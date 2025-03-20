В Конгрессе США представили резолюцию о непризнании оккупированных РФ территорий Украины, - конгрессмен-республиканец Фицпатрик

Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик совместно с коллегами представил резолюцию, подтверждающую позицию США относительно непризнания оккупированных Россией украинских территорий.

Об этом Фицпатрик сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Суверенитет Украины является незыблемым, а ее независимость - абсолютной. Так же, как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой", - заявил Фицпатрик.

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Документ четко подтверждает, что границы Украины, установленные в 1991 году, остаются неизменными. Резолюция также подчеркивает, что:

ни одна аннексия Россией не будет признана;

США не будут поддерживать никакие действия, предусматривающие признание территориальных претензий РФ;

длительный мир возможен только при условии привлечения России к ответственности.

Соавторами документа стали конгрессмены Майк Тернер, Джерри Конноли, Дон Бейкон, Брендан Бойл, Крисси Хулахан, Стени Гойер, Марси Каптур, Майк Лоулер и Джо Уилсон.

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