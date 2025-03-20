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Новости Визит Трампа в Украину
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Очень хотел бы, чтобы Трамп посетил Украину и пообщался с людьми на улице, - Зеленский

Зеленский хочет, чтобы Трамп приехал в Украину

Президент Владимир Зеленский выразил желание, чтобы лидер США Дональд Трамп приехал в Украину.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще когда были выборы, я очень хотел, чтобы президент Трамп со своей командой, или с кем ему нужно, приехал в Украину. Я думаю, что это очень важно - увидеть наши города, как люди борются, как люди живут, как волонтеры собирают и как молодые люди защищают страну, а студенты вечером отдыхают. То есть жизнь в Украине разная. Я хотел бы, чтобы он увидел, что наша страна дышит и сердце на востоке Европы бьется", - отметил он.

"Общение с военными, думаю, помогло бы президенту Трампу. Общение с людьми на улице, их отношение к Путину, к русским. И возможно ли это простить за 50-100 лет. Я хотел бы обо всем этом ему не говорить, а чтобы он все это увидел. Сам почувствовал. И сам сделал выводы, как опытный человек. Вот мое желание. Поэтому я так предлагал", - добавил глава государства.

Читайте: Зеленский о ночной атаке на Кировоградщину: Россияне показывают миру свое истинное отношение к миру

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+46
Сам коли спілкувався з людьми на вулиці??
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20.03.2025 11:57
+30
Дізнаєшся про себе багато цікавого.
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20.03.2025 11:58
+23
поспілкувався на вулиці замисть тебе....зелене трусло...
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20.03.2025 11:58
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Сам коли спілкувався з людьми на вулиці??
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20.03.2025 11:57 Ответить
Дізнаєшся про себе багато цікавого.
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20.03.2025 11:58 Ответить
Не факт. Може не встигнути дізнатись.
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20.03.2025 21:49 Ответить
Він ТЦК боїться.
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20.03.2025 12:10 Ответить
Я знаю
Новина нижче, де типу Макрон дзвонив.
Так то не Макрон дзвонив...
То тцк дзвонив...
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20.03.2025 12:17 Ответить
та его тут кизяками закидають
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20.03.2025 12:42 Ответить
Это точно.
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20.03.2025 13:06 Ответить
ВОНО, оця маленька серлива копія Доні дорікає йому в тому ,на що не наважиться сам - ПОВАЖАТИ ПАРЛАМЕНТ , ОПОЗИЦІЮ...рятувати Україну в єдності політиків та народу а не обсиратися від думки про свої рейтинги.
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20.03.2025 15:02 Ответить
поспілкувався на вулиці замисть тебе....зелене трусло...
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20.03.2025 11:58 Ответить
Почнуть чмурити - воно иому треба? - лишні гулі на голові
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20.03.2025 11:58 Ответить
Не сміши-скажуть і будеш вилизувати де треба
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20.03.2025 12:14 Ответить
Дуже тривожно
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20.03.2025 11:58 Ответить
Може зеленский сам поспілкувався би з людьми на вулиці, а краще з солдатами на фронті, та дізнався що про нього думають насправді.
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20.03.2025 11:59 Ответить
він вже спілкувався колись з Азовом ..без підготовлених холуїв

