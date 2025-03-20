Проблема с Венгрией не помешает Украине в этом году открыть переговорные кластеры с ЕС, - Стефанишина

Позиция правительства Венгрии не помешает Украине открыть переговорные кластеры по членству в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ведем консультации с венгерской стороной, так же как и с Европейской комиссией. Мы понимаем, что вопрос блокирования Венгрии выходит далеко за пределы самого переговорного процесса. Украина готова открывать кластеры и последовательно, и так же может сделать открытие всех кластеров в рамках одной межправительственной конференции, в зависимости от того, как будут вестись переговоры с венгерской стороной", - пояснила она.

Стефанишина отметила, что вопрос открытия всех переговорных кластеров сегодня фактически зависит от Европейской комиссии.

"Мы уверены, что вопрос о членстве Украины в ЕС - это решение, которое уже принято. И рассматриваем проблему с Венгрией лишь как небольшую преграду, которая не мешает достижению нашей цели об открытии всех переговорных разделов именно в этом году", - добавила вице-премьер.

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