Шесть стран ЕС призвали Брюссель ускорить вступление Украины, - Politico
Топ-дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к ЕС с призывом разработать четкую дорожную карту для вступления Украины.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.
В совместном письме дипломаты отметили, что Украина демонстрирует значительный прогресс в реформах, поэтому Брюссель должен принять меры для ее скорейшего присоединения к ЕС.
"Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - отмечается в обращении.
Как отмечается, письмо появилось на фоне растущего разрыва между Европой и администрацией президента США Дональда Трампа, а также проволочек в Брюсселе относительно дальнейших шагов в евроинтеграции Украины.
Несмотря на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном вступлении Украины до 2030 года, страны Балтии и Северной Европы призывают к более быстрым решениям.
"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах - теперь пришло время мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", - говорится в письме.
В то же время авторы письма подчеркнули, что процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым, а "двусторонние вопросы не должны блокировать прогресс".
Против вступления Украины традиционно выступает Венгрия, а ее дипломаты регулярно блокируют инициативы по укреплению евроинтеграционных позиций Киева.
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Як: ще більш прискорити???
1. Забагато країн проти, а потрібна одностайність.
2. ЄС не оборонний союз. До сраки той вступ поки саме існування країни під загрозою.
3. Ви готові, шо всякі ****** будуть розповідати як вам жити? І цінності та правила ЄС в багатьох пунктах ніфіга не співпадають з тим, шо в головах у пересічних.