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"Границы не могут быть перекроены силой": конгрессмены представили проект резолюции о непризнании российской аннексии территорий Украины

Конгрессмены внесли резолюцию, которая не признает аннексию РФ территорий Украины

Конгрессмены США Брайан Фицпатрик, Майк Тернер (Республиканская партия) и Джерри Коннолли (Демократическая партия) представили проект резолюции о непризнании российской аннексии суверенных территорий Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с главами делегаций Парламентской ассамблеи НАТО Майком Тернером и Джерри Конноли я представил Резолюцию о непризнании - определяющее заявление политики США против незаконной войны Путина", - заявил Фицпатрик.

О чем говорится в резолюции:

  • Документ отвергает любые претензии России на суверенную территорию Украины, включая Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон;
  • Резолюция гарантирует, что ни одна политика или действия США не будут предусматривать признание незаконной оккупации России;
  • Также резолюция подтверждает непоколебимую приверженность США независимости Украины, территориальной целостности и международному праву.

"Так же, как мы отказалось признать советскую аннексию стран Балтии, также никогда не должны легитимировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой. Суверенитет Украины неприкосновенен, ее независимость абсолютна, и любая попытка признать претензии России является предательством международного права и демократических ценностей", - прокомментировал документ Фицпатрик.

Ранее республиканец Фицпатрик заявлял, что в Конгрессе есть достаточно голосов, чтобы не допустить вознаграждения диктатора РФ Владимира Путина за его незаконную агрессию.

Напомним, что СМИ сообщали о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках соглашения о завершении войны в Украине.

Читайте также: В Конгрессе достаточно голосов обеих партий, которые не позволят вознаградить Путина, - конгрессмен-республиканец Фицпатрик

Автор: 

Конгресс США (1231) резолюция (332) территориальные претензии (117) аннексия (149)


