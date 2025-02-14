Задержаны шесть школьников, которые жгли авто ВСУ по заказу ФСБ в Одесской области, - СБУ. ФОТО
Задержаны шесть школьников в Одесской области в возрасте от 13 до 15 лет, которые по заказу спецслужб РФ подожгли автомобили Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Они искали легкий заработок в Telegram.
"По указанию оккупантов их пособники жгли автомобили украинских военных. Когда несовершеннолетние пытались "свернуть сотрудничество" с оккупантами, тогда представители российских спецслужб переходили к угрозам и шантажу школьников", - говорится в сообщении.
Школьники действовали порознь. Сначала искали потенциальные цели, а затем "согласовывали" их со своими российскими кураторами и поджигали с помощью легковоспламеняющихся смесей.
Один из 14-летних учеников одесского лицея сжег автомобиль воина ВСУ.
Не получив за это деньги, он пытался оборвать связь с оккупантами. После этого российский спецслужбист начал шантажировать лицеиста "сливом" компромата, чтобы заставить выполнить следующее задание.
Также в Одессе задержан "по горячим следам" 15-летний юноша, который сжег служебный внедорожник ВСУ.
В Раздельнянском районе разоблачены еще трое подростков в возрасте 13 и 15 лет, которые подожгли авто военнослужащего Госпогранслужбы.
Также задержана 16-летняя девушка, которая подожгла два военных авто в Хаджибейском районе областного центра.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу РФ.
Сейчас всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут крапка. Розводи дітей агентурою це недопрацьовка наших спецслужб. ФСБ до речі теж не всемогутнє і такі самі методи використовують наші спецслужби. Це війна і час від часу під її удар потрапляють недієздатні особи: діти, пенсіонери, психічно хворі, ітд. Довбані нацисти з цього сайту, які закликають розстрілювати дітей, мали б поїхати вже у в'язницю за такі речі.