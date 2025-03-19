Начало контактов с Путиным произошло три-четыре недели назад, это не афишировали, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ранее уже проводил телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Эти звонки не афишировали.

Об этом он сказал в интервью для Washington Examiner, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, разговор накануне не был звонком, который все начал, поскольку ранее он уже говорил с Путиным, но об этом публично не объявляли.

"На самом деле начало состоялось три-четыре недели назад [...] Это продолжение положительной тенденции", - сказал американский президент.

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Когда же Трампа попросили прокомментировать вчерашний разговор с Путиным, он ответил, что во время него глава Кремля "был очень уверенным, очень сильным, каким он и есть" и якобы показал готовность завершить войну.

Трамп выразил уверенность, что прекращение огня и заключение мирного соглашения между Украиной и РФ произойдет "достаточно быстро".

В то же время он не раскрыл деталей способов давления на Россию, но сказал, что есть "веские причины", почему российский лидер согласится прекратить войну.

Также Трамп повторил, что США якобы потратили на войну 350 миллиардов долларов, хотя и признал, что это лишь его мнение.

"Они (вероятно, украинцы - ред.) любят говорить 190 миллиардов, 200 миллиардов - так это или нет, но, по моему мнению, мы потратили 350 миллиардов и не имеем из этого ничего", - сказал он.

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Разговор Трампа и Путина

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме тоже рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп заявил, что договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.