке Европы бьется", - отметил он.
"Общение с военными, думаю, помогло бы президенту Трампу. Общение с людьми на улице, их отношение к Путину, к русским. И возможно ли это простить за 50-100 лет. Я хотел бы обо всем этом ему не говорить, а чтобы он все это увидел. Сам почувствовал. И сам сделал выводы, как опытный человек. Вот мое желание. Поэтому я так предлагал", - добавил глава государства.
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Новина нижче, де типу Макрон дзвонив.
Так то не Макрон дзвонив...
То тцк дзвонив...
спілкування Зенелоха з азовцями яких він приїхав роззброювати та відводити від ЛБЗ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
і "дєрмак" був на місці прильотів.
Про Австрію - не знаю
Мова, про мобільні групи ППО, у містах Австрії не піднімалася, виключно, протокольні заходи + Фірташ!
Смерть рашистам та помічникам ригоАНАЛІВ!
а "рота охоронців" мабуть вміщається в шість фольксвагенів, разом з об'єкатми охорони
Ну, то таке….
Так ведуть себе, лише оті, що після Голодомору, були завезені з московії в Україну!
З повагою до Українців!
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛЬНИМ помічникам!!
Слава Україні!
І бажано тут, в Україні.
Тоді мені байдуже, козацького вони роду, шляхетного з поділля, слобожанські, одеські євреї чи завезені з сибіру в 50-х на лівобережжя
я не про кумірів, а про об'єктивність
доведеться тобі повірити на слово, або пошукати гуглом. Або можеш в образи чи взагалі як знаєш.
А тоді вже і Трампа запрошуй, якщо виживиш.
це їжаку зрозуміло,
але реакція в коментах як завжди буде про інше.
Венс заскринить і скаже що не поїде, до 96% українців проти
Люди дурні як пробки
Іржавий Україні - ворог , такий же як і ***** . Як цього можна не розуміти - я не знаю .
Знімайте вже свої рожеві окуляри ,, досить молитися на іржаве ***** .
хитрий зеленський, заманює трампа в свій овальний кабінет....
А так,нехай запитають Трампа,як він відноситься до розгону генштабу, звільнення За,до репресій проти вищих офіцерів.