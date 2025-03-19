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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Китай о разговоре Трампа и Путина: Рады видеть усилия, направленные на достижение прекращения огня

В Китае прокомментировали разговор Дональда Трампа и Путина

В Китае прокомментировали разговор лидера США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Global Times, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин принял к сведению соответствующие сообщения.

Она напомнила, что Китай с самого начала "выступал за решение "кризиса" путем диалога и переговоров".

В Китае, по словам Мао Нин, рады видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня.

Читайте: Путин не ведет переговоров, он смеется над нами, - экс-премьер Британии Джонсон

Разговор Трампа и Путина 18 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Также читайте: Никогда не говорили с Путиным о прекращении помощи Украине, - Трамп

Автор: 

Китай (2946) путин владимир (31231) россия (95441) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+6
Путін відкинув перемир'я з Україною, а Трамп назвав це перемогою: деталі від Bloomberg
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19.03.2025 10:32
+5
Це не зусилля, а окозамилювання.
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19.03.2025 10:34
+4
Если рады то зачем запустили своих шавок-собакоедов на Курщину?
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19.03.2025 10:35
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Путін відкинув перемир'я з Україною, а Трамп назвав це перемогою: деталі від Bloomberg
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19.03.2025 10:32 Ответить
Це не зусилля, а окозамилювання.
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19.03.2025 10:34 Ответить
Маладєц!
Палучі красівий термос!
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19.03.2025 10:35 Ответить
Если рады то зачем запустили своих шавок-собакоедов на Курщину?
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19.03.2025 10:35 Ответить
Лицимірна мразота
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19.03.2025 10:38 Ответить
Потужно докерувалися.
Всі щось домовляються, коментують...
У України вже нічого навіть не питають.
Наче Україна вже не суб'єкт всіх цих процесів
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19.03.2025 10:39 Ответить
Дурачку сказали що він молодець, дурачок радіє))
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19.03.2025 10:40 Ответить
два самозакоханих нарциси із деменцією та прогресуючою шизою у тулуфоні це не "зусилля", а відверта порнографія за сценарієм шизоїда *****
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19.03.2025 10:41 Ответить
Хороший іронічний жарт від китайців -про кацапоамериканські переговори .
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19.03.2025 10:43 Ответить
Ревнують китайці і раді за те що договорилися продовжувати договорюватися.
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19.03.2025 10:46 Ответить
Ще б пак китайціне раділи як Трамп зливає США зі світової політичної сцени в турборежимі...
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19.03.2025 11:00 Ответить
У узкопленочных вообще глаза "закисли".Промойте их чаем,что ли.Может хоть тогда что то увидите.
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19.03.2025 11:08 Ответить
Косоглазые уроды такие же *********, как трамп и путлер, они работают языком, а не мозгами.
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19.03.2025 11:31 Ответить
ПРИКОЛЬНО ОНИ РАДУЮТСЯ БАЛАБОЛСТВУ!!!ВСЕМ НОРМ МЫСЛЯЩИМ ВИДНО ПОНЯТНО!ЧТО ЭТО ВСЁ БАЛАБОЛЬСТВО!!!СТАРОГО КГБышника НИКТО НЕ ОСТАНОВИТ!ТОЛЬКО СМЕРТЬ!!!!
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19.03.2025 11:31 Ответить
КАК ЧЕЛОВЕК В ТАКОМ СТАТУСЕ КОГДА ЕГО СОСЕДНЯЯ СТРАНА ДА И НЕ ТОЛЬКО!!!!(ХУ**ЛОм)ЗОВЁТ!!!!НЕТ ЭТА МРАЗЬ КАКАЕТ НА ВСЕХ И ВСЁ ЧЕЛОВЕЧНОЕ!!!НЕТ СМЫСЛА ДАЖЕ С ЭТОЙ ПУСТОТОЙ НЕ ТО ЧТО ГОВОРИТЬ А ЗНАТЬ!!!!ОБНУЛИТЬ ПОРАШУ!!!
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19.03.2025 11:38 Ответить
Навіщо істерику закочувати. Нормально з людьми говори.
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19.03.2025 16:51 Ответить
Оченятка свої косі розкрийте. Де ви бачите ті зусилля?
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19.03.2025 11:44 Ответить
 
 