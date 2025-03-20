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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия увеличит военную помощь Украине до 7 млрд евро, - Шольц

Шольц обещает увеличить военную помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин увеличит военную помощь для Украины до 7 миллиардов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что на этой неделе Бундестаг принял "очень всеобъемлющую поправку к конституции, которая позволит нам финансировать то, что необходимо для защиты нашей страны, для сотрудничества в Европе по вопросам обороны, а также для военной помощи, которую нам нужно мобилизовать для Украины".

Также читайте: Украина может положиться на Европу, мы не подведем, - Шольц

"И завтра, надеюсь, вероятно, и Федеральный совет в Германии также примет это решение, так что мы теперь будем иметь свободу действий, чтобы сделать все, что нам нужно как великой державе в сердце Европы. Это также будет включать, кстати, то, что после принятия решений мы будем инициировать дальнейшее увеличение нашей военной помощи Украине. Вместе это будет семь миллиардов. Четыре уже запланировано, еще три будут добавлены. Поэтому в этом году, как и в прошлом, Германия есть и будет оставаться самым большим сторонником Украины в Европе", - сказал канцлер.

Шольц убежден в важности того, чтобы "Украина оставалась независимым, суверенным и демократическим государством, чтобы она могла продолжать свой путь к членству в Европейском Союзе и чтобы она имела свою сильную армию даже после мирного соглашения".

"Это вещи, которые мы должны обеспечить", - добавил он.

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Автор: 

Германия (6943) помощь (7788) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+7
Німеччина, нічим не зобов'язана, виконувати за владу України, її функціональні обов'язки, парламентсько-президентських осіб!
А за її, безкорисно допомогу, Українці вдячні НІМЕЧЧИНІ !
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20.03.2025 12:50
+7
Німеччині щира подяка за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.03.2025 12:53
+4
За гроші можна купити зброю для нашої арміі ,
але ж ця влада вигребе все під себе ,
ось в чому проблема !!
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20.03.2025 12:51
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оце ліверну ковбасу понесло.
а, чому три роки яєли чухав?
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20.03.2025 12:47 Ответить
Так всі на останок накидують Україні кредитів... Он брити накинули 3 млрди...
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20.03.2025 12:49 Ответить
тобто 5-6 менеджерам вистачить на десять поколінь.
а нашим дітям та онукам розгрібати, як що україна вистоїть, звісно.
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20.03.2025 12:52 Ответить
Как Вам тяжело, наверное, жить с чувством, что все у Вас воруют
Может стоит лучше относиться к людям?
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20.03.2025 15:17 Ответить
оооо.....
москвороті ботяри лєвакі толєрасти підкотили.
ти, главноє, нє нєрвнічай!
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20.03.2025 15:45 Ответить
Мда... Тяжелый случай... Удачи Вам, и хорошего дня.
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20.03.2025 16:24 Ответить
Напоследок чего? И даже если они дают кредиты, а не гранты, это плохо?
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20.03.2025 15:14 Ответить
Допомога повинна визначатись не грошима які вкрадуть а новітньою зброєю а не черметом яки ви списали 30 років тому
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20.03.2025 12:47 Ответить
Німеччина, нічим не зобов'язана, виконувати за владу України, її функціональні обов'язки, парламентсько-президентських осіб!
А за її, безкорисно допомогу, Українці вдячні НІМЕЧЧИНІ !
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20.03.2025 12:50 Ответить
німеччина, як і всі інші можуть не допомагати.
наступні вони, по черзі, один за одним!
як було вже неодноразово в історії людства.
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20.03.2025 16:34 Ответить
Відповідальність, ОСОБИСТУ, за БЕЗПЕКУ України та життя її Українців, несуть парламентськ-президентські особи, про що вони клялися з парламенської трибуни ВРУ!! З них і питати треба! Чому вони не готували Україну з 2019 року?? Гончарук-шмигаль, з батальйоном держСекретарів і помічників, поки, готові СВІДКИ!!
Але, досвіт дій Сирійців щодо покарання привладних, має бути задіяним і в Україні!! Люстрація, не довше 3 метрів вірьовки, бо знищено буде і Україну, отими помічниками ригоАНАЛІВ! (Стаття 28 ККУ, + Особливий період!)
А за безкорисну та дієву допомогу Україні, Західними Партнерами, ми щиро їм вдячні!
Слава Україні!!
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20.03.2025 18:48 Ответить
это в год?
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20.03.2025 12:51 Ответить
За гроші можна купити зброю для нашої арміі ,
але ж ця влада вигребе все під себе ,
ось в чому проблема !!
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20.03.2025 12:51 Ответить
Німеччині щира подяка за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.03.2025 12:53 Ответить
Як це немає сенсу? Вони прямо сказали що для безпеки ЄС було б чудово якби війна в Україні йшла ще 5 років... Раніше хоча б прикривалися боротьбою за демократію та європейські цінності, а зараз уже прямо кажуть як воно є
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20.03.2025 13:21 Ответить
А що війна вже скінчилася? А німцям дякуємо!
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20.03.2025 14:38 Ответить
Для тебе війна почнеться з приходу кацапів, хоч ти їх і ждеш. Тебе зразу мобілізують у дранг нах Европен.
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21.03.2025 09:32 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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20.03.2025 13:28 Ответить
 
 