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Новости Членство Украины в ЕС
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Проблема с Венгрией не помешает Украине в этом году открыть переговорные кластеры с ЕС, - Стефанишина

Венгрия не помешает переговорам о членстве в ЕС

Позиция правительства Венгрии не помешает Украине открыть переговорные кластеры по членству в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ведем консультации с венгерской стороной, так же как и с Европейской комиссией. Мы понимаем, что вопрос блокирования Венгрии выходит далеко за пределы самого переговорного процесса. Украина готова открывать кластеры и последовательно, и так же может сделать открытие всех кластеров в рамках одной межправительственной конференции, в зависимости от того, как будут вестись переговоры с венгерской стороной", - пояснила она.

Стефанишина отметила, что вопрос открытия всех переговорных кластеров сегодня фактически зависит от Европейской комиссии.

"Мы уверены, что вопрос о членстве Украины в ЕС - это решение, которое уже принято. И рассматриваем проблему с Венгрией лишь как небольшую преграду, которая не мешает достижению нашей цели об открытии всех переговорных разделов именно в этом году", - добавила вице-премьер.

Также читайте: Украина должна стать членом ЕС до 2030 года, - премьер-министр Финляндии Орпо

Автор: 

Венгрия (1936) членство в ЕС (1006) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Вони всі імітують обмеженість Зеленского. Інакше вилетять з крісел по статті "Шибко умний, да?"
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20.03.2025 13:13 Ответить
Ви на цих кластерах вже всіх собак з"іли /гроші/
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20.03.2025 13:16 Ответить
Деякі політики тягнуться не до загальних суспільних принципів, а до сильних. Тому що вони залежні у своїх низьких бажаннях від своїх покровителів, які покривають здійснення їхніх низьких бажань. Тому принципи часто програють низьким бажанням у випадках конфронтації з силою.
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20.03.2025 13:24 Ответить
переговорні кластери

(мрійливо):
По є...алу б та з ноги...
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20.03.2025 13:32 Ответить
А зелені корупціонери не завадять?
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20.03.2025 13:33 Ответить
Дурні, найбільша проблема нашого вступу до ЄС, це сільське господарство всіх країн учасників ЄС.
Орбан може спокійно відпочивати, все буде зроблено начебто ним....
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20.03.2025 13:50 Ответить
Єрмакішина щось сказала, мов вона відіграє якусь реальну роль!
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20.03.2025 14:35 Ответить
 
 