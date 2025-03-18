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Новости Операция ВСУ на Курщине
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Окружения ВСУ в Курской области нет, наши ребята "стоят", - Зеленский

Зеленский о ситуации в Курской области

Украинские подразделения, которые находятся в Курской области РФ, не в окружении войск РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, наши ребята стоят там на месте, показывая, что они ни в каком не окружении, что не Путин руководит, когда ребятам отходить", - сказал глава государства.

"Непросто, но они молодцы, и поэтому будем защищать наше государство до тех пор, пока не заставим русских закончить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция на Курщине продолжается. Окружения наших войск нет, - Зеленский заслушал доклад Сырского

На вопрос, проводит ли Украина операции в Белгородской области, о котором ранее сообщали российские телеграм-каналы, президент ответил:

"Мы увидели новое скопление войск на границе Сумской области. Мы видим, что они хотят сделать, они хотят делать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областям. Вот что мы видим. Ну так легко мы это не дадим делать", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений. Позже глава государства добавил, что операция на Курщине продолжается. Окружения наших войск нет.

Впоследствии Генштаб ВСУ опубликовал карту боевых действий на Курщине, которая свидетельствует о том, что Силы обороны сейчас находятся за пределами Суджи.

Также читайте: Если РФ продолжит атаковать нашу энергетику - Украина не будет молчать и будет отвечать, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) окружение (46) ВСУ (6568) Курск (1089)


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Топ комментарии
+11
чесний парєнь з народу, точно не бреше. вірю йому.
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18.03.2025 22:38
+10
Веніславськии сказав шо в віиськових справах ти нуль без палички
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18.03.2025 22:38
+7
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18.03.2025 22:39
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чесний парєнь з народу, точно не бреше. вірю йому.
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18.03.2025 22:38 Ответить
Веніславськии сказав шо в віиськових справах ти нуль без палички
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18.03.2025 22:38 Ответить
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18.03.2025 22:39 Ответить
Кстати, нашел это видео на европейских сайтах. Коротко: кацапам сильно помогли беспилотники рубикон, много нашей техники уничтожили, некоторую бросили не смогли забрать, про потери молчу....
Поэтому так вовремя появилось заявление Вениславского: генштаб и Зеленский не несут юридической ответственности за решения, принятые на поле боя. В том числе их нельзя считать ответственными за потери при выходе ВСУ из Курской области.
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19.03.2025 00:45 Ответить
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18.03.2025 22:43 Ответить
Нічого не зрозуміло. Не зрозуміла мені мораль у цій картині. Дід явно постраждав, профукав своє щастя. То хто ж у цьому винен? Бабця чинила на нього психологічний тиск? Це через неї, він поводився неадекватно? Я б на його місці, по щучому велінню переселився на Філіппіни, тільки на острів Лусон де тепло і не жарко а не на Мінданао, там облаштувався, а потім може й бабу до себе запросив. Шкода мені діда.
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19.03.2025 05:59 Ответить
Дійсно, чому він її постійно боявся і слухав?
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19.03.2025 15:08 Ответить
Та все просто. Пушкіна не читав, тому й не знав, чим це скінчиться.
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19.03.2025 16:12 Ответить
Щось зачасто Віслюк називає тайгових безхвостих мавп "русскіми". Оточив себе дуполизами-невігласами, що геть не роздупляють історію України-Руси.
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18.03.2025 22:44 Ответить
Саме головне в розмові між Трампом і Путіним те, ЩО БОЇ БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИСЬ, так як Путін НЕ погодився на 30 денне перемир'я. Одже війна триватиме.
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18.03.2025 22:51 Ответить
Якщо воно каже "немає" - значить "Є"!
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18.03.2025 22:54 Ответить
Яке ж воно кончене і брехливе, горбатого могила виправить, мабуть.
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19.03.2025 01:06 Ответить
Бачили вже фото розгромлених колон ЗСУ біля зруйнованого мосту з Курщини на Сумщину, і фото кинутої західної техніки і мертвих Воїнів. Тім Купер наглядно показав і розписав
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19.03.2025 02:16 Ответить
Коли ви замасковані ка..пи пересранете брудом поливать Зеленського? Всі в окопи.
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19.03.2025 07:26 Ответить
Коли він сяде за свої злочини.
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19.03.2025 07:36 Ответить
Що воно несе ? Знов обнюхався .
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19.03.2025 08:25 Ответить
 
 