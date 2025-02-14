Задержаны шесть школьников, которые жгли авто ВСУ по заказу ФСБ в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Задержаны шесть школьников в Одесской области в возрасте от 13 до 15 лет, которые по заказу спецслужб РФ подожгли автомобили Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Они искали легкий заработок в Telegram.

"По указанию оккупантов их пособники жгли автомобили украинских военных. Когда несовершеннолетние пытались "свернуть сотрудничество" с оккупантами, тогда представители российских спецслужб переходили к угрозам и шантажу школьников", - говорится в сообщении.

Читайте также: Жгли военные авто и релейные шкафы "УЗ": В Киеве задержаны 4 агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Школьники действовали порознь. Сначала искали потенциальные цели, а затем "согласовывали" их со своими российскими кураторами и поджигали с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Один из 14-летних учеников одесского лицея сжег автомобиль воина ВСУ.

Не получив за это деньги, он пытался оборвать связь с оккупантами. После этого российский спецслужбист начал шантажировать лицеиста "сливом" компромата, чтобы заставить выполнить следующее задание.





Также в Одессе задержан "по горячим следам" 15-летний юноша, который сжег служебный внедорожник ВСУ.

В Раздельнянском районе разоблачены еще трое подростков в возрасте 13 и 15 лет, которые подожгли авто военнослужащего Госпогранслужбы.

Также задержана 16-летняя девушка, которая подожгла два военных авто в Хаджибейском районе областного центра.

Читайте: Поджигали релейные шкафы: задержаны 8 российских диверсантов, которые атаковали Укрзализныцю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали объекты Укрзализныци: на Буковине трое агентов РФ получили 15 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж