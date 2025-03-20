Фицо угрожает заблокировать новые санкции ЕС против России, - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может заблокировать дальнейшие санкции ЕС против России, если они, по его мнению, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает Noviny, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По словам Фицо, нельзя "настаивать на санкциях любой ценой". Он подчеркнул, что в случае, если новые санкции будут восприняты как препятствие для мирного процесса, Словакия будет готова заблокировать их.

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"Может наступить момент, когда мы скажем, что мы не согласны, или я думаю, что это противоречит мирным шагам, которые сейчас делаются. Если мы воспримем попытку ввести дальнейшие санкции как нечто, что подорвет мирный процесс, мы готовы наложить вето", - сказал Фицо.

Премьер также выразил обеспокоенность относительно возможного сокращения санкционного списка ЕС, содержащего более 2400 человек и организаций, и отметил, что это может произойти в ближайшие недели или месяцы.

Фицо отметил, что для имиджа ЕС "будет очень опасным", если Европейский Союз останется единственным, кто поддерживает продолжение войны. Кроме того, он выступил против идеи "перевооружения" Европы и против участия словацких военных в миротворческих миссиях в Украине, предложив, что миротворческие силы должны состоять только из стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и России.

Как отмечается, недавно из санкционного списка ЕС были исключены несколько человек, среди которых сестра российского олигарха Алишера Усманова, Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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