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Не менее 2 миллионов боеприпасов в год ЕС планирует поставлять в Украину, - Каллас

Каллас о возможной отправке войск в Украину

"Белая книга" относительно будущего обороны ЕС содержит отдельный раздел, посвященный Украине и предусматривает значительное усиление европейской помощи, включая поставки военного оборудования и не менее 2 миллионов единиц боеприпасов в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению упомянутой "Белой книги" заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

"В Белой книге мы учли предложения, содержащиеся в инициативе по поддержке Украины. Это предусматривает больше помощи для Украины, включая больше боеприпасов, - по крайней мере, 2 миллиона единиц (снарядов - ред.) в год, - а также средства противовоздушной обороны, дроны, тренировки и оснащение украинских бригад. Это также включает прямую поддержку украинской оборонной промышленности и расширение доступа к космическим услугам", - сказала Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки, - Каллас о разговоре Трампа с Путиным

Каллас отметила, что новый инструмент SAFE (кредитный инструмент емкостью в 150 миллиардов евро - ред.), который был предложен Европейской Комиссией, поможет в достижении этой амбициозной цели.

Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что международные партнеры и Украина уже подписали и оплатили новую инициативу по поставке артиллерийских боеприпасов 155-мм для ВСУ.

Автор: 

боеприпасы (2333) Евросоюз (17102) Каллас Кая (192)


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Топ комментарии
+2
Та ї*аште їми відразу по засРашці, нащо так ускладнювати логістику?
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19.03.2025 14:53
+2
тобто вам зашібісь що Україна ще 100500 років буде зтачуватися от оркостан, а ви їй дров будете підкидувати і то тільки в планах. Забудьте-скоро кінець війни в Україні а ви наступні на черзі без ніяких 3-5 років фори. Так що думай-ТЕ
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19.03.2025 14:56
+1
Це вже щось, враховуючи якість тих виробів.
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19.03.2025 14:54
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Правила форума Совет форумчан
Та ї*аште їми відразу по засРашці, нащо так ускладнювати логістику?
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19.03.2025 14:53 Ответить
Це вже щось, враховуючи якість тих виробів.
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19.03.2025 14:54 Ответить
А балістики й крилатих скільки?
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19.03.2025 14:56 Ответить
тобто вам зашібісь що Україна ще 100500 років буде зтачуватися от оркостан, а ви їй дров будете підкидувати і то тільки в планах. Забудьте-скоро кінець війни в Україні а ви наступні на черзі без ніяких 3-5 років фори. Так що думай-ТЕ
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19.03.2025 14:56 Ответить
Це якщо Угорщина не заблокує
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19.03.2025 15:02 Ответить
Містер Фікс, чи є у вас план? - О, так, в мене багато плану!
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19.03.2025 15:06 Ответить
У Першій Світовій таку кількість розстрілювали за 2 тижні.
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19.03.2025 15:30 Ответить
Перша світова закінчилась більше 100 років тому
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19.03.2025 15:42 Ответить
І виготовляла по мільйону на тиждень та сама Європа.
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19.03.2025 18:53 Ответить
Яких ***********? Яка номенклатура?
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19.03.2025 15:34 Ответить
Напевно до стрілкової зброї, артилерії як не було так і нема
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19.03.2025 16:54 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/the-guardian-brytaniia-ne-maie-namiru-prypyniaty-dopomohu-ukraini-iak-tsoho-vymahaie-kreml Велика Британія не припинить свою допомогу та підтримку України, попри вимоги Росії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на анонімних співрозмовників у британському оборонному відомстві.

За словами інформаторів, постачання зброї та навчання британськими військовими українців не припиняться, попри заяву Кремля про те, що мир може бути досягнутий за умови припинення всієї іноземної військової допомоги.

Наголошується, що Велика Британія спочатку ніяк не відреагувала на ці вимоги Росії, які російський диктатор Володимир Путінп озвучив під час телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом.

Проте вранці 19 березня в країні наголосили, що позиція щодо підтримки України не змінилася і не зміниться лише тому, що цього вимагали у Москві. У 2025 році Британія має намір надати Україні військову допомогу на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,8 млрд)
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19.03.2025 15:51 Ответить
Та вже постачали...так бігли постачати, що обіцяний два роки тому мільйон досі не поставили повністю - то які нах 2млн на рік? готуйтеся тепер ви до війни з кацапами, і не за 3-5 років, але вже без нас та вже на вашій землі. виразимо глибоку мастурбованість. нами прикривати свої дупи вже не вийде.
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19.03.2025 16:07 Ответить
 
 