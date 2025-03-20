РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8628 посетителей онлайн
Новости
6 889 12

Шестиклассника из Кременца пытались завербовать вражеские спецслужбы: школьник сообщил об этом инспектору СОБ

школьники,нацолиция

Кременецкий школьник, который услышал о фактах вербовки украинских детей, рассказал полицейским, что ему неизвестные лица тоже предлагали заработать денег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

К инспектору сектора офицеров службы безопасности образования Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети Telegram из неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.

Также читайте: Задержали 14-летнюю школьницу, которая за деньги подожгла электроподстанцию на Одесщине

В частности, мальчику была отправлена видеозапись, в которой демонстрировались способы заработка и ссылка на телеграм-канал для регистрации.

"Ребенок не соблазнился на обещанные деньги, а сообщил об этом факте офицеру службы безопасности образования. Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали об этом случае сотрудников управления СБУ", - говорится в сообщении.

"Полицейские в очередной раз предостерегают: мы должны противодействовать российским спецслужбам, чтобы уберечь наших детей. Если вам стали известны попытки или факты вербовки вражескими спецслужбами, если вас пытаются втянуть в преступную деятельность, немедленно сообщите в полицию, или воспользуйтесь чатботом: "Спали" ФСБшника"", - призвали в Нацполиции.

Читайте также: Для терактов в ТЦК спецслужбы РФ вербуют преимущественно подростков и молодежь, - МВД

Автор: 

дети (6482) Кременец (7) вербовка (262) Тернопольская область (725) Кременецкий район (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Ну і до чого ця ваша картинка тут? Краще, щоб цей шестикласник підірвався разом іншими українцями по завданню ФСБ?
показать весь комментарий
20.03.2025 15:13
+7
Сейчас это ни**я не смешно ...
показать весь комментарий
20.03.2025 15:14
+4
Молодець хлопець!
показать весь комментарий
20.03.2025 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.03.2025 15:10 Ответить
Ну і до чого ця ваша картинка тут? Краще, щоб цей шестикласник підірвався разом іншими українцями по завданню ФСБ?
показать весь комментарий
20.03.2025 15:13 Ответить
Іпать ви сову на глобус натягнули. Плакат якраз і показує, що будь пильним зі шкільного віку. У СРСР вміли якісно плакати робити
показать весь комментарий
20.03.2025 15:18 Ответить
Позвольте не согласиться.Я как раз рассматривал вашу картинку,и не мог понять нескольких вещей.То ли мальчик на руках у военного,то ли они одного роста.И потом,куда это он так отчаянно показывает?Судя по рисунку ничего не происходит.Ну,стоит машина на переезде,вроде все.При чем тут смелость и трудности?
показать весь комментарий
20.03.2025 15:45 Ответить
Сейчас это ни**я не смешно ...
показать весь комментарий
20.03.2025 15:14 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 15:53 Ответить
Нагадаю, що радянська символіка - червоні зірки і галстуки - в Україні заборонена. Тому ваша картинка - це скоріше фотожаба, що висміює стукачів.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:00 Ответить
У тебе прізвище російське, заміни.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:50 Ответить
Молодець хлопець!
показать весь комментарий
20.03.2025 15:27 Ответить
Молодець хлопчина!
показать весь комментарий
20.03.2025 15:28 Ответить
Погано що своїм вчителям вони не говорять про це, щось не так у нашій освіті відбуваються, сторонній людині розповів а тим хто їх навчає роками ні.
показать весь комментарий
20.03.2025 15:42 Ответить
Я так розумію, що після того, як були випадки підриву завербованих ФСБ підлітків, наше МОН не провело ніяких роз'яснень серед закладів освіти чи принаймні могло дати завдання вчителям це зробити чи психологам. Ніде жодної інформації про роботу з підлітками на цю тему не було. От хто має проводити роз'яснювальну роботу серед дітей? МОН і МВС. Їм байдуже і українці , і їх діти!
показать весь комментарий
20.03.2025 16:08 Ответить
 
 