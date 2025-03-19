Не менее 2 миллионов боеприпасов в год ЕС планирует поставлять в Украину, - Каллас
"Белая книга" относительно будущего обороны ЕС содержит отдельный раздел, посвященный Украине и предусматривает значительное усиление европейской помощи, включая поставки военного оборудования и не менее 2 миллионов единиц боеприпасов в год.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению упомянутой "Белой книги" заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
"В Белой книге мы учли предложения, содержащиеся в инициативе по поддержке Украины. Это предусматривает больше помощи для Украины, включая больше боеприпасов, - по крайней мере, 2 миллиона единиц (снарядов - ред.) в год, - а также средства противовоздушной обороны, дроны, тренировки и оснащение украинских бригад. Это также включает прямую поддержку украинской оборонной промышленности и расширение доступа к космическим услугам", - сказала Каллас.
Каллас отметила, что новый инструмент SAFE (кредитный инструмент емкостью в 150 миллиардов евро - ред.), который был предложен Европейской Комиссией, поможет в достижении этой амбициозной цели.
Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что международные партнеры и Украина уже подписали и оплатили новую инициативу по поставке артиллерийских боеприпасов 155-мм для ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За словами інформаторів, постачання зброї та навчання британськими військовими українців не припиняться, попри заяву Кремля про те, що мир може бути досягнутий за умови припинення всієї іноземної військової допомоги.
Наголошується, що Велика Британія спочатку ніяк не відреагувала на ці вимоги Росії, які російський диктатор Володимир Путінп озвучив під час телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом.
Проте вранці 19 березня в країні наголосили, що позиція щодо підтримки України не змінилася і не зміниться лише тому, що цього вимагали у Москві. У 2025 році Британія має намір надати Україні військову допомогу на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,8 млрд)