РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8513 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в Норвегию
2 341 37

Зеленский прибыл в Норвегию, - Reuters

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию с визитом в Норвегию

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию. Накануне он посещал Финляндию.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, визит главы государств происходит на фоне интенсивных дипломатических усилий для прекращения войны с Россией.

Напомним, 19 марта 2025 года президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Финляндию.

Читайте: Еврокомиссар Домбровскис прибыл в Киев: объявит новый транш помощи в размере 1 млрд евро. ФОТО

Автор: 

визит (3077) Зеленский Владимир (20290) Норвегия (697)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Хтось пояснить чому він літає по всьому світу? Який з цього толк? Хто за це платить?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:17
+9
його дім, знедавна, тюрма.
тому, поки що не буває.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:21
+8
Астанавите ево кто нибудь! После його посещения Америки вона перетворилася на дурдом!
показать весь комментарий
20.03.2025 12:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо означають жести на фото?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:14 Ответить
правою рукою, зе!лідор показує, як лівою буде зображати тінь собаки на стіні від ліхтарика.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:20 Ответить
Показує, як спілкуються трамп і хутін...
показать весь комментарий
20.03.2025 12:25 Ответить
готов принять с любой стороны, в любом колличестве!
показать весь комментарий
20.03.2025 13:50 Ответить
він хоч дома буває ?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:14 Ответить
у лондоні чи в італії?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:21 Ответить
його дім, знедавна, тюрма.
тому, поки що не буває.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:21 Ответить
Астанавите ево кто нибудь! После його посещения Америки вона перетворилася на дурдом!
показать весь комментарий
20.03.2025 12:16 Ответить
Скумбрию за собой притащил?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:16 Ответить
Надоїло сидіти в бункері. Покатушок хочеться.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:16 Ответить
норвеги, дайте щось поїсти да гоніть швидше, бо біда прийде, за ним.
і в ніякому разі нічого не підписуйте!
показать весь комментарий
20.03.2025 12:17 Ответить
Хтось пояснить чому він літає по всьому світу? Який з цього толк? Хто за це платить?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:17 Ответить
так треба. Не питай, розімнішим будеш вдаватися
показать весь комментарий
20.03.2025 12:21 Ответить
тобі треба?
бо, мені не треба!
показать весь комментарий
20.03.2025 12:22 Ответить
тобі взагалі нічого не треба. Крім зрадойобити

показать весь комментарий
20.03.2025 12:25 Ответить
Можна детальніше про "так треба"?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:56 Ответить
Ага, і кому треба?
показать весь комментарий
20.03.2025 13:03 Ответить
одне точно можу сказати - за рахунок бюджету України
показать весь комментарий
20.03.2025 12:22 Ответить
Платять зедібіли. Замість купити з тисячу дронів.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:22 Ответить
Аби ж тільки зедібіли. Усі платники податків платять за ці дурні вояжі.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:05 Ответить
Тінь Порошенка його переслідує...хапає його за ноги і кудись тягне...
показать весь комментарий
20.03.2025 12:42 Ответить
платять за нього платники податків - українці, толку з його мандрів ZERO, воно літало по всьому світу підписувало "потужні" безпекові угоди з 30 країнами і що??? Нічого, чувак просто мандрує світом за державний кошт під час війни під виглядом "кіпучєй дєятєльності"... Ну і для фоточек та вфдосиків для йєдиного шмарафону... щоб згодовувати лохам, як видимість діяльності найвеличнішого.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:19 Ответить
Може норвеги шось відсиплять?
показать весь комментарий
20.03.2025 12:21 Ответить
норвеги дуже нормальні люди, дають та забезпечують на гарному рівні
норвегів як партнерів нам треба триматися дуже міцно
показать весь комментарий
20.03.2025 12:23 Ответить
Так - в них дохід на одну людину один з наивищих в світі - Монако поза конкуренцією
показать весь комментарий
20.03.2025 12:25 Ответить
Трамп ударил в спину.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:22 Ответить
Поїхало найпотужніше на гастролі 95 квартала за кошти бюджету
показать весь комментарий
20.03.2025 12:25 Ответить
То по самітах, міру-мір, він ганяв по Світу з єрмаком, тепер ще тему намацав!!
Мобільні групи ППО для міст України, мабуть, як СРАТЬєх формує??
Зеленський, це вирок Україні!
показать весь комментарий
20.03.2025 12:32 Ответить
Клуб кинопутешествий.
показать весь комментарий
20.03.2025 12:38 Ответить
Пам'ятаю цю передачу і навіть ведучого...
Шнейдеров Володимир Адольфович
показать весь комментарий
20.03.2025 12:47 Ответить
Гадьониш шукає місце, куди здриснути після виборів. Норвегія тобі не пасує. Брейвік якийсь упіймає і ....
показать весь комментарий
20.03.2025 13:02 Ответить
Колись була така гумореска "Дурне поїхало в турне".
показать весь комментарий
20.03.2025 13:46 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 14:06 Ответить
Вова лишайся! В Норвегії нема Порошенка!
показать весь комментарий
20.03.2025 14:46 Ответить
 
 