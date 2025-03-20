РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8498 посетителей онлайн
Новости Поставки боеприпасов от ЕС
663 3

Каллас призвала ЕС выделить Украине 5 млрд евро на боеприпасы

каллас,кая

Европейский Союз должен обеспечить Украину всем необходимым для обороны, в частности поставить боеприпасы на сумму 5 млрд евро.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она заявила, что Евросоюз должен перейти от слов к действиям в поддержке Украины.

"Для Украины я предложила инициативу, чтобы действительно продвигаться с тем, в чем нуждается президент Зеленский, - это боеприпасы на 5 миллиардов (евро). Поэтому мы должны, по крайней мере, начать, и осуществить очень конкретные шаги, чтобы помочь Украине уже сейчас. Чем сильнее они будут на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров", - отметила Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не менее 2 миллионов боеприпасов в год ЕС планирует поставлять в Украину, - Каллас

Автор: 

боеприпасы (2333) Евросоюз (17102) Каллас Кая (192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жінка Вогонь 😍
показать весь комментарий
20.03.2025 12:40 Ответить
Ц трансгендер🤣🤣🤣подобаються такі????
показать весь комментарий
20.03.2025 12:42 Ответить
Мені начхати на її стать,я говорю лише про її слова на підтримку України,та і як жінка вона нічого така симпотна
показать весь комментарий
20.03.2025 14:10 Ответить
 
 