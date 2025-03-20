РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8498 посетителей онлайн
Новости Угроза окружения
6 971 47

ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об "окружении" ВСУ в Курской области, - Reuters

Окружения ВСУ в Курской области нет. ЦРУ говорило об этом Белому дому

Украинские военные в Курской области в течение последних дней потеряли некоторые позиции, однако не находятся в окружении российскими войсками, вопреки недавним заявлениям Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные чиновников ЕС и США, знакомых с оценками разведки своих правительств, информирует Цензор.НЕТ.

Так, разведывательные службы США, в частности - ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе, однако Трамп продолжает утверждать, что украинские войска находятся в окружении на Курщине.

Читайте также: Очень хотел бы, чтобы Трамп посетил Украину и пообщался с людьми на улице, - Зеленский

"Оценки разведки США и Европы показывают, что украинские войска подверглись сильному давлению со стороны российских сил, но они не полностью окружены", - сказали собеседники издания.

Эксперты описывают заявление диктатора Путина от 13 марта о том, что украинские военные на Курщине отрезаны и, в конце концов, должны будут "сдаться или умереть", как дезинформацию. Все для того, чтобы показать, что РФ предлагает уступки и спасает жизни украинским воинам, давая Путину рычаги влияния на переговорах о прекращении огня.

Читайте также: Разговор Трампа и Путина не принес значительного прогресса, - Липавский

Заявления Трампа об окружении ВСУ на Курщине

14 марта 2025 года Дональд Трамп заявил, что "тысячи украинских военных полностью окружены россиянами" и находятся "в плохом положении".

Впоследствии президент Зеленский заявил, что окружения ВСУ в Курской области нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начало контактов с Путиным произошло три-четыре недели назад, это не афишировали, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31231) ЦРУ (214) боевые действия (3999) Трамп Дональд (5155) Курск (1089)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Додіку не сподобаєтся бо вого вірить дружбану ***** а не ЦРУ.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:39
+16
Так Трамп не довіряє ЦРУ,він ще за першої каденції говорив що вірить Путіну на слово,більше ніж своїм спецслужбам
показать весь комментарий
20.03.2025 13:39
+10
показать весь комментарий
20.03.2025 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.03.2025 13:38 Ответить
і доповіло вже )(уйлоТрампу, чи ...... все як завжди - я такого не говорив?
показать весь комментарий
20.03.2025 13:39 Ответить
Додіку не сподобаєтся бо вого вірить дружбану ***** а не ЦРУ.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:39 Ответить
Так он живёт в какой то своей параллельной вселенной.
Надо ему завязывать с приёмом сильнодействующих таблеток.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:45 Ответить
ЦРУ ще не розвалене тією бабою подругою **********?
показать весь комментарий
20.03.2025 14:39 Ответить
Ще ні, но кайлом вона маше завзято.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:49 Ответить
А насправді все ще не так погано ...
Директор Центрального розвідувального управління (D/CIA) є статутним офісом (50 https://en.wikipedia.org/wiki/Title_50_of_the_United_States_Code U.S.C. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/3036 § 3036), який функціонує як голова https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency Центрального розвідувального управління, яке, у свою чергу, є частиною https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community розвідувального співтовариства Сполучених Штатів.

Директор підпорядковується https://en.wikipedia.org/wiki/Director_of_National_Intelligence директору національної розвідки (DNI)

Діючий
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ratcliffe_(American_politician) Джон Реткліфф

з 23 січня 2025 року -діючий зараз директор ЦРУ (D/CIA) він у підпорядкуванні тій подружці ********** , котра керує національноюрозвідкою(DNI)
показать весь комментарий
20.03.2025 14:55 Ответить
Так Трамп не довіряє ЦРУ,він ще за першої каденції говорив що вірить Путіну на слово,більше ніж своїм спецслужбам
показать весь комментарий
20.03.2025 13:39 Ответить
Так він же сам не з ЦРУ, а з іншої розвідки!
показать весь комментарий
20.03.2025 14:32 Ответить
Може б спочатку хоч голосуванням би вирішили пиззіти щось одне.
Бо невдобно получається за вас, пиззунів!
показать весь комментарий
20.03.2025 13:40 Ответить
ЦРУ на Трампа батон крошить - обізвати брехуном - нічого розберуться - шоб другим неповадно було наізжати
показать весь комментарий
20.03.2025 13:40 Ответить
розберачів розберуть
показать весь комментарий
20.03.2025 13:42 Ответить
варіант ліквідувати Цру))
показать весь комментарий
20.03.2025 23:54 Ответить
правильно Наші відійшли з Суджі , у лаптей практика така шо рівняти міста с землею
показать весь комментарий
20.03.2025 13:41 Ответить
трамп поки що про це не знає Навіть не знаю, хто йому про це наважиться сповістити.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:42 Ответить
усе йому своєчасно сповіщають, ситуативку ніхто не скасовував та не закривав,
інфа йде онлайн звідусіль з активним оперативно-аналітичним аналізом та постійними доповідями
рудий просто грає вар'ята, тупо усе повторюючи за своїм другом ******
показать весь комментарий
20.03.2025 15:56 Ответить
так відомо, що він папочки доповідей, які кладуть йому на стіл, не читає. максимум на що спроможний - одну сторінку крупним шрифтом, яку йому роздруковує з переносного принтера наталі харп. Або інформація з голоса від певного вузького кола людей. Тому він не прикидається, він живе у сформованій своїй бульбашці уявлень про оточуючий світ, так як і путін живе с своїй, з своїми "пєчєнєгами". У кожного з них свої "пєчєнєги".
показать весь комментарий
20.03.2025 17:33 Ответить
Навіщо трампу цру, якщо є рідненькі сзр, фсб...
показать весь комментарий
20.03.2025 13:42 Ответить
ФСБ сидит на Банковой, а Трамп и Маск последняя надежда Украины
показать весь комментарий
20.03.2025 15:12 Ответить
🤣
показать весь комментарий
20.03.2025 16:43 Ответить
ви ще забули Венса - він теж входить до списку "паслєднєй надєжди".
показать весь комментарий
20.03.2025 17:52 Ответить
Ти диви як рудий в унісон з куйлом співає ...
показать весь комментарий
20.03.2025 13:42 Ответить
мені здається, хлопцям з ЦРУ скажуть сьогодні "з речами на вихід".

