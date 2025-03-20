Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что позиция России четко свидетельствует о ее нежелании заключать соглашение о перемирии с Украиной.

Об этом он сказал перед саммитом ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Россия выставляет Украине необоснованные требования и это четко показывает что Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что Украина демонстрирует открытость и готовность к мирному урегулированию, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон.

"Но соглашение зависит от двух сторон. Если одна сторона настроена положительно, а другая неготова, это будет сложно. Но в таком случае администрация США по крайней мере увидит кто является "плохим парнем", кто делает соглашение невозможным и это точно не Украина", - подчеркнул президент Литвы.

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