Зеленский прибыл в Норвегию, - Reuters
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию. Накануне он посещал Финляндию.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, визит главы государств происходит на фоне интенсивных дипломатических усилий для прекращения войны с Россией.
Напомним, 19 марта 2025 года президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Финляндию.
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+14 Max Righard
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+9 Hrysha Hlyba #582024
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тому, поки що не буває.
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бо, мені не треба!
норвегів як партнерів нам треба триматися дуже міцно
Мобільні групи ППО для міст України, мабуть, як СРАТЬєх формує??
Зеленський, це вирок Україні!
Шнейдеров Володимир Адольфович