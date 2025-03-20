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Новости Заявления о мире
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Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие, - Науседа

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что позиция России четко свидетельствует о ее нежелании заключать соглашение о перемирии с Украиной.

Об этом он сказал перед саммитом ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Россия выставляет Украине необоснованные требования и это четко показывает что Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что Украина демонстрирует открытость и готовность к мирному урегулированию, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон.

"Но соглашение зависит от двух сторон. Если одна сторона настроена положительно, а другая неготова, это будет сложно. Но в таком случае администрация США по крайней мере увидит кто является "плохим парнем", кто делает соглашение невозможным и это точно не Украина", - подчеркнул президент Литвы.

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перемирие (1588) Науседа Гитанас (263) война в Украине (3679)


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Не бажає!
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20.03.2025 12:05 Ответить
навалаяє кацапам цей Тигр, скавулите від нього знатно
от тіко одного не розумію, чого так масово лізете до країн Балтії?
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20.03.2025 12:09 Ответить
Адміністрація сша давно побачила, просто нехоче визнавати ситуації що *уйло на *** крутить всю адміністрацію через трампона.
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20.03.2025 12:14 Ответить
Фантастичні плани Трампа розсипаються в сміття.
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20.03.2025 12:23 Ответить
Це ОЧЕВИДНІ дії московитів проти України, ще з часу її агресії щодо півострова Тузла!!
Після цього, Кучма+кузьмук, з «потужними» та остєпєньонними воєнними кандідатами неУків, (сотнями хєнєсралів), почали знищувати=реформувати ЗСУ, до стану надлишкового військового майна, на продаж за категоріями!! Для України, залишили самі неліквідні, зразки старого непотребу!! Соломатін з якунОвощем та сівковичем і деркачем, можуть це підтвердити!! Мертвечук, сміявся з прутіним-*******, над ними! Бакай з ДУС, допомагав гадити проти України, як тільки міг!
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20.03.2025 12:40 Ответить
 
 