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Топ комментарии
+38
Притомним американським конгресменам-респект...
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19.03.2025 23:08
+11
Може Конгрес трохи приземлить Трампа?
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19.03.2025 23:20
+10
десь вкутку тихо заплакало ЖеДіВенс
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19.03.2025 23:18
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Притомним американським конгресменам-респект...
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19.03.2025 23:08 Ответить
Цікаво, чи самі ці "притомні" конгресмени-республіканці проголосують за власну резолюцію? Її їхній же однопартієць-фарисей Джонсон навіть на голосування не поставить без дозволу Трампа. І вони совчки обітруться, зоча мають право висловити йому недовіру і відставити його за підтримки демократів. Тому це просто фікція, гра для власного виборця, який все-таки хоче справедливості.
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19.03.2025 23:21 Ответить
Хочеться сказать цим "притомним конгресменам" - що ви скажете стосовно погроз "силою перекроїть кордони", які йдуть з Білого дому? Може, спочатку треба в тому "курятнику" порядок навести?
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20.03.2025 00:45 Ответить
Так вони для цього ж і подають проект, що б ні в кого не було можливості визнання тих, хто хоче перекроїти кордони і це для захисту України. Але бачу, що тут деяким коментаторам це подобається, типу того, що не треба заважати росії.
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20.03.2025 01:36 Ответить
Я вважаю так: якщо ти когось починаєш повчать - подай приклад... Бо нічого дикішого немає, як людина, що не може навести порядок у власному домі - а лізе з настановами до інших...
(Учора зайшов до дружини у спальню. Вона дивиться якусь "жіночу" передачу. Поки міряв собі кров"яний тиск тонометром - вслухався. Ведуча розмовляє про виховання дітей з гостею. Жінка - "сімейний психолог"... Розлучена...)
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20.03.2025 01:58 Ответить
За вашою логікою не треба юридично заважати росії. Так, зараз у США є проблеми з приходом трампа. Але по-перше , навіть трамп про силовиф сценарій щодо Канади і Гренландії не казав,
по-друге, трампи приходять і уходять, а США збереже свою демократію.
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20.03.2025 09:58 Ответить
Не треба свої фантазії видавать за мою "логіку"...
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20.03.2025 10:03 Ответить
спікер мага джонсон, болт клав на ці резолюції!
аутіст маск взагалі клав все що хотів і законами підтерся.
і ніхто нічого не може, або не хоче, робити.
****************...
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19.03.2025 23:16 Ответить
спикер мага и аутист ещё довольно молоды и должны понимать, что черенок от лопаты касается не только мухомора каддафи.
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19.03.2025 23:30 Ответить
Знаєш - вони ВПЕВНЕНІ, що ЇХ це не стосується!
Колись чув анекдот: Ухопив десь у джунглях крокодил, американського туриста, і тягне у воду... А той кричить: "Я американець! Я маю права! За мною вся міць США!!!
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20.03.2025 00:49 Ответить
А на Хельсинський заключний акт 1975-го вже болт забили? Кацапія - то ясно, але я не чув, щоб США свій підпис відкликали. Навіщо цей двіж?
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19.03.2025 23:17 Ответить
На всяк випадок, як запобіжник від всіх цих невігласів типу трампа, масків і т.д.
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20.03.2025 01:40 Ответить
десь вкутку тихо заплакало ЖеДіВенс
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19.03.2025 23:18 Ответить
Діджей зараз у фаворі - веде дискотеку. Тому він точно плакати не буде - настрій не той. 😊
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19.03.2025 23:23 Ответить
Двопартійна резолюція це чудово , але -
аналогії , якісь , не дуже -
...Так само, як ми відмовилося визнати радянську анексію країн Балтії Джерело: https://censor.net/ua/n3542155
- 50 років комуністам , на це , взагалі було пофігу !
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19.03.2025 23:19 Ответить
Пофігу, пофігу, а потім хоба - і здохли в корчах.
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20.03.2025 04:29 Ответить
Може Конгрес трохи приземлить Трампа?
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19.03.2025 23:20 Ответить
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19.03.2025 23:29 Ответить
в конце концов рано или поздно им придётся это сделать, иначе их снесут вместе с рыжим.
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19.03.2025 23:33 Ответить
Шанси є аби не тягнули, бо розгрібати срач важче ніж зупинити засранця.
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20.03.2025 00:12 Ответить
Это тот случай когда де-юре одно, а де-факто наоборот. По бумажке наше, а живут там чужие.
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19.03.2025 23:32 Ответить
Де факто буде відновлено в результаті, росіяне будуть репатрійовані додому, в тому числі з українського Криму.
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20.03.2025 04:30 Ответить
В идеале конечно так, согласен. Но реальность на сегодня на нас не работает совсем. С Крымом врядли. Мы в том Крыму абсолютно ничего не сделали за первые почти 25 лет, что бы интерес был к Украине местных. А татар там реально было 300---350 тыс чел. и Почти все эти появились с 1988 по 91гг. Когда разрешили вернутся им. Политической силы они не представляли на те годы. И давно пора говорить цифрами. Точных на сегодня нет. Но то что после марта 2014г там остались почти все татары, смело можно говорить. Выехало очень мало и не все в Украину. Рванули на запад по программе беженцев. Остальные там совки калиброваные, отставники и подобные. Ну а кто там понаехал с 14 г точно не знаем. Но все они категорически против Украины. Там вдруг чего резня пойдёт. Что мацкве очень подойдёт. Поезд ушёл здесь далеко и давно.
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20.03.2025 22:10 Ответить
Не варто перебільшувати.Орда є орда-як понаїхали -так і "здристнуть" звідти, добре розуміють,що мають куди драпати,поки китайці не заселили.Всі кацапозайди прекрасно усвідомлюють,що на краденій землі.
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21.03.2025 13:02 Ответить
Этим и отличаются случайные люди в политике и ПОЛИТИКИ.
То, что предлагают в Конгрессе - это делают лохи от политики.
Настоящий ПОЛИТИК ответил бы просто:
"Если границы Европейской страны могут быть изменены в результате военного вторжения, то армейская группировка на Аляске начала операцию по возвращению Чукотки в родную гавань (присоединение к Аляске), исключительно с гуманитарной миссией воссоединения семей и братских народов. А Берингов пролив станет мостом дружбы и сотрудничества.
Если Кремль будет препятствовать свободному волеизъявлению народов Чукотки и Камчатки и присоединении к США, по Москве будет нанесен упреждающий ядерный удар. Атомные подводные лодки у берегов рф получили соответствующий приказ. Мы призываем москву к недопущению эскалации.".
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19.03.2025 23:38 Ответить
Те що пропонують конересмени це юридичний запобіжник від дій всіх недоумків, які не визнають закони.
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20.03.2025 01:43 Ответить
И как "запобіжник" предотвратил попадание многолетнего агента фсб на должность Президента США, тов лейтенант?
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20.03.2025 02:05 Ответить
у тебе є докази, що агент?
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20.03.2025 07:00 Ответить
На це питання найкраще відповідають самі американці.
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20.03.2025 07:12 Ответить
тобто немає
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20.03.2025 07:29 Ответить
Вийшло б гарне прізвище Фіцпасічник
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19.03.2025 23:49 Ответить
хоч хтось там отямився...
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20.03.2025 00:13 Ответить
- Волобуєв - ось ваш трамп!
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20.03.2025 00:27 Ответить
Редкая за последнее время хорошая новость из США. Но десять из пятнадцати комментаторов высрались даже не прочитав первых строк. СБУ тратит ресурсы , ловит кацапских агентов по всей стране, а здесь и делать ничего не надо - тупо по адресам собирать.
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20.03.2025 00:59 Ответить
Для этого эти комментатори здесь и пасутся, чтобы сразу дискредитировать правильные действия нормальных американских политиков. На первый взгляд эти тролли супер патриотичны, а на самом деле продвигают то, что выгодно россии.
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20.03.2025 01:50 Ответить
Значит не всё ещё потеряно, если в американской власти есть здравые люди, будем надеяться, что они сумеют обуздать буйную команду трампа, американская система власти позволяет это сделать.
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20.03.2025 08:08 Ответить
Цей проект "запіздав" вже років так на 11...
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20.03.2025 09:22 Ответить
 
 