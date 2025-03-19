Шесть стран ЕС призвали Брюссель ускорить вступление Украины, - Politico

Топ-дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к ЕС с призывом разработать четкую дорожную карту для вступления Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

В совместном письме дипломаты отметили, что Украина демонстрирует значительный прогресс в реформах, поэтому Брюссель должен принять меры для ее скорейшего присоединения к ЕС.

"Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - отмечается в обращении.

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Как отмечается, письмо появилось на фоне растущего разрыва между Европой и администрацией президента США Дональда Трампа, а также проволочек в Брюсселе относительно дальнейших шагов в евроинтеграции Украины.

Несмотря на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном вступлении Украины до 2030 года, страны Балтии и Северной Европы призывают к более быстрым решениям.

"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах - теперь пришло время мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", - говорится в письме.

В то же время авторы письма подчеркнули, что процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым, а "двусторонние вопросы не должны блокировать прогресс".

Против вступления Украины традиционно выступает Венгрия, а ее дипломаты регулярно блокируют инициативы по укреплению евроинтеграционных позиций Киева.

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