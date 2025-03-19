РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8734 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
2 908 13

Шесть стран ЕС призвали Брюссель ускорить вступление Украины, - Politico

Украина и ЕС

Топ-дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к ЕС с призывом разработать четкую дорожную карту для вступления Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

В совместном письме дипломаты отметили, что Украина демонстрирует значительный прогресс в реформах, поэтому Брюссель должен принять меры для ее скорейшего присоединения к ЕС.

"Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - отмечается в обращении.

Также читайте: Ни одна страна не имеет права вето на выбор Украины относительно вступления в ЕС или НАТО, - Сибига

Как отмечается, письмо появилось на фоне растущего разрыва между Европой и администрацией президента США Дональда Трампа, а также проволочек в Брюсселе относительно дальнейших шагов в евроинтеграции Украины.

Несмотря на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном вступлении Украины до 2030 года, страны Балтии и Северной Европы призывают к более быстрым решениям.

"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах - теперь пришло время мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", - говорится в письме.

В то же время авторы письма подчеркнули, что процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым, а "двусторонние вопросы не должны блокировать прогресс".

Против вступления Украины традиционно выступает Венгрия, а ее дипломаты регулярно блокируют инициативы по укреплению евроинтеграционных позиций Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о членстве Украины в ЕС блокирует только Венгрия, - Зеленский

Автор: 

Украина (44930) членство в ЕС (1006)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
та ж сама історія, що з НАТО . Колись совок так йшов до комунізму.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:42
+1
віті орбану та фіці тестикули спочатку затисніть добряче, а вже потім "прискорюйтесь"
показать весь комментарий
19.03.2025 10:43
+1
показать весь комментарий
19.03.2025 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шість країн ЄС закликали Брюссель прискорити вступ України

Як: ще більш прискорити???
показать весь комментарий
19.03.2025 10:38 Ответить
та ж сама історія, що з НАТО . Колись совок так йшов до комунізму.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:42 Ответить
про вступ Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини і т.д. в ЄС було вирішено ще 20 років тому. 9 країн оптом швиденько за кілька років вступили до ЄС. Хтось хоче сказати, що вони усі відповідали тим вимогам, про які нам постійно торочать. Навіть зараз усе далеко не благополучно там, багато проблем і з корупцією також, хоча пройшло 20 років.
показать весь комментарий
19.03.2025 11:18 Ответить
віті орбану та фіці тестикули спочатку затисніть добряче, а вже потім "прискорюйтесь"
показать весь комментарий
19.03.2025 10:43 Ответить
тіко дивіться не перечипіться сильно, коли будете прискорюватися
показать весь комментарий
19.03.2025 10:44 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2025 10:50 Ответить
куди вступать ?
показать весь комментарий
19.03.2025 10:51 Ответить
Список стран, которые поддерживают Украину безусловно. Большое спасибо им за это.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:54 Ответить
Крим , шо там пепео ?
показать весь комментарий
19.03.2025 10:54 Ответить
Дозвольте виказати свій скепсис щодо цього вступу.
1. Забагато країн проти, а потрібна одностайність.
2. ЄС не оборонний союз. До сраки той вступ поки саме існування країни під загрозою.
3. Ви готові, шо всякі ****** будуть розповідати як вам жити? І цінності та правила ЄС в багатьох пунктах ніфіга не співпадають з тим, шо в головах у пересічних.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:56 Ответить
В ЄС карти і в Трампа карти - краплені
показать весь комментарий
19.03.2025 11:14 Ответить
Польща, Угорщина, Словаччина проти вступу України в ЄС.
показать весь комментарий
19.03.2025 11:52 Ответить
 
 