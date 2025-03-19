Китай о разговоре Трампа и Путина: Рады видеть усилия, направленные на достижение прекращения огня

В Китае прокомментировали разговор лидера США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Global Times, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин принял к сведению соответствующие сообщения.

Она напомнила, что Китай с самого начала "выступал за решение "кризиса" путем диалога и переговоров".

В Китае, по словам Мао Нин, рады видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня.

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Разговор Трампа и Путина 18 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

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