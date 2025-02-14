РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9270 посетителей онлайн
Новости Фото
6 748 107

Задержаны шесть школьников, которые жгли авто ВСУ по заказу ФСБ в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Задержаны шесть школьников в Одесской области в возрасте от 13 до 15 лет, которые по заказу спецслужб РФ подожгли автомобили Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Они искали легкий заработок в Telegram.

"По указанию оккупантов их пособники жгли автомобили украинских военных. Когда несовершеннолетние пытались "свернуть сотрудничество" с оккупантами, тогда представители российских спецслужб переходили к угрозам и шантажу школьников", - говорится в сообщении.

Читайте также: Жгли военные авто и релейные шкафы "УЗ": В Киеве задержаны 4 агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Школьники действовали порознь. Сначала искали потенциальные цели, а затем "согласовывали" их со своими российскими кураторами и поджигали с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Один из 14-летних учеников одесского лицея сжег автомобиль воина ВСУ.

Не получив за это деньги, он пытался оборвать связь с оккупантами. После этого российский спецслужбист начал шантажировать лицеиста "сливом" компромата, чтобы заставить выполнить следующее задание.

Шестеро підлітків на замовлення РФ підпалювали авто ЗСУ на Одещині
Шестеро підлітків на замовлення РФ підпалювали авто ЗСУ на Одещині

Также в Одессе задержан "по горячим следам" 15-летний юноша, который сжег служебный внедорожник ВСУ.

В Раздельнянском районе разоблачены еще трое подростков в возрасте 13 и 15 лет, которые подожгли авто военнослужащего Госпогранслужбы.

Также задержана 16-летняя девушка, которая подожгла два военных авто в Хаджибейском районе областного центра.

Читайте: Поджигали релейные шкафы: задержаны 8 российских диверсантов, которые атаковали Укрзализныцю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали объекты Укрзализныци: на Буковине трое агентов РФ получили 15 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (8027) Одесская область (3833) поджог (1123) подростки (476) СБУ (20449) Одесский район (286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Це означає, що і сім'ї такі самі - сім'ї позбавляти квартир.
Жінок на риття окопів та інші роботи.
Чоловіків - на розмінування.
Діти повинні боятись лишити свою сім'ю на вулиці.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:22 Ответить
+20
Аніжедєті?! 15-16 років уже розуміють, що роблять.
показать весь комментарий
14.02.2025 16:51 Ответить
+18
Піонери юнниє - голови чугунниє
показать весь комментарий
14.02.2025 16:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всю недвижимость родителей этих тварей конфисковать, продать и на вырученные деньги купить новые автомобили и дроны для ВСУ..
показать весь комментарий
14.02.2025 17:29 Ответить
Если мы хотим избавиться от такой мразоты, то садить их нужно только с родителями и никак иначе!
показать весь комментарий
14.02.2025 18:22 Ответить
Батьків за нехтування батькивськими правами на десяточку в Жовті Води на хімию. Хай попрацюють на обороноздатність.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:51 Ответить
"Згідно з Кримінальним кодексом України кримінальна відповідальність неповнолітніх настає у 16-річному віці."
Тут крапка. Розводи дітей агентурою це недопрацьовка наших спецслужб. ФСБ до речі теж не всемогутнє і такі самі методи використовують наші спецслужби. Це війна і час від часу під її удар потрапляють недієздатні особи: діти, пенсіонери, психічно хворі, ітд. Довбані нацисти з цього сайту, які закликають розстрілювати дітей, мали б поїхати вже у в'язницю за такі речі.

показать весь комментарий
14.02.2025 19:13 Ответить
При сталіні розстрілювали з 12 років...і зовсім не з політичних мотивів...12 річні могли запросто зарізати перехожого ножем і забрати гроші, або просто зіграти в карти на вбивство випадкової людини...
показать весь комментарий
15.02.2025 05:28 Ответить
Не видавати паспорти *********. Дати довідку, що ця ***** народилась і проживає в Україні.
показать весь комментарий
15.02.2025 19:34 Ответить
Тимур и его ******* 🙂
показать весь комментарий
15.02.2025 20:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 