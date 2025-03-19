Не менее 2 миллионов боеприпасов в год ЕС планирует поставлять в Украину, - Каллас

"Белая книга" относительно будущего обороны ЕС содержит отдельный раздел, посвященный Украине и предусматривает значительное усиление европейской помощи, включая поставки военного оборудования и не менее 2 миллионов единиц боеприпасов в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению упомянутой "Белой книги" заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

"В Белой книге мы учли предложения, содержащиеся в инициативе по поддержке Украины. Это предусматривает больше помощи для Украины, включая больше боеприпасов, - по крайней мере, 2 миллиона единиц (снарядов - ред.) в год, - а также средства противовоздушной обороны, дроны, тренировки и оснащение украинских бригад. Это также включает прямую поддержку украинской оборонной промышленности и расширение доступа к космическим услугам", - сказала Каллас.

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Каллас отметила, что новый инструмент SAFE (кредитный инструмент емкостью в 150 миллиардов евро - ред.), который был предложен Европейской Комиссией, поможет в достижении этой амбициозной цели.

Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что международные партнеры и Украина уже подписали и оплатили новую инициативу по поставке артиллерийских боеприпасов 155-мм для ВСУ.