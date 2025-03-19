Венгрия вычеркивает людей из санкционного списка в Европе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Венгрия вычеркивает людей из санкционного списка в Европе.

Об этом он сказал на встрече с преподавателями и студентами финских университетов, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что на сегодня мы должны говорить не о количестве, а о качестве - продолжать санкционные пакеты (против РФ, - ред.), но (говорить, - ред.) о качестве продолжения. Потому что есть обход санкций, есть список людей, которых вычеркивают из санкционного списка. Или вычеркивают в Европе, это делает Венгрия, или вычеркивают в США. Но сейчас мы очень верим, что президент Трамп личные санкции будет внедрять еще сильнее", - сказал глава государства.

Говоря о санкциях в банковской сфере, Зеленский отметил, что есть банки, которые обходят санкции и есть страны и компании, которые помогают России обходить санкции.

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"Если разговаривать о теневом флоте, мы говорим о сотнях кораблей, которые обходят санкции, потому что введены санкции только в отдельный перечень теневого флота. Поэтому я бы очень хотел, и очень верю, что Америка продемонстрирует серьезные шаги по санкционной политике с точки зрения качества, а не только количества",- сказал президент.

Напомним, Европейский Союз согласился продлить санкции против россиян, в частности миллиардера Михаила Фридмана, несмотря на попытки Венгрии и Люксембурга добиться его исключения из списка.

Ранее СМИ сообщали, что в январе госсекретарь США Марко Рубио звонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не блокировать продление санкций ЕС против РФ.

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