Задержали 14-летнюю школьницу, которая за деньги подожгла электроподстанцию на Одесщине

Девушка выполнила задание, которое получила в одном из мессенджеров. За содеянное ей грозят принудительные меры воспитательного характера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

Что совершила школьница?

Сообщается, что на прошлой неделе вечером в одном из сел Березовского района, дождавшись, когда на улице стемнеет, злоумышленница пошла к трансформаторной подстанции, облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Процесс она сняла на телефон для подтверждения заказчику выполненной "работы".

Селяне, проживающие неподалеку, сразу заметили пожар, потушили его и сообщили в полицию. К счастью, никто из людей не пострадал.

Следователи и оперативники оперативно установили, что к событию причастна 14-летняя местная жительница.

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Что побудило девушку к таким действиям?

Девушка во время поиска "легкого" заработка в одном из каналов телефонного мессенджера согласилась за денежное вознаграждение осуществить поджог объекта электроэнергетики.

Полицейские изъяли с места и у несовершеннолетней вещественные доказательства причастности к преступлению, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости, тряпку, коробку от спичек, мобильный телефон с перепиской с так называемым куратором и др.

Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины.

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Как накажут школьницу?

В суд будет направлено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении правонарушительницы, поскольку она не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное ею преступление.

Предостережение от правоохранителей

Правоохранители призывают молодежь избегать сомнительного общения в социальных сетях. Лица, втягивающие людей в преступную деятельность, после выполнения одного "задания" начинают угрожать завербованным гражданам и шантажировать их, втягивая, тем самым, к совершению других преступлений.

"Обращаемся также к родителям и лицам, которые их заменяют: контролируйте досуг детей и объясняйте им последствия противоправных поступков", - отметили правоохранители.