"Границы не могут быть перекроены силой": конгрессмены представили проект резолюции о непризнании российской аннексии территорий Украины
Конгрессмены США Брайан Фицпатрик, Майк Тернер (Республиканская партия) и Джерри Коннолли (Демократическая партия) представили проект резолюции о непризнании российской аннексии суверенных территорий Украины.
Об этом в соцсети Х сообщил республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с главами делегаций Парламентской ассамблеи НАТО Майком Тернером и Джерри Конноли я представил Резолюцию о непризнании - определяющее заявление политики США против незаконной войны Путина", - заявил Фицпатрик.
О чем говорится в резолюции:
- Документ отвергает любые претензии России на суверенную территорию Украины, включая Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон;
- Резолюция гарантирует, что ни одна политика или действия США не будут предусматривать признание незаконной оккупации России;
- Также резолюция подтверждает непоколебимую приверженность США независимости Украины, территориальной целостности и международному праву.
"Так же, как мы отказалось признать советскую аннексию стран Балтии, также никогда не должны легитимировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой. Суверенитет Украины неприкосновенен, ее независимость абсолютна, и любая попытка признать претензии России является предательством международного права и демократических ценностей", - прокомментировал документ Фицпатрик.
Ранее республиканец Фицпатрик заявлял, что в Конгрессе есть достаточно голосов, чтобы не допустить вознаграждения диктатора РФ Владимира Путина за его незаконную агрессию.
Напомним, что СМИ сообщали о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках соглашения о завершении войны в Украине.
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(Учора зайшов до дружини у спальню. Вона дивиться якусь "жіночу" передачу. Поки міряв собі кров"яний тиск тонометром - вслухався. Ведуча розмовляє про виховання дітей з гостею. Жінка - "сімейний психолог"... Розлучена...)
по-друге, трампи приходять і уходять, а США збереже свою демократію.
аутіст маск взагалі клав все що хотів і законами підтерся.
і ніхто нічого не може, або не хоче, робити.
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Колись чув анекдот: Ухопив десь у джунглях крокодил, американського туриста, і тягне у воду... А той кричить: "Я американець! Я маю права! За мною вся міць США!!!
аналогії , якісь , не дуже -
...Так само, як ми відмовилося визнати радянську анексію країн Балтії Джерело: https://censor.net/ua/n3542155
- 50 років комуністам , на це , взагалі було пофігу !
То, что предлагают в Конгрессе - это делают лохи от политики.
Настоящий ПОЛИТИК ответил бы просто:
"Если границы Европейской страны могут быть изменены в результате военного вторжения, то армейская группировка на Аляске начала операцию по возвращению Чукотки в родную гавань (присоединение к Аляске), исключительно с гуманитарной миссией воссоединения семей и братских народов. А Берингов пролив станет мостом дружбы и сотрудничества.
Если Кремль будет препятствовать свободному волеизъявлению народов Чукотки и Камчатки и присоединении к США, по Москве будет нанесен упреждающий ядерный удар. Атомные подводные лодки у берегов рф получили соответствующий приказ. Мы призываем москву к недопущению эскалации.".