На Харьковском направлении интенсивность и количество штурмов не претерпела существенных изменений. На ход атак уже влияет теплый сезон, - ОТГ "Харьков"

Весенняя погода активно вносит свои коррективы в ход боевых действий на Харьковском направлении. Потепление позволяет россиянам больше времени удерживать свой личный состав на переднем крае. Хотя, с другой стороны, им стало труднее передвигаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телемарафоне сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин

"Если раньше они несли на себе немало средств для обогрева, то сейчас могут заменить это на вооружение, на дополнительные боеприпасы, воду, еду, медикаменты. Если говорить о передвижении техники, то теплая погода тоже вносит свои коррективы. Почвы размокли. В таких условиях не то что ездить, даже ходить трудно. Если грязь налипает на обувь, то передвигаться чрезвычайно сложно", - рассказал спикер ОТГ "Харьков".

Напомним, оккупанты, которые форсируют реку Оскол на Харьковщине, применяют новую тактику - теперь они сопровождают пехотные группы разведывательными и ударными дронами.

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