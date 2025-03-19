Китай о разговоре Трампа и Путина: Рады видеть усилия, направленные на достижение прекращения огня
В Китае прокомментировали разговор лидера США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом пишет Global Times, передает Цензор.НЕТ.
Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин принял к сведению соответствующие сообщения.
Она напомнила, что Китай с самого начала "выступал за решение "кризиса" путем диалога и переговоров".
В Китае, по словам Мао Нин, рады видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня.
Разговор Трампа и Путина 18 марта 2025 года
Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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Палучі красівий термос!
Всі щось домовляються, коментують...
У України вже нічого навіть не питають.
Наче Україна вже не суб'єкт всіх цих процесів