"Границы не могут быть перекроены силой": конгрессмены представили проект резолюции о непризнании российской аннексии территорий Украины

Конгрессмены США Брайан Фицпатрик, Майк Тернер (Республиканская партия) и Джерри Коннолли (Демократическая партия) представили проект резолюции о непризнании российской аннексии суверенных территорий Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с главами делегаций Парламентской ассамблеи НАТО Майком Тернером и Джерри Конноли я представил Резолюцию о непризнании - определяющее заявление политики США против незаконной войны Путина", - заявил Фицпатрик.

О чем говорится в резолюции:

Документ отвергает любые претензии России на суверенную территорию Украины, включая Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон;

Резолюция гарантирует, что ни одна политика или действия США не будут предусматривать признание незаконной оккупации России;

Также резолюция подтверждает непоколебимую приверженность США независимости Украины, территориальной целостности и международному праву.

"Так же, как мы отказалось признать советскую аннексию стран Балтии, также никогда не должны легитимировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой. Суверенитет Украины неприкосновенен, ее независимость абсолютна, и любая попытка признать претензии России является предательством международного права и демократических ценностей", - прокомментировал документ Фицпатрик.

Ранее республиканец Фицпатрик заявлял, что в Конгрессе есть достаточно голосов, чтобы не допустить вознаграждения диктатора РФ Владимира Путина за его незаконную агрессию.

Напомним, что СМИ сообщали о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках соглашения о завершении войны в Украине.

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