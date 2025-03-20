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Новости Переговоры Трампа и Путина
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Разговор Трампа и Путина не принес значительного прогресса, - Липавский

Липавский прокомментировал начало переговоров США с РФ

Телефонный разговор между Трампом и Путиным не принес значительного прогресса, ведь "ограниченное прекращение огня до сих пор не согласовано, а Россия не отступила от своих требований".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Radio Prague International, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что данный разговор не принес значительного прогресса, поскольку даже ограниченное прекращение огня не было достигнуто. К тому же Россия не отказалась от своих требований.

Вице-премьер-министр и министр внутренних дел страны Вит Ракушан также скептически настроен относительно результатов этого телефонного разговора.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Трамп заявил, что договорился с Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.

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Автор: 

путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155) Липавский Ян (85)


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Топ комментарии
+6
цікаво, скільки часу трамп зможе пробути у стані "посланого"....
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20.03.2025 11:25
+3
секс по телефону двох нарцисів-шизоїдів ніколи не призведе до позитивного результату
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20.03.2025 11:27
+3
Рідкоземельний ідіот! Рідко де ще на Землі зустрінеш такого ідіота на президентському посту.
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20.03.2025 12:04
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Обмін віиськополоненними таи по всьому
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20.03.2025 11:25 Ответить
Розумію, що трампло дещо кращий за х.йло, а от сердцем...
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20.03.2025 11:48 Ответить
цікаво, скільки часу трамп зможе пробути у стані "посланого"....
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20.03.2025 11:25 Ответить
думаєте буде чотири роки видавати свої еротичні прогулянки за грандіозні перемоги? Не думаю, що це йому вдасться.
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20.03.2025 12:32 Ответить
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20.03.2025 11:26 Ответить
Рідкоземельний ідіот! Рідко де ще на Землі зустрінеш такого ідіота на президентському посту.
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20.03.2025 12:04 Ответить
секс по телефону двох нарцисів-шизоїдів ніколи не призведе до позитивного результату
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20.03.2025 11:27 Ответить
Нє-нє... Чудова була розмова. Блискуча. Неперевершена. Ну і шо що результатів немає? Зате як гарно посиділи і потеревеніли.
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20.03.2025 11:27 Ответить
Ви помиляєтесь. Всі дурні балачки про рідкоземельні контракти, мирні угоди- мутна вода. Рибу, яку чекали виловити у ній Тромб і пуйло- управління атомними станціями України. Тромб і путін чітко йдуть до головної цілі- покласти нас на лопатки. А перемовини ні про що, як нам здається, підводять нас за ніздрі до головних цілей двох диктаторів- вирвати суверенітет країни прямо з рук шляхом «безобідного» контролю над атомними. Чекаємо яку відповідь дасть влада рудому дурню.
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20.03.2025 11:30 Ответить
Хтось ще чекає від ***** прогресс? Ви **** далися. З 14 року міжнародний злочинець скоює злочини кожен день 11 років!!!! А ви якійсь прогресс !! Та його поки не ******* нічого не буде. Гітлер всміхається, бен ладен теж.
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20.03.2025 11:31 Ответить
Ну чого ж ні? Он на саратовщині скрепостниє метушаться, мір до них завітав😁
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20.03.2025 11:32 Ответить
Рано или поздно терпение параноика трампа лопнет и тогда шизофренику путлеру будет очень даже хреново, будем ждать.
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20.03.2025 11:34 Ответить
Більше схиляюся до думки, що Трамп взагалі махне на Україну, забуде, де вона, і що вона. Від неї у Трампона самі прикрощі.
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20.03.2025 11:49 Ответить
Замахается махать, пока не будет восстановлена справедливость, не будут возвращены все земли и не будет наказан агрессор, трампу не жить!
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20.03.2025 12:17 Ответить
Коли в параноїків лопається терпіння, "хрєново" стає не тільки шизофренікам, ле й всім оточуючим.
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20.03.2025 12:05 Ответить
А вы что, ждали от них чего-то хорошего?

Одно может быть утешение, что путлер и его быдлостан сгорят первыми.
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20.03.2025 12:16 Ответить
В цій війні ті, хто залишаться (не згорять першими) будуть заздрити тим, хто згорів першими в епіцентрі.
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20.03.2025 13:08 Ответить
Умирать с чувством выполненного долга, видя смерть своего врага, намного легче.
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20.03.2025 13:34 Ответить
Не знаю, ще жодного разу не помирав.
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20.03.2025 15:57 Ответить
Розмова з ****** може тривати не довше кулеметної черги!
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20.03.2025 11:36 Ответить
Свята людина - останній командир УПА Василь Кук
Світла йому пам'ять!
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20.03.2025 11:39 Ответить
Герою Слава!
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20.03.2025 11:41 Ответить
А про конкурс власних гаремів х....та Рудого Донні не дагаварівалісь? Гімн на відкритті вже є - вставай, проклятьем заклейменний.... ( Це про прибори двох шатунов історії).
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20.03.2025 11:37 Ответить
це зрозуміли даже ті хто внє палітікі
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20.03.2025 11:39 Ответить
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20.03.2025 11:41 Ответить
.
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20.03.2025 11:52 Ответить
Таке враження, що вони щойно народилися і ще не знають, що таке расія, путін...
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20.03.2025 11:43 Ответить
оптимістично налаштований тільки придурок трамп. Всі притомні та адекватні люди розуміють що це всього лише фарс а не переговори.
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20.03.2025 11:45 Ответить
Ну чому ж? Тепер в українських АЕС новий хазяїн!
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20.03.2025 12:01 Ответить
Світ все продовжує коментувати розмову посланного.
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20.03.2025 12:03 Ответить
Трампа-бите вухо, нагодували, ****** со товаріщамі, московським лайном!! Тепер ота з прес-служби буде ще місяця ТЛУМАЧИТИ, його немічне, «величне белькотіння» про хокей …
Сакоро, він і до Аляски, добалакається… ****** ж, його друх…
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20.03.2025 12:06 Ответить
Тільки дурень може сподіватися, що балачки з ****** можуть привести до миру.
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20.03.2025 12:07 Ответить
 
 