як і журналістам, які задають незручні запитання речниці левітт.

як і в принципі всім, хто не молиться за трампа
показать весь комментарий
20.03.2025 13:43 Ответить
скоро його відкрито посилатимуть нах#й
показать весь комментарий
20.03.2025 13:43 Ответить
Ліццо нинішнього директора ЦРУ , коли він почув від свого президента - про оточення ЗСУ в курській обл .
.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:44 Ответить
Схожий на директора ФБР
показать весь комментарий
20.03.2025 14:04 Ответить
ЦРУ?...ну У - це зрозуміло, що Україна...а що таке Ц та Р?...
показать весь комментарий
20.03.2025 13:44 Ответить
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону і Збройних сил США розробити план скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних пʼяти років, ще пару таких докладів від ЦРУ про брехню трампа і буде не 8% щороку, а 15%...
показать весь комментарий
20.03.2025 13:45 Ответить
Це дає нам повну впевненість, що пуйло і Тромб у змові. Тому гнида одягала форму і їздила на Курщину. Пуйло просило на тиждень відімкнути нам їх розвідку саме для парєшать с Курскам. Пуйло обіцяв, що візьме у кільце наших , а потім матиме пріоритет у перемовинах і виставить Тромба спасітєлєм укрАінскіх воїнав. Але щось не так пішло і оточення йок. Тепер обом приходиться щоб план той «удався» кричати про котел і спасєніє «рядавоґа Райяненко»)))
показать весь комментарий
20.03.2025 13:48 Ответить
"ЦРУ спростувало заяви Трампа та Путіна "
Паралельна реальність в якій Америка на боці терориста.
показать весь комментарий
20.03.2025 13:53 Ответить
ЦРУ вже спростувало це)
показать весь комментарий
20.03.2025 14:26 Ответить
Спростувало спростування? )))

показать весь комментарий
20.03.2025 14:45 Ответить
Завтра все керівництво ЦРУ буде звільнено.Аль Капоне такого не пробачить.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:00 Ответить
- 24 години, 100 днів, оточення, курск, 350 лярдов, путін за мир, я геній, 350 лярдів, мита, канада, мексика, гренландія, 350 лярдів, я геній, ин - гарний хлопчик, трюдо - фак, 350 лярдів, АЕС...
Ви прослухали життєве кредо президента США...
показать весь комментарий
20.03.2025 14:04 Ответить
А над ЦРУ стоїть відкрита путінстка Тулсі Габбард.
Тому в них в білому домі своя віртуальна реальність, яку створють на лубянці
показать весь комментарий
20.03.2025 14:19 Ответить
ЦРУ танцює під дудку зеленої плісняви?
показать весь комментарий
20.03.2025 14:24 Ответить
ніхто там сильно не танцює
усе як завжди - нагорі троха розгони, свої "довірені" люди, а середня ланка та "земля" й надалі працюють
виженеш усіх, а де набереш оперативний, технічний та аналітичний персонал за короткий проміжок часу із спецперевірками, допусками, підготовкою? от ті самі на місцях і працюють, збирають, аналізують та доповідають
а от нагорі вже викручують у той бік, який хоче почути рудий донні
усе як завжди та як у всіх, не тіко у штатах
показать весь комментарий
20.03.2025 16:02 Ответить
ЦРУ скоро підпаде під закон США про те, що хто проти Трампа - той душевнохворий.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:26 Ответить
от дурні-
цар з царицькою сказали що оточені-значить оточені
Тільки цар каже що -350 тисяч
а царицька-що 350 млрд
показать весь комментарий
20.03.2025 14:47 Ответить
Трампакс скаже, що це він їх врятував.
показать весь комментарий
20.03.2025 14:50 Ответить
було ось як
- путін каже що українців оточено
- наші збираються оборонятися, оточення немає
- трамп каже що українців оточено
- зеленський набирає сирського і приймають рішення покинути позиції бо битися а потім отримати щось на кшталт оточення та полонених набагато гірше аніж вийти.
бо можна сказати що оточення не було бо инакше б було неважливо що трамп і путін скооперувалися бо заднім числом оточення б вийшло і трамп почав би на нас тиснути вимагаючи віддати територію в обмін на полонених.
показать весь комментарий
20.03.2025 15:30 Ответить
бл...ь... амеріканці такі ж самі розумні ,як і українці, шо проголосували за 🤡 ...
показать весь комментарий
20.03.2025 16:07 Ответить
Та скажіть вже хтось рудому діду, що українські війська там 350 млрд охороняють, які Україна йому особисто винна.
показать весь комментарий
20.03.2025 17:21 Ответить
СНН и Рейтер журналисты любят писать про события под видом правды.( фейки)
показать весь комментарий
20.03.2025 19:18 Ответить
Всьо, розжене ЦРУ, нах воно, якщо є вірний друг хутя.
показать весь комментарий
20.03.2025 21:42 Ответить
 
 