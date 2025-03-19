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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Начало контактов с Путиным произошло три-четыре недели назад, это не афишировали, - Трамп

Трамп рассказал, что уже общался с Путиным ранее

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ранее уже проводил телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Эти звонки не афишировали.

Об этом он сказал в интервью для Washington Examiner, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, разговор накануне не был звонком, который все начал, поскольку ранее он уже говорил с Путиным, но об этом публично не объявляли.

"На самом деле начало состоялось три-четыре недели назад [...] Это продолжение положительной тенденции", - сказал американский президент.

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Когда же Трампа попросили прокомментировать вчерашний разговор с Путиным, он ответил, что во время него глава Кремля "был очень уверенным, очень сильным, каким он и есть" и якобы показал готовность завершить войну.

Трамп выразил уверенность, что прекращение огня и заключение мирного соглашения между Украиной и РФ произойдет "достаточно быстро".

В то же время он не раскрыл деталей способов давления на Россию, но сказал, что есть "веские причины", почему российский лидер согласится прекратить войну.

Также Трамп повторил, что США якобы потратили на войну 350 миллиардов долларов, хотя и признал, что это лишь его мнение.

"Они (вероятно, украинцы - ред.) любят говорить 190 миллиардов, 200 миллиардов - так это или нет, но, по моему мнению, мы потратили 350 миллиардов и не имеем из этого ничего", - сказал он.

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Разговор Трампа и Путина

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме тоже рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп заявил, что договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Автор: 

путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+20
Ленд-ліз зупинили Зєлєнскій, Єрмак, Рєзнік(ов) і Маркарова. Вони особисто несуть повну відповідальність за всі наслідки такого рішення. Іншими словами, агенти ***** і "зелені *********" позбавили Україну можливості повноцінно захищати Україну. Їх всіх потрібно судити і садити з конфіскацією на довічне. Це рішення на користь капітуляції вбило сотні тисяч українців.
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19.03.2025 15:24
+14
тобто ти, рудий поц, припинив постачання озброєнь та забрав у ЗСУ вуха, очі та нюх (розвіддані), зокрема на курщині, вже після теревень зі своїм другом ******?
от ти ****!
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19.03.2025 15:22
+10
Насмішив. Він до нього останні десять років ледь не щодня дзвонить.
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19.03.2025 15:19
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рижий дуболоб
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19.03.2025 15:51 Ответить
Ублюдок трампонистый
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19.03.2025 16:07 Ответить
Насмішив. Він до нього останні десять років ледь не щодня дзвонить.
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19.03.2025 15:19 Ответить
краснову можна вірити
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19.03.2025 16:14 Ответить
теж мені америку відкрив
бульбофюрер ще тиждень тому вголос заявив, шо ***** та трампон постійно на зв'язку
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19.03.2025 15:19 Ответить
тобто ти, рудий поц, припинив постачання озброєнь та забрав у ЗСУ вуха, очі та нюх (розвіддані), зокрема на курщині, вже після теревень зі своїм другом ******?
от ти ****!
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19.03.2025 15:22 Ответить
А ти лох, бо у всьому цьому залежиш од Трампа
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19.03.2025 15:24 Ответить
капець.. RIP USA, з таким президентом вас там скоро бумкне більше за 2008 рік..
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19.03.2025 15:20 Ответить
мені здається, трамп дрочить на фото путіна з голим торсом.

"він назвав мене генієм",
"в нас були таємні дзвінки",
"він увійшов у мене [censored]"
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19.03.2025 15:20 Ответить
Якщо повернутись трошкі назад, то треба було давить на старіка Байдена і БРАТИ той ленд-ліз, шо він підписав і пофігу скільки б грошей це коштувало потім віддавати, а не кічитися шо нам дають чучуть і на шару. Бєспланий сир тільки в мишоловці.
Проіпали ленд-ліз від Байдена за гроші, тепер будете винні Трампу 350 мілліардів. По ітогу і так і так винні лишилися
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19.03.2025 15:20 Ответить
Ленд-ліз зупинили Зєлєнскій, Єрмак, Рєзнік(ов) і Маркарова. Вони особисто несуть повну відповідальність за всі наслідки такого рішення. Іншими словами, агенти ***** і "зелені *********" позбавили Україну можливості повноцінно захищати Україну. Їх всіх потрібно судити і садити з конфіскацією на довічне. Це рішення на користь капітуляції вбило сотні тисяч українців.
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19.03.2025 15:24 Ответить
Не було ніякого ленд-лізу
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19.03.2025 15:56 Ответить
Було рішення адміністрації Байдена, але Україна відмовилась від реалізації цього проекту і його було зупинено. ... Потім Притула "купив супутник" на донати, а Рєзнік(ов) "яйця по 17"...
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19.03.2025 16:04 Ответить
Коли було таке рішення ?
Коли Україна відмовилась ?
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19.03.2025 16:38 Ответить
Шо там з північною трубою? Вже домовився про купівлю?
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19.03.2025 15:21 Ответить
Що пуйло,що трампло,однакові брехуни,пенсіонери,що з них візьмеш,пам'ять підводить.
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19.03.2025 15:24 Ответить
О, так Віткофф не перший раз вісім годин у приймальні просиджував.
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19.03.2025 15:26 Ответить
Як ця істота стала міл'ярдером і президентом?
Плєшива моль вертить ним як маріонеткою
А цей дебіл справді вважає його другом, сорюзником і далі по списку
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19.03.2025 15:27 Ответить
Так він же "міліардером" став саме на гроші, які "плешивая моль" взяла з російського бюджету і дала йому...
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19.03.2025 15:34 Ответить
https://x.com/BorisenkoBoris



