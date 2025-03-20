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Новости Членство Украины в ЕС
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Украина должна стать членом ЕС до 2030 года, - премьер-министр Финляндии Орпо

Орпо о миротворцах

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу как можно скорее, но не позднее 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Они хотят быть одним из нас. Конечно, это должно базироваться на заслугах, но это очень важный сигнал для украинцев", - отметил он.

Орпо также положительно оценил "Белую книгу" ЕС, которая свидетельствует, что Европа учла уроки войны в Украине.

"Россия есть и будет постоянной угрозой для Европейского Союза и Европы. И именно поэтому сейчас мы действительно готовимся и строим нашу собственную сильную оборону", - подчеркнул финский премьер.

Напомним, топ-дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к ЕС с призывом разработать четкую дорожную карту для вступления Украины.

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Украина (44930) членство в ЕС (1006) Орпо Петтери (24)


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Хто зна шо буде з єс до 30го року
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20.03.2025 12:46 Ответить
Розумні речі, але ж, тільки, не з отими особами, що спецОперацію України щодо вагнерівців ******, зрадили!! Оманські і ЄС, це несумісні речі!
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20.03.2025 12:47 Ответить
Якомога швидше - але не раніше 2030 - потрібно писати - як шо- шо
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20.03.2025 13:12 Ответить
А давайте не пізнійше кінця 25-го, а Україна вже разом з ЕС підтяне всі вимоги і кластери до 30-го року. Оце буде тоді діло. А так все пусті балачки
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20.03.2025 14:10 Ответить
Як ви вже заїпали, от чесно!
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20.03.2025 14:12 Ответить
Мад'яри - ****** можуть замордувати величний ЄС в найближчі роки, так що і вступати буде нікуди. Нажаль...
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20.03.2025 14:25 Ответить
 
 