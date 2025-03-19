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Новости Школьница подожгла єлектростанцию Одесщина
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Задержали 14-летнюю школьницу, которая за деньги подожгла электроподстанцию на Одесщине

Задержали школьницу, которая подожгла электроподстанцию

Девушка выполнила задание, которое получила в одном из мессенджеров. За содеянное ей грозят принудительные меры воспитательного характера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

Что совершила школьница?

Сообщается, что на прошлой неделе вечером в одном из сел Березовского района, дождавшись, когда на улице стемнеет, злоумышленница пошла к трансформаторной подстанции, облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Процесс она сняла на телефон для подтверждения заказчику выполненной "работы".

Селяне, проживающие неподалеку, сразу заметили пожар, потушили его и сообщили в полицию. К счастью, никто из людей не пострадал.

Следователи и оперативники оперативно установили, что к событию причастна 14-летняя местная жительница.

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Что побудило девушку к таким действиям?

Девушка во время поиска "легкого" заработка в одном из каналов телефонного мессенджера согласилась за денежное вознаграждение осуществить поджог объекта электроэнергетики.

Полицейские изъяли с места и у несовершеннолетней вещественные доказательства причастности к преступлению, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости, тряпку, коробку от спичек, мобильный телефон с перепиской с так называемым куратором и др.

Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины.

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Как накажут школьницу?

В суд будет направлено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении правонарушительницы, поскольку она не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное ею преступление.

Предостережение от правоохранителей

Правоохранители призывают молодежь избегать сомнительного общения в социальных сетях. Лица, втягивающие людей в преступную деятельность, после выполнения одного "задания" начинают угрожать завербованным гражданам и шантажировать их, втягивая, тем самым, к совершению других преступлений.

"Обращаемся также к родителям и лицам, которые их заменяют: контролируйте досуг детей и объясняйте им последствия противоправных поступков", - отметили правоохранители.

Автор: 

дети (6482) Одесская область (3552) поджог (1068) подростки (440)


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Топ комментарии
+14
Йшов третій рік війни... Отаке у нас "патріотичне виховання".
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19.03.2025 10:15
+14
от ми сміємося з болотних, що вони з садика та молодших класів ведуть патріотичне виховання, записуються в юнармію і т.п , а у нас що? вони роблять свою роботу і є результат - щомісяця десятки тисяч з радістю їдуть за гроші вбивати українців. А у нас елементарного патріотичного виховання нема....І владі пофіг...
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19.03.2025 10:22
+12
Патріотичне виховання в Україні здійснюють тік-ток і "рускій матєрний реп".
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19.03.2025 10:19
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Правила форума Совет форумчан
зрада не має віку..
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19.03.2025 10:15 Ответить
На ноль ее бы в окопы на бригаду отработала бы вину с запасом...
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19.03.2025 10:34 Ответить
Йшов третій рік війни... Отаке у нас "патріотичне виховання".
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19.03.2025 10:15 Ответить
от ми сміємося з болотних, що вони з садика та молодших класів ведуть патріотичне виховання, записуються в юнармію і т.п , а у нас що? вони роблять свою роботу і є результат - щомісяця десятки тисяч з радістю їдуть за гроші вбивати українців. А у нас елементарного патріотичного виховання нема....І владі пофіг...
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19.03.2025 10:22 Ответить
Не можу не погодитися...
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19.03.2025 10:23 Ответить
Таке лайно виховати у пошані до України іще навряд чи і вийшло б , а от під кацапські речівки, як зараз на оркупованих територіях відбувається , крокувати вони починають швидко .
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19.03.2025 10:28 Ответить
чому ??? "бітіє опріделяєт сознаніє человека" - колись нам казали червоножопі комуно-нацисти, окупанти України !!!
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19.03.2025 11:21 Ответить
Тобто виховувати патріотизм потрібно "бітієм" ? (( Проблема у тому що як не здійснюй патріотично -виховну роботу , але коли дитина поверається додому під вплив ватно-совкової родини ,якій все акакаяразніца , то результати такого виховання викликатимуть сумнів (( Що казати про патріотизм , коли навіть сьогодні величезна кількість батьків із своїми дошкільнятами спілкується на кацапському суржику ( саме кацапському і саме суржику , бо чисто кацапською це важко назвати ).
Ось таке малолітнє чмо , що намагалося вивести з ладу підстанцію від якої власне житло енергію отримувало , думаєте, отримає якийсь осуд у родині чи поміж знайомих ? Про школу промовчу взагалі , бо ненароком хтось там це засудить - мамця всім очі видере що її вилупка піддають булінгу ((
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19.03.2025 12:03 Ответить
дрючком по хребті.. і сознаніє дуже швидко міняється..
це бітіє, чи ні?
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19.03.2025 12:04 Ответить
четвертый
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19.03.2025 10:43 Ответить
Щоб зупинити цю гидоту, влада давно мала заборонити "телеграм" і ввести мобілізацію з вісімнадцяти років!

