Жгли военные авто и релейные шкафы "УЗ": В Киеве задержаны 4 агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве две группы поджигателей, которые работали на спецслужбы РФ. Они в столице жгли военные авто и релейные шкафы "Укрзалізниці".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленниками оказалось четверо молодых людей, которые искали "легкие деньги" на Телеграм-каналах, где их впоследствии завербовали оккупанты.

Но вместо обещанных средств фигуранты получили подозрение, которое предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ та Нацполіція викрили та затримали у Києві 4 паліїв

Задержание агентов РФ

Так, в Днепровском районе Киева "по горячим следам" задержаны двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет, которые подожгли служебный пикап ВСУ.

Авто проходило техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте и вскоре должно было возвращаться на передовую.

Еще двое злоумышленников задержаны в Святошинском районе столицы. Ими оказались 20-летний житель Киева и 26-летний переселенец из Луганска, которые познакомились во время поиска "быстрых" заработков.

По материалам дела, фигуранты сожгли пять внедорожников ВСУ и Нацгвардии, а также релейный шкаф "Укрзализныци.

Сначала мужчины фиксировали локации потенциальных целей, затем "согласовывали" их со своим российским куратором, а дальше совершали поджоги.

Подозрения диверсантам

По всем разоблаченным фактам задержанным объявлено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.

Киев (25994) поджог (1116) Нацполиция (16700) СБУ (20313)
+20
Тільки не треба їх відмазувати отим "шукали легкі гроші"! Це такі ж відмазки, як і кацапські у полонених "я нє хотєл нікаво убівать", "меня абманулі і гаварілі, што везут на ученія".
Всі все чудово розуміють, а ці ******** свідомо працюють на рашку і тому вони ВОРОГИ, які підлягають знищенню.
15.01.2025 13:36
+18
Потрібно показовий суд і публічне оголошення вироку в прямому ефірі. Довічне з конфіскацією і відбуттям в одиночці без будь якої комунікації з зовнішнім світом за винятком дротового радіо. Зрадники не повинні мати права на апеляцію як мінімум 25 років. Заробляти на своє утримання мають в камері. Час від часу українцям потрібно показувати в що вони перетворюються в одиночці. Ніяких інтервю. Тільки відеоряд.
15.01.2025 13:39
+13
Почніть конфіскацію житла батьків ціх сцікунів і нехай поживуть на лавці, а гроші - на компенсацію збитків !
15.01.2025 13:39
маладагвардєйци.
15.01.2025 13:30
Шо ж в нас все так ****** - в окопи ніхто не хоче а як шось спалити чи підірвати - так з вибриком
15.01.2025 13:33
зе н*ркоманська наволоч керує ...
15.01.2025 14:42
Тільки не треба їх відмазувати отим "шукали легкі гроші"! Це такі ж відмазки, як і кацапські у полонених "я нє хотєл нікаво убівать", "меня абманулі і гаварілі, што везут на ученія".
Всі все чудово розуміють, а ці ******** свідомо працюють на рашку і тому вони ВОРОГИ, які підлягають знищенню.
15.01.2025 13:36
Почніть конфіскацію житла батьків ціх сцікунів і нехай поживуть на лавці, а гроші - