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Новости Санкции против России Санкции ЕС
2 009 24

Фицо угрожает заблокировать новые санкции ЕС против России, - СМИ

Фицо раскритиковал школьника, который отказался пожать руку президенту Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может заблокировать дальнейшие санкции ЕС против России, если они, по его мнению, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает Noviny, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По словам Фицо, нельзя "настаивать на санкциях любой ценой". Он подчеркнул, что в случае, если новые санкции будут восприняты как препятствие для мирного процесса, Словакия будет готова заблокировать их.

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"Может наступить момент, когда мы скажем, что мы не согласны, или я думаю, что это противоречит мирным шагам, которые сейчас делаются. Если мы воспримем попытку ввести дальнейшие санкции как нечто, что подорвет мирный процесс, мы готовы наложить вето", - сказал Фицо.

Премьер также выразил обеспокоенность относительно возможного сокращения санкционного списка ЕС, содержащего более 2400 человек и организаций, и отметил, что это может произойти в ближайшие недели или месяцы.

Фицо отметил, что для имиджа ЕС "будет очень опасным", если Европейский Союз останется единственным, кто поддерживает продолжение войны. Кроме того, он выступил против идеи "перевооружения" Европы и против участия словацких военных в миротворческих миссиях в Украине, предложив, что миротворческие силы должны состоять только из стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и России.

Как отмечается, недавно из санкционного списка ЕС были исключены несколько человек, среди которых сестра российского олигарха Алишера Усманова, Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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Автор: 

россия (95441) санкции (11276) Евросоюз (17102) Фицо Роберт (180)


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Топ комментарии
+10
Арестовать недобитка и судить фашистскую рожу как пособника орков.
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20.03.2025 14:36
+6
Рижому лише вухо відстрелили, цього поца недобили. Полоса нєвізєнія для патріотів.
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20.03.2025 14:36
+6
В нас все більше і більше "друзів" на західних кордонах. То польські "рольнікі" блокували все підряд, то фіци з орбанами вже незнають, яку ще підлість підсунути Україні, а сьогодні вже "намалювалися" модовські залізничники, которі погрожують перекрити колії та зупинити потяги з українським зерном, якщо їм не виплатять борги по зарплаті.
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20.03.2025 14:38
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Арестовать недобитка и судить фашистскую рожу как пособника орков.
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20.03.2025 14:36 Ответить
Мало ему выродку правый и левый квадрант брюшины вывернуло надо было дум дум заряжать чтобы наверняка
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20.03.2025 14:45 Ответить
Рижому лише вухо відстрелили, цього поца недобили. Полоса нєвізєнія для патріотів.
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20.03.2025 14:36 Ответить
Когда уже его епнут?...
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20.03.2025 14:37 Ответить
Як же ж хочеться порожнім місцям імітувати власну значимість!
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20.03.2025 14:37 Ответить
В нас все більше і більше "друзів" на західних кордонах. То польські "рольнікі" блокували все підряд, то фіци з орбанами вже незнають, яку ще підлість підсунути Україні, а сьогодні вже "намалювалися" модовські залізничники, которі погрожують перекрити колії та зупинити потяги з українським зерном, якщо їм не виплатять борги по зарплаті.
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20.03.2025 14:38 Ответить
*молдовські
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20.03.2025 14:45 Ответить
Допоки на кацапстані газ/нафта продається, то й будуть в усьому світі з'являтися отакі цілувальники дупи пуйла.
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20.03.2025 14:46 Ответить
Шось ЦЕНЗОР.НЕТ знов глючить почало; повідомлення надходять не туди, куди їх відсилаєш.
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20.03.2025 14:49 Ответить
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20.03.2025 14:39 Ответить
Вже боїмося!
Недострелений цього разу хоче на котлети піти? Вучичу вже мільйон сербів сказали приблизно отаке: "вася, ти нє прав!".
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20.03.2025 14:39 Ответить
Чим менш щур тім більш в ньому гівна.
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20.03.2025 14:40 Ответить
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20.03.2025 14:42 Ответить
А може настати момент, що ключові рішення в ЄС будуть приймати фінансові спонсори та утримувачі цього союзи, а не ті, хто на дотаціях....
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20.03.2025 14:45 Ответить
А не пішов би той фіця напуй.
Мабуть у Татри дуже гарно справи йдуть, може вже варто висловити занепокоєння щодо якості та ціни тих автомобілів? Чи ще раз по нафтопроводу Дружба в курській народній республіці влупити?
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20.03.2025 14:46 Ответить
Фіца йде на орбана...
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20.03.2025 14:49 Ответить
Словаччина може заблокувати... а можуть і фіцу знов підстрелити...
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20.03.2025 14:59 Ответить
Екоє магущєствєнноє фіцо!
На Трумпа равняєцца?
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20.03.2025 15:01 Ответить
І де тут логіка. Зняти санції щоб що? Їздити потім до путіна і ПРОСИТИ про мир? Ми тобі санкції зняли а ти давай не стріляй. Та він посміється тобі в твою мерзенну пику
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20.03.2025 15:02 Ответить
Таварізч фіця, ти гадаєш що мир стане тоді, коли не буде існувати Україна? Помиляєшся зайвехромосом! Тоді буде черга Словачіни!!! Кажуть трамп-инь будує фабрику по випуску "Трампонів" та "Трампакса", для таких лідорів як ти, аде і свої запаси поповнить.
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20.03.2025 15:03 Ответить
Венгры со словаками не сдаются! Продолжают сражаться дальше. Это дорогого стоит.
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20.03.2025 15:58 Ответить
В ЕС ТАКИЕ НЕХОТЕЛКИ ТЯНУЧКИ .ТИПА ЧТОЖ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ,ВИДИТЕ АЙ Я ЯЙ,КАКИЕ ОНИ НЕХОРОШЫЕ .ГНИЛОЕ ПОВЕДЕНИЕ .
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20.03.2025 16:28 Ответить
Фіцо "промацує грунт" і перевіряє Брюссель "на вшивість"... Вирішив знову за щось "поторгуваться"...
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20.03.2025 16:52 Ответить
 
 