Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что позиция России четко свидетельствует о ее нежелании заключать соглашение о перемирии с Украиной.
Об этом он сказал перед саммитом ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Россия выставляет Украине необоснованные требования и это четко показывает что Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие", - сказал он.
Науседа подчеркнул, что Украина демонстрирует открытость и готовность к мирному урегулированию, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон.
"Но соглашение зависит от двух сторон. Если одна сторона настроена положительно, а другая неготова, это будет сложно. Но в таком случае администрация США по крайней мере увидит кто является "плохим парнем", кто делает соглашение невозможным и это точно не Украина", - подчеркнул президент Литвы.
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от тіко одного не розумію, чого так масово лізете до країн Балтії?
Після цього, Кучма+кузьмук, з «потужними» та остєпєньонними воєнними кандідатами неУків, (сотнями хєнєсралів), почали знищувати=реформувати ЗСУ, до стану надлишкового військового майна, на продаж за категоріями!! Для України, залишили самі неліквідні, зразки старого непотребу!! Соломатін з якунОвощем та сівковичем і деркачем, можуть це підтвердити!! Мертвечук, сміявся з прутіним-*******, над ними! Бакай з ДУС, допомагав гадити проти України, як тільки міг!