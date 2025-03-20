Каллас призвала ЕС выделить Украине 5 млрд евро на боеприпасы

Европейский Союз должен обеспечить Украину всем необходимым для обороны, в частности поставить боеприпасы на сумму 5 млрд евро.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она заявила, что Евросоюз должен перейти от слов к действиям в поддержке Украины.

"Для Украины я предложила инициативу, чтобы действительно продвигаться с тем, в чем нуждается президент Зеленский, - это боеприпасы на 5 миллиардов (евро). Поэтому мы должны, по крайней мере, начать, и осуществить очень конкретные шаги, чтобы помочь Украине уже сейчас. Чем сильнее они будут на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров", - отметила Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе.

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