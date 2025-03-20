Зеленский прибыл в Норвегию, - Reuters

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию. Накануне он посещал Финляндию.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, визит главы государств происходит на фоне интенсивных дипломатических усилий для прекращения войны с Россией.

Напомним, 19 марта 2025 года президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Финляндию.

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