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19.03.2025 10:17 Ответить
Твоя думка із Франції для нас дуже важлива
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19.03.2025 10:53 Ответить
На хрєна я тоді воюю, щоб мого сина мобілізовували?
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19.03.2025 11:07 Ответить
якщо буде перемога зараз,
то не буде мобілізації для дітей.. завтра..
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19.03.2025 12:07 Ответить
За правилами, встановленими, зеленими пацюками, є інший варіант: якщо я загину, мій брат і син отримають відстрочку…
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19.03.2025 12:58 Ответить
вмирати не треба..
нехай краще вмирають московські загарбники та їх посіпаки..
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19.03.2025 14:38 Ответить
Черговий "совок". Та не переймайтеся, скоро будете як в КНДР стройовим кроком ходити. Ідіть дивіться "марафон"
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19.03.2025 11:36 Ответить
в селі вона та ії родичі стануть ізгоями,можуть і ряху батькам почистити за яскраве виховання негідниці
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19.03.2025 10:17 Ответить
Так, батькам всіх злочинців "чистять" ряху. В якому дрімучому "совку" ми живемо
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19.03.2025 11:37 Ответить
Відправити до орків в тил,там переиховають.
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19.03.2025 10:19 Ответить
Патріотичне виховання в Україні здійснюють тік-ток і "рускій матєрний реп".
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19.03.2025 10:19 Ответить
Самі мусора таких для плана знаходять, щоб показувати , що не даремно їм зарплату підняли.
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19.03.2025 10:21 Ответить
Батькам - компенсувати вартість обладнання в 5-кратному розмірі, а її - до виховного інтернату закритого типу.
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19.03.2025 10:28 Ответить
оооо, це такий приємний заклад.... працюю у освіті... гірше колонії, там хоч якісь тормоза є, у спецшколах т т.і. - немає...
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19.03.2025 10:42 Ответить
А не простіше було б на час воєнного стану вимкнути ті месенджери?
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19.03.2025 10:29 Ответить
Неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах (ст. 1179 ЦКУ).
Разом з тим, в разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування шкоди, її відшкодовують батьки (усиновлювачі) або піклувальники за принципом додаткової субсидіарної відповідальності.
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19.03.2025 10:29 Ответить
Батьки, скоріше за все, алкашня. Так що, доведеться їй у спецПТУ на наступний навчальний рік.
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19.03.2025 11:02 Ответить
Для начала нужно стерилизовать эту гниду, чтобы не наплодила себе подобных, а потом в колонию, вместе с родителями, лет на 20,с полной конфискацией.
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19.03.2025 10:30 Ответить
****
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19.03.2025 10:40 Ответить
тупорила коза.. покоління кварталовець..
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19.03.2025 10:46 Ответить
Батьки мають нести повну відповідальність за всі дії своїх неповнолітніх дітей. Чому за врізку в газову трубу штрафи досягають мільйона гривень і газ всій родині з маленькими дітьми відключають, а за знищення "дєточкою" енергетичних державних обєктів і нанесення колосальних збитків які навіть порівнювати не можна з річною кубатурою газу на опалення!!!, батьки не несуть відповідальності такого масштабу щоб опинитись на вулиці з голою дупою разом з їх "дєточкою"? Непокарані злочини завжди будуть повторюватись. Треба міняти законодавство. Якщо родина прокацаплена, то після повної конфіскації всього майна таких виродків потрібно депортувати в ********* і назавжди позбавляти права вїзду в Україну.
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19.03.2025 11:47 Ответить
маленька, а вже *****...
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19.03.2025 12:11 Ответить
Дорослі гамадрили самі навчили дітей цинізму, обсираючи все і вся. Вже багато років куди не зайди в iнтернеті тільки пронос і срач. Це відображення суспільства.
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19.03.2025 12:12 Ответить
наскільки розумію, обіцяні гроші не великі
чому б не зробити так, що просто при отриманні пропозицій людина йде до поліції і отримує невеличку премію (процент від обіцяного) за здачу замовника?
а при згоді розвести куратора і попрацюватина СБУ трошки більшу (най буде до 100% від обіцяного гадами)?
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19.03.2025 12:15 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ разом з батьками, все майно конфіскувати - це єдиний шлях викорінити ворогів
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20.03.2025 16:48 Ответить
 
 