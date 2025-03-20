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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Конгрессе США представили резолюцию о непризнании оккупированных РФ территорий Украины, - конгрессмен-республиканец Фицпатрик

Фицпатрик о плохих условиях мира для Украины

Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик совместно с коллегами представил резолюцию, подтверждающую позицию США относительно непризнания оккупированных Россией украинских территорий.

Об этом Фицпатрик сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Суверенитет Украины является незыблемым, а ее независимость - абсолютной. Так же, как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой", - заявил Фицпатрик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Границы не могут быть перекроены силой": конгрессмены представили проект резолюции о непризнании российской аннексии территорий Украины

Документ четко подтверждает, что границы Украины, установленные в 1991 году, остаются неизменными. Резолюция также подчеркивает, что:

  • ни одна аннексия Россией не будет признана;
  • США не будут поддерживать никакие действия, предусматривающие признание территориальных претензий РФ;
  • длительный мир возможен только при условии привлечения России к ответственности.

Соавторами документа стали конгрессмены Майк Тернер, Джерри Конноли, Дон Бейкон, Брендан Бойл, Крисси Хулахан, Стени Гойер, Марси Каптур, Майк Лоулер и Джо Уилсон.

Читайте также: ЕС никогда не признает незаконную оккупацию Россией территорий Украины, - Матернова

Автор: 

Конгресс США (1231) оккупация (10131) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+11
Молодець!! Респект!! Не дає обмазати США, лайном прутіна-******!
Це і є, ота сама Велич США, з часів великого Рейгана!!
Спостерігаймо, як зараз, потече московське лайно по мережах!!
Ох і смердіти ж буде….
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20.03.2025 13:00
+7
Це обнадійливий знак.
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20.03.2025 13:03
+3
Рейган був республіканець а не брехливе демократичне лайно
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20.03.2025 13:03
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець!! Респект!! Не дає обмазати США, лайном прутіна-******!
Це і є, ота сама Велич США, з часів великого Рейгана!!
Спостерігаймо, як зараз, потече московське лайно по мережах!!
Ох і смердіти ж буде….
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20.03.2025 13:00 Ответить
Рейган був республіканець а не брехливе демократичне лайно
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20.03.2025 13:03 Ответить
Особисто були знайомі?
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20.03.2025 13:08 Ответить
Взагалі то з Вашими словами про "брехливе демократичне лайно" то саме вони з містером Байденом допомогли Україні тим чим змогли. А от чесні і всі в білому республіканці ще рік тому зупинили те що надали "демократи". І ті самі республіканці вимагають саме їм подякувати за те що вони цілують сраку *****.
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20.03.2025 13:40 Ответить
Демократи все правильно роблять зараз - нічого не роблять...
Республіканці самі себе знищать - просто треба почекати.
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20.03.2025 14:05 Ответить
Це обнадійливий знак.
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20.03.2025 13:03 Ответить
Росія все одно буде мати територіальні претензії, і на Україну, і на Молдову, і на Грузію, а потім і на Прибалтику, і на Польщу. Росія завойовує території де тільки може. Не видно? Якого Кенігсберг ще під Росією? Як варіант - ввести туди українські війська й приєднати до ЄС.
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20.03.2025 13:05 Ответить
Марш в палату наполеон
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20.03.2025 13:08 Ответить
Ви готові очолити контингент українських військ до Кьонігсбергу?
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20.03.2025 13:10 Ответить
Пан анператор зможе все але пізніше.....на даний момент його чекають на лоботомію
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20.03.2025 13:17 Ответить
Документ дуже гарний, але усього десяток авторів... замало. Може не пройти.
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20.03.2025 13:06 Ответить
проголосують , підтримка України в конгресі 70%
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20.03.2025 13:08 Ответить
Та дай боже!
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20.03.2025 13:11 Ответить
респи не проглосують загалом
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20.03.2025 23:57 Ответить
автор може бути один ,а тут аж 10
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20.03.2025 13:09 Ответить
превентивна міра проти рудого
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20.03.2025 13:07 Ответить
Але рудий пустобріх з Єрмак...( пардон !) з Маском задушать на корню цей проєкт
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20.03.2025 13:09 Ответить
Конгрес його може задушити
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20.03.2025 13:10 Ответить
Уже 2 місяці конгрес язики в дупу засунув, тоді як трампу вже треба імпічмент об'являти.
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20.03.2025 13:49 Ответить
Невизнавати можно хоч до кінця світу, а на дії, хрен що у кацапів відбареш. І будуть жити в наших хатах і палюжити нашу землю вороги. Надія тількі на ЗСУ.
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20.03.2025 13:24 Ответить
путин здохне і заберемо
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20.03.2025 13:26 Ответить
США за останні мабуть років - 100 , не визнали жодної анексії територій . В жодній країні світу .! Непорушність міжнародних кордонів - це був один з основних принципів США . Це те на чому завжди базувалась їхня політика . І те - через що войовничі диктаторські режими світу тримали свої загарбницькі амбіції при собі .
І якщо нинішній коричневий режим штатів - ВПЕРШЕ за сторіччя зламає цей принцип , у світі почнеться справжній хаос .
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20.03.2025 13:28 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111899 Мед для вух: на ае «Енгельс» продовжується потужна детонація
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20.03.2025 13:29 Ответить
Додік нэсагласный!
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20.03.2025 14:35 Ответить
Треба було й про відгризені пуйлом території у Сакартвело згадати; політика агресії й терору та сама.
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21.03.2025 08:22 Ответить
 
 