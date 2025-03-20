Шестиклассника из Кременца пытались завербовать вражеские спецслужбы: школьник сообщил об этом инспектору СОБ

Кременецкий школьник, который услышал о фактах вербовки украинских детей, рассказал полицейским, что ему неизвестные лица тоже предлагали заработать денег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

К инспектору сектора офицеров службы безопасности образования Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети Telegram из неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.

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В частности, мальчику была отправлена видеозапись, в которой демонстрировались способы заработка и ссылка на телеграм-канал для регистрации.

"Ребенок не соблазнился на обещанные деньги, а сообщил об этом факте офицеру службы безопасности образования. Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали об этом случае сотрудников управления СБУ", - говорится в сообщении.

"Полицейские в очередной раз предостерегают: мы должны противодействовать российским спецслужбам, чтобы уберечь наших детей. Если вам стали известны попытки или факты вербовки вражескими спецслужбами, если вас пытаются втянуть в преступную деятельность, немедленно сообщите в полицию, или воспользуйтесь чатботом: "Спали" ФСБшника"", - призвали в Нацполиции.

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