ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об "окружении" ВСУ в Курской области, - Reuters
Украинские военные в Курской области в течение последних дней потеряли некоторые позиции, однако не находятся в окружении российскими войсками, вопреки недавним заявлениям Дональда Трампа и диктатора Путина.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные чиновников ЕС и США, знакомых с оценками разведки своих правительств, информирует Цензор.НЕТ.
Так, разведывательные службы США, в частности - ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе, однако Трамп продолжает утверждать, что украинские войска находятся в окружении на Курщине.
"Оценки разведки США и Европы показывают, что украинские войска подверглись сильному давлению со стороны российских сил, но они не полностью окружены", - сказали собеседники издания.
Эксперты описывают заявление диктатора Путина от 13 марта о том, что украинские военные на Курщине отрезаны и, в конце концов, должны будут "сдаться или умереть", как дезинформацию. Все для того, чтобы показать, что РФ предлагает уступки и спасает жизни украинским воинам, давая Путину рычаги влияния на переговорах о прекращении огня.
Заявления Трампа об окружении ВСУ на Курщине
14 марта 2025 года Дональд Трамп заявил, что "тысячи украинских военных полностью окружены россиянами" и находятся "в плохом положении".
Впоследствии президент Зеленский заявил, что окружения ВСУ в Курской области нет.
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Надо ему завязывать с приёмом сильнодействующих таблеток.
Директор Центрального розвідувального управління (D/CIA) є статутним офісом (50 https://en.wikipedia.org/wiki/Title_50_of_the_United_States_Code U.S.C. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/3036 § 3036), який функціонує як голова https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency Центрального розвідувального управління, яке, у свою чергу, є частиною https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community розвідувального співтовариства Сполучених Штатів.
Директор підпорядковується https://en.wikipedia.org/wiki/Director_of_National_Intelligence директору національної розвідки (DNI)
Діючий
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ratcliffe_(American_politician) Джон Реткліфф
з 23 січня 2025 року -діючий зараз директор ЦРУ (D/CIA) він у підпорядкуванні тій подружці ********** , котра керує національноюрозвідкою(DNI)
Бо невдобно получається за вас, пиззунів!
інфа йде онлайн звідусіль з активним оперативно-аналітичним аналізом та постійними доповідями
рудий просто грає вар'ята, тупо усе повторюючи за своїм другом ******
як і журналістам, які задають незручні запитання речниці левітт.
як і в принципі всім, хто не молиться за трампа
.
Паралельна реальність в якій Америка на боці терориста.
Ви прослухали життєве кредо президента США...
Тому в них в білому домі своя віртуальна реальність, яку створють на лубянці
усе як завжди - нагорі троха розгони, свої "довірені" люди, а середня ланка та "земля" й надалі працюють
виженеш усіх, а де набереш оперативний, технічний та аналітичний персонал за короткий проміжок часу із спецперевірками, допусками, підготовкою? от ті самі на місцях і працюють, збирають, аналізують та доповідають
а от нагорі вже викручують у той бік, який хоче почути рудий донні
усе як завжди та як у всіх, не тіко у штатах
цар з царицькою сказали що оточені-значить оточені
Тільки цар каже що -350 тисяч
а царицька-що 350 млрд
- путін каже що українців оточено
- наші збираються оборонятися, оточення немає
- трамп каже що українців оточено
- зеленський набирає сирського і приймають рішення покинути позиції бо битися а потім отримати щось на кшталт оточення та полонених набагато гірше аніж вийти.
бо можна сказати що оточення не було бо инакше б було неважливо що трамп і путін скооперувалися бо заднім числом оточення б вийшло і трамп почав би на нас тиснути вимагаючи віддати територію в обмін на полонених.