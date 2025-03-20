Разговор Трампа и Путина не принес значительного прогресса, - Липавский

Телефонный разговор между Трампом и Путиным не принес значительного прогресса, ведь "ограниченное прекращение огня до сих пор не согласовано, а Россия не отступила от своих требований".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Radio Prague International, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что данный разговор не принес значительного прогресса, поскольку даже ограниченное прекращение огня не было достигнуто. К тому же Россия не отказалась от своих требований.

Вице-премьер-министр и министр внутренних дел страны Вит Ракушан также скептически настроен относительно результатов этого телефонного разговора.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Трамп заявил, что договорился с Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.

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