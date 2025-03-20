ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об "окружении" ВСУ в Курской области, - Reuters

Украинские военные в Курской области в течение последних дней потеряли некоторые позиции, однако не находятся в окружении российскими войсками, вопреки недавним заявлениям Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные чиновников ЕС и США, знакомых с оценками разведки своих правительств, информирует Цензор.НЕТ.

Так, разведывательные службы США, в частности - ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе, однако Трамп продолжает утверждать, что украинские войска находятся в окружении на Курщине.

Читайте также: Очень хотел бы, чтобы Трамп посетил Украину и пообщался с людьми на улице, - Зеленский

"Оценки разведки США и Европы показывают, что украинские войска подверглись сильному давлению со стороны российских сил, но они не полностью окружены", - сказали собеседники издания.

Эксперты описывают заявление диктатора Путина от 13 марта о том, что украинские военные на Курщине отрезаны и, в конце концов, должны будут "сдаться или умереть", как дезинформацию. Все для того, чтобы показать, что РФ предлагает уступки и спасает жизни украинским воинам, давая Путину рычаги влияния на переговорах о прекращении огня.

Читайте также: Разговор Трампа и Путина не принес значительного прогресса, - Липавский

Заявления Трампа об окружении ВСУ на Курщине

14 марта 2025 года Дональд Трамп заявил, что "тысячи украинских военных полностью окружены россиянами" и находятся "в плохом положении".

Впоследствии президент Зеленский заявил, что окружения ВСУ в Курской области нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начало контактов с Путиным произошло три-четыре недели назад, это не афишировали, - Трамп