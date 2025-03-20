Украина должна стать членом ЕС до 2030 года, - премьер-министр Финляндии Орпо
Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу как можно скорее, но не позднее 2030 года.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Они хотят быть одним из нас. Конечно, это должно базироваться на заслугах, но это очень важный сигнал для украинцев", - отметил он.
Орпо также положительно оценил "Белую книгу" ЕС, которая свидетельствует, что Европа учла уроки войны в Украине.
"Россия есть и будет постоянной угрозой для Европейского Союза и Европы. И именно поэтому сейчас мы действительно готовимся и строим нашу собственную сильную оборону", - подчеркнул финский премьер.
Напомним, топ-дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к ЕС с призывом разработать четкую дорожную карту для вступления Украины.
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