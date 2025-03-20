Германия увеличит военную помощь Украине до 7 млрд евро, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин увеличит военную помощь для Украины до 7 миллиардов евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что на этой неделе Бундестаг принял "очень всеобъемлющую поправку к конституции, которая позволит нам финансировать то, что необходимо для защиты нашей страны, для сотрудничества в Европе по вопросам обороны, а также для военной помощи, которую нам нужно мобилизовать для Украины".
"И завтра, надеюсь, вероятно, и Федеральный совет в Германии также примет это решение, так что мы теперь будем иметь свободу действий, чтобы сделать все, что нам нужно как великой державе в сердце Европы. Это также будет включать, кстати, то, что после принятия решений мы будем инициировать дальнейшее увеличение нашей военной помощи Украине. Вместе это будет семь миллиардов. Четыре уже запланировано, еще три будут добавлены. Поэтому в этом году, как и в прошлом, Германия есть и будет оставаться самым большим сторонником Украины в Европе", - сказал канцлер.
Шольц убежден в важности того, чтобы "Украина оставалась независимым, суверенным и демократическим государством, чтобы она могла продолжать свой путь к членству в Европейском Союзе и чтобы она имела свою сильную армию даже после мирного соглашения".
"Это вещи, которые мы должны обеспечить", - добавил он.
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а, чому три роки яєли чухав?
а нашим дітям та онукам розгрібати, як що україна вистоїть, звісно.
Может стоит лучше относиться к людям?
москвороті ботяри лєвакі толєрасти підкотили.
ти, главноє, нє нєрвнічай!
А за її, безкорисно допомогу, Українці вдячні НІМЕЧЧИНІ !
наступні вони, по черзі, один за одним!
як було вже неодноразово в історії людства.
Але, досвіт дій Сирійців щодо покарання привладних, має бути задіяним і в Україні!! Люстрація, не довше 3 метрів вірьовки, бо знищено буде і Україну, отими помічниками ригоАНАЛІВ! (Стаття 28 ККУ, + Особливий період!)
А за безкорисну та дієву допомогу Україні, Західними Партнерами, ми щиро їм вдячні!
Слава Україні!!
але ж ця влада вигребе все під себе ,
ось в чому проблема !!