Проблема с Венгрией не помешает Украине в этом году открыть переговорные кластеры с ЕС, - Стефанишина
Позиция правительства Венгрии не помешает Украине открыть переговорные кластеры по членству в ЕС.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ведем консультации с венгерской стороной, так же как и с Европейской комиссией. Мы понимаем, что вопрос блокирования Венгрии выходит далеко за пределы самого переговорного процесса. Украина готова открывать кластеры и последовательно, и так же может сделать открытие всех кластеров в рамках одной межправительственной конференции, в зависимости от того, как будут вестись переговоры с венгерской стороной", - пояснила она.
Стефанишина отметила, что вопрос открытия всех переговорных кластеров сегодня фактически зависит от Европейской комиссии.
"Мы уверены, что вопрос о членстве Украины в ЕС - это решение, которое уже принято. И рассматриваем проблему с Венгрией лишь как небольшую преграду, которая не мешает достижению нашей цели об открытии всех переговорных разделов именно в этом году", - добавила вице-премьер.
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По є...алу б та з ноги...
Орбан може спокійно відпочивати, все буде зроблено начебто ним....