Окружения ВСУ в Курской области нет, наши ребята "стоят", - Зеленский

Украинские подразделения, которые находятся в Курской области РФ, не в окружении войск РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, наши ребята стоят там на месте, показывая, что они ни в каком не окружении, что не Путин руководит, когда ребятам отходить", - сказал глава государства.

"Непросто, но они молодцы, и поэтому будем защищать наше государство до тех пор, пока не заставим русских закончить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

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На вопрос, проводит ли Украина операции в Белгородской области, о котором ранее сообщали российские телеграм-каналы, президент ответил:

"Мы увидели новое скопление войск на границе Сумской области. Мы видим, что они хотят сделать, они хотят делать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областям. Вот что мы видим. Ну так легко мы это не дадим делать", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений. Позже глава государства добавил, что операция на Курщине продолжается. Окружения наших войск нет.

Впоследствии Генштаб ВСУ опубликовал карту боевых действий на Курщине, которая свидетельствует о том, что Силы обороны сейчас находятся за пределами Суджи.

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