спілкування Зенелоха з азовцями яких він приїхав роззброювати та відводити від ЛБЗ
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20.03.2025 12:04 Ответить
А потім Азов випадково здали в полон в Маріку, створивши всі умови для швидкого оточення міста.
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20.03.2025 13:20 Ответить
Це була перша спроба знищеня Азову. У Маріуполі він знищив весь склад Азову - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M
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20.03.2025 13:21 Ответить
какаяразніца шо про нєво думают
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20.03.2025 12:04 Ответить
Ти сам "вулицю" давно бачив не через вікно броньованого лимузину?
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20.03.2025 12:01 Ответить
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20.03.2025 12:02 Ответить
Геніальна сцена геніального фільму.
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20.03.2025 13:21 Ответить
що за фільм?
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21.03.2025 01:11 Ответить
«Вбити дракона»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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21.03.2025 10:35 Ответить
сам поспілкуйся, Зенелох
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20.03.2025 12:02 Ответить
Чекають не трампа, а зеленського з дєрьмаком, на вулицях Українських міст!! Вечором, у Кропивницькому, а далі по іншим …
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20.03.2025 12:02 Ответить
в моєму місті за війну він був шість разів
і "дєрмак" був на місці прильотів.
Про Австрію - не знаю
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20.03.2025 12:17 Ответить
Були вони і в Австрії, але там, теж, цілу роту охоронців із собою возять!
Мова, про мобільні групи ППО, у містах Австрії не піднімалася, виключно, протокольні заходи + Фірташ!
Смерть рашистам та помічникам ригоАНАЛІВ!
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20.03.2025 12:28 Ответить
не встигаю слідкувати за ходом ваших думок.
а "рота охоронців" мабуть вміщається в шість фольксвагенів, разом з об'єкатми охорони
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20.03.2025 12:33 Ответить
Це усе, на ваш розсуд та за кошторисами щодо наказів на відрядження з бухгалтерій, з ДУС і УДО з СЗР!!
Ну, то таке….
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20.03.2025 12:44 Ответить
Аж ось, і піна пішла з вас! Не бережете ви себе!! Українці, історично, це чемні та виховані Люди, бо не московське лайно, не кріпосні, а Козацького роду!
Так ведуть себе, лише оті, що після Голодомору, були завезені з московії в Україну!
З повагою до Українців!
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛЬНИМ помічникам!!
Слава Україні!
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20.03.2025 12:56 Ответить
Героям слава. А ше українці - ті хто робить, а не піз#ить і ниє під кожним текстом
І бажано тут, в Україні.
Тоді мені байдуже, козацького вони роду, шляхетного з поділля, слобожанські, одеські євреї чи завезені з сибіру в 50-х на лівобережжя
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20.03.2025 13:02 Ответить
Киев? город частых приездов твоего кумира!?
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20.03.2025 12:30 Ответить
ні. Прифронтовий обласний центр. І шість візитів.
я не про кумірів, а про об'єктивність
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20.03.2025 12:34 Ответить
напиши город, не томи!
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20.03.2025 13:04 Ответить
якщо я б хотів зазначити місто, написав би одразу.
доведеться тобі повірити на слово, або пошукати гуглом. Або можеш в образи чи взагалі як знаєш.
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20.03.2025 13:12 Ответить
В твоєму місті це да,в Варшаві? Сказки розповідати будеш бомжам біля метро.
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20.03.2025 12:31 Ответить
Да вы любого спросите! Где любой?.. Вот он! (с)
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20.03.2025 12:02 Ответить
В нас таке не працює, трампу швидко розкажуть про всі збочення його матері)
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20.03.2025 12:09 Ответить
Адже він правий. 99 зі 100 вихваляли б перед Трампом свого незрівнянного Зегушвілі.
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20.03.2025 12:03 Ответить
Шоумен хочет нае...ь опытного шоумена подсунув ему для общения актеров квартала,шапито работает.
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20.03.2025 12:04 Ответить
З тцк сп
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20.03.2025 12:04 Ответить
Я собі вже уявляю скільки памперсів буде треба. Як і тбі, вальодья як шо ти примеш фантастичне рішення відвідати наприклад Покровськ або будь який ротний РОП.
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20.03.2025 12:05 Ответить
ти, підоре зелений, вже "поспілкувався" із людьми на вулиці, на стадіоні точніше. вдало так поспілкувався: гори трупів й п'ятої частини країни немаю... спілкувач *******
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20.03.2025 12:06 Ответить
Ты будешь очень огорчён . люди расскажут ему правду о тебе
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20.03.2025 12:07 Ответить
чому влада думає, що більшість громадян тупі?
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20.03.2025 12:09 Ответить
бо так воно і є.
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20.03.2025 12:11 Ответить
Порох на цьому дуже сильно обпікся.
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20.03.2025 13:22 Ответить
більшість громадян навіть тупіші, ніж будь-кому хотілося б
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20.03.2025 12:15 Ответить
воюют за свои дома семьи! это любители зеленского сражаются за эту власть в Европе!
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20.03.2025 12:33 Ответить
Трамп цікаво тролив рейтингами...4%...потім 44%...Посольство США добре володіє інформацією, тому такі пропозиції робити не слід, щоб не виглядати смішно..
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20.03.2025 12:12 Ответить
Взяв би та й показав на власному прикладі. Бери єрмака, подоляка і без охорони вийди поспілкуйся з людьми, десь на базарі.
А тоді вже і Трампа запрошуй, якщо виживиш.
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20.03.2025 12:12 Ответить
"Нарід не схоче, - прєзідєнт не скоче." (с)
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20.03.2025 12:13 Ответить
трампонам на те, що думають українці глибоко байдуже
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20.03.2025 12:17 Ответить
І до чого тут твій висер??? Так аби гавкнути?
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20.03.2025 12:20 Ответить
це ти сереш, щоб гавкати, а я періодично висловлюю свою думку, коли забажаю, маю право не звертати увагу на "обісраних собак" типу тебе
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20.03.2025 12:23 Ответить
🤣🤣🤣🤣висер зараховано... Гавкай далі🤣🤣🤣
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20.03.2025 12:25 Ответить
дуже непогано щоб Трамп або магівці побували в України,
це їжаку зрозуміло,
але реакція в коментах як завжди буде про інше.
Венс заскринить і скаже що не поїде, до 96% українців проти
Люди дурні як пробки
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20.03.2025 12:19 Ответить
Треба виправляти ситуацію! Срочно пиши "Dear Trump! Thank you very much for all your incredible help! Well come to Kyiv!" і смайлики з цьомками.
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20.03.2025 13:25 Ответить
А вот этого делать не нужно, даже если бы он и приехал, можно будет очень облажаться.
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20.03.2025 12:21 Ответить
Він тут і нах не потрібен .
Іржавий Україні - ворог , такий же як і ***** . Як цього можна не розуміти - я не знаю .
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20.03.2025 12:21 Ответить
як можна не розуміти, що приїзд був би на користь - не знаю
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20.03.2025 12:23 Ответить
І яка з цього користь .? Дасть нам ще 3 джевеліни .? Навряд чи .
Знімайте вже свої рожеві окуляри ,, досить молитися на іржаве ***** .
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20.03.2025 12:29 Ответить
Рудий кнур ніколи не приїде в Україну і він точно не буде спілкуватись з українцями ,йому подобаєтся коли його хвалять як це робить путін та його придворні журналісти ,він дуже схожий з Зеленським ,він любить коли йому говорят що він найвеличніший ,до речі на нього в США було порушено 34 криміцнальних справ і сидівби до скону в тюрязі якби не мудрий народ.,крім того був тричі банкротом . Ост так не тільки в Україні народ може обрати президента далекого від державних інтересів.
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20.03.2025 12:25 Ответить
Саме нехоче вийти с бункера або с гастролів воно почуло хто воно
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20.03.2025 12:27 Ответить
Та ти САМ боїшся спілкуватися з простими людьми!!!
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20.03.2025 12:31 Ответить
ти спочатку сам вийди на вулицю без охорони і поспілкуйся з людми, безкортежнік #уїв....
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20.03.2025 12:40 Ответить
і українці покажуть що коли стріляють то не намагаються дірку під сережку робити.
хитрий зеленський, заманює трампа в свій овальний кабінет....
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20.03.2025 12:43 Ответить
Я б зустрів пана Трампа словами: Дорогий Дональде! Повністю згоден з Вами, що зєля має Get Out і вибори. God bless America!
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20.03.2025 12:47 Ответить
Сам коли на вулиці,то охорони більше,аніж самих рядових громадян.
А так,нехай запитають Трампа,як він відноситься до розгону генштабу, звільнення За,до репресій проти вищих офіцерів.
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20.03.2025 12:52 Ответить
Пожалійте людей
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20.03.2025 13:07 Ответить
Дайте вгадаю: люди буду правельні, чітко підібрані, щирі патріоти БоНеВтіка із заготовленим текстом, але вони будуть випадково зустрічними...
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20.03.2025 13:12 Ответить
У наших людей грошей на яйця не вистачить. Зустрічати дорогого Доню. Ще бруківку повидирають. Хай не їде.
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20.03.2025 13:13 Ответить
Знов якісь дурнуваті провокації від криворіжскої школи гопників.
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20.03.2025 13:22 Ответить
Шось дофіга хочешь. Спочатку вийди сам на реальну,а не змодеровану вулицю і почуй шо про тебе люди думають і навіть тіж війскові.
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20.03.2025 14:13 Ответить
Ви не поважаєте тампона. Його б тут обплювали та закидали б лайном
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20.03.2025 14:21 Ответить
Зачем Трампу общаться с людьми в Украине? Он же не президент Украины и украинцы за него голосовать никак не смогут! Сам иди пообщайся с людьми, а не в Бункере своем сиди, гнусавый!
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20.03.2025 14:25 Ответить
Який же долбайоб....
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20.03.2025 14:29 Ответить
Не приїде, засцить! ***** ж обіцяло не завдавати повітряних ударів.
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20.03.2025 14:48 Ответить
Янелох,не ховайся за народ! Весь цей бедлам-твоя робота,точніше неробство. З рудим ви одного поля ягоди-він Краснов,а твій псевдонім який? Не гунсавий?
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20.03.2025 14:58 Ответить
А яб хотів щоб ти вдягнув якусь бороду на все лице і поїздив по містах, поспілкувався з людьми. Щоб дізнався як до тебе реально ставляться і до твоєї влади. А ще буде смішно коли тебе десь по дорозі в бусік закинуть без питань і відвезуть кудись тецекуни 😂
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20.03.2025 15:58 Ответить
Покажи на власному прикладі, чмо боягузливе.
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20.03.2025 19:43 Ответить
в житті він не поїде
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21.03.2025 01:13 Ответить
Знову за Нарід ховаєшься, якби не мужність і не стійкість Українціі, то не був би ти вже Президентом України. Сам у зовнішній, а також і внутрішній політиці повний нуль, на шостому році при посаді. 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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21.03.2025 08:48 Ответить
 
 