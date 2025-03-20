Очень хотел бы, чтобы Трамп посетил Украину и пообщался с людьми на улице, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил желание, чтобы лидер США Дональд Трамп приехал в Украину.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще когда были выборы, я очень хотел, чтобы президент Трамп со своей командой, или с кем ему нужно, приехал в Украину. Я думаю, что это очень важно - увидеть наши города, как люди борются, как люди живут, как волонтеры собирают и как молодые люди защищают страну, а студенты вечером отдыхают. То есть жизнь в Украине разная. Я хотел бы, чтобы он увидел, что наша страна дышит и сердце на востоке Европы бьется", - отметил он.

"Общение с военными, думаю, помогло бы президенту Трампу. Общение с людьми на улице, их отношение к Путину, к русским. И возможно ли это простить за 50-100 лет. Я хотел бы обо всем этом ему не говорить, а чтобы он все это увидел. Сам почувствовал. И сам сделал выводы, как опытный человек. Вот мое желание. Поэтому я так предлагал", - добавил глава государства.

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