https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

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19.03.2025 15:27 Ответить
ой та всі знали ,шо трамп та ху* ло дихають один одним ...геостратегі ху* єві !!!
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19.03.2025 15:29 Ответить
Пропону конгресу США викликати комісію лікарів психіатрів до цього рудого недопреза, і закрити в псіхушці, поки воно не поставило США раком!!!
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19.03.2025 15:29 Ответить
Початок контактів із путіним відбувся ще під час візиту журналіста Карлсона в Москву, для інтервʼю у путіна.

Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
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19.03.2025 15:29 Ответить
СЕКРЕТНЫЕ ОГЕНТЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ🤣🤣🤣
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19.03.2025 15:30 Ответить
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19.03.2025 15:30 Ответить
Rosenberg: Trump-Putin call seen as victory in Russi
https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/84a6/live/96e90d20-04b6-11f0-88b7-5556e7b55c5e.jpg.webp
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19.03.2025 15:31 Ответить
Наші відійшли тільки з Суджі тому що кацапня зазвичай рівняє міста с землею
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19.03.2025 15:30 Ответить
Суджі нема , там пустеля
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19.03.2025 15:32 Ответить
та ти шо. ) міг би і не казати цього. притомні люди це вже давно знали. більше того, ти і тут спизтів. не 3-4 тижні назад, а це було відразу після інавгурації, тобто пройшло уже майже 2 місяці. агент Краснов - це не байка...
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19.03.2025 15:33 Ответить
Контакти команди Трампа з адміністрацією ***** не припинялися ніколи з моменту приходу Трампа в Білий Дім вперше. Це доведений факт. Трамп знову бреше. Він як і його кумир ***** є патологічним брехуном.
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19.03.2025 15:34 Ответить
Початок контактів рудого лайна з парашею почався ще 30-40 років тому. Руда кремлівська хвойда.
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19.03.2025 15:35 Ответить
"був дуже впевненим, дуже сильним, яким він і є" і нібито показав готовність завершити війну біля берлінської стіни ?
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19.03.2025 15:36 Ответить
Спалився
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19.03.2025 15:37 Ответить
З яким саме "путєним" відбувся контакт? З говоруном, банкетним чи з синяком? А може з тим путєним китайської зборки, що привозили до курська? Так той останній навіть розмовляти не може.
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19.03.2025 15:37 Ответить
"на мою думку"... Він що ідіот? Що тут за "думки", коли все можна порахувати та дізнатися точну кількість грошей! Бідна Америка..(((
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19.03.2025 15:41 Ответить
".. Он превратит молитву в фарс!"
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19.03.2025 15:42 Ответить
А чого ж не афішували? Трумп любить такі речі і афішувати любить? Напевне не афішували тому, що це шось нице і недостойне? Це ж саме такі справи робляться потайки, бо люди проклянуть і історія не пробачить? 🤔
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19.03.2025 15:42 Ответить
Мабуть, у трампа, формували хокейну команду від США і грошу вигоду з такої гри!?!?
Пильнуймо Україну, від таких кривавих «хокеїстів», з московії !
Прикро, звичайно за США, але і в Україні, убогий на посаді з оточенням помічників ригоАНАЛІВ зкацаплених, з 2019 року, хоть і прострочений!!
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19.03.2025 15:43 Ответить
ТрамПодонок просто лживый ублюдок, брешет как дышит.
И радуется, когда ему верят...
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19.03.2025 15:48 Ответить
О, він вже стільки часу трандить з *уйло, а *уйло як бомбило Україну так і бомбить. І трампам-пам розповідає що *уйло хоче закінчення війни.
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19.03.2025 15:49 Ответить
контакти відбулися ще при кгб, саме тоді рудоволосі яйці попали в тіски
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19.03.2025 15:51 Ответить
"Насправді початок відбувся три-чотири тижні тому […] Це продовження позитивної тенденції ,яку Ви бачите на полі бою і на котру я дав схвалення куйлу...",(негідник) - сказав американський президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3542042
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19.03.2025 15:53 Ответить
Ох и новость, ничего не представляет.
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19.03.2025 16:04 Ответить
Узгоджували склад хокейних команд між НХЛ і рашистами.Бидло
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19.03.2025 16:21 Ответить
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19.03.2025 16:22 Ответить
старі підари
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19.03.2025 16:34 Ответить
Можеш поцілувати його в дупу.
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19.03.2025 16:37 Ответить
і оце от буде нас попрікати корупцією? дешеве схиблене дурбецало
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19.03.2025 16:52 Ответить
Тобто, рудий пес вже три -чотири тижня у плюгавого ху#ла відсмоктує?
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19.03.2025 17:01 Ответить
Помилка. "ВідсмокЧує".
Дякую
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19.03.2025 17:39 Ответить
Я не лінгвіст,тим паче що суті це не міняє,прошу.
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19.03.2025 18:23 Ответить
Контакт трампона з кремлем відбувся 38 років тому; він по старості вже не пам'ятає. Але ми йому нагадуємо.
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19.03.2025 17:44 Ответить
 
 