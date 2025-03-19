Задержали 14-летнюю школьницу, которая за деньги подожгла электроподстанцию на Одесщине
Девушка выполнила задание, которое получила в одном из мессенджеров. За содеянное ей грозят принудительные меры воспитательного характера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУНП Одесской области.
Что совершила школьница?
Сообщается, что на прошлой неделе вечером в одном из сел Березовского района, дождавшись, когда на улице стемнеет, злоумышленница пошла к трансформаторной подстанции, облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Процесс она сняла на телефон для подтверждения заказчику выполненной "работы".
Селяне, проживающие неподалеку, сразу заметили пожар, потушили его и сообщили в полицию. К счастью, никто из людей не пострадал.
Следователи и оперативники оперативно установили, что к событию причастна 14-летняя местная жительница.
Что побудило девушку к таким действиям?
Девушка во время поиска "легкого" заработка в одном из каналов телефонного мессенджера согласилась за денежное вознаграждение осуществить поджог объекта электроэнергетики.
Полицейские изъяли с места и у несовершеннолетней вещественные доказательства причастности к преступлению, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости, тряпку, коробку от спичек, мобильный телефон с перепиской с так называемым куратором и др.
Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины.
Как накажут школьницу?
В суд будет направлено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении правонарушительницы, поскольку она не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное ею преступление.
Предостережение от правоохранителей
Правоохранители призывают молодежь избегать сомнительного общения в социальных сетях. Лица, втягивающие людей в преступную деятельность, после выполнения одного "задания" начинают угрожать завербованным гражданам и шантажировать их, втягивая, тем самым, к совершению других преступлений.
"Обращаемся также к родителям и лицам, которые их заменяют: контролируйте досуг детей и объясняйте им последствия противоправных поступков", - отметили правоохранители.
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Ось таке малолітнє чмо , що намагалося вивести з ладу підстанцію від якої власне житло енергію отримувало , думаєте, отримає якийсь осуд у родині чи поміж знайомих ? Про школу промовчу взагалі , бо ненароком хтось там це засудить - мамця всім очі видере що її вилупка піддають булінгу ((
це бітіє, чи ні?
то не буде мобілізації для дітей.. завтра..
нехай краще вмирають московські загарбники та їх посіпаки..
Разом з тим, в разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування шкоди, її відшкодовують батьки (усиновлювачі) або піклувальники за принципом додаткової субсидіарної відповідальності.
чому б не зробити так, що просто при отриманні пропозицій людина йде до поліції і отримує невеличку премію (процент від обіцяного) за здачу замовника?
а при згоді розвести куратора і попрацюватина СБУ трошки більшу (най буде до 100% від обіцяного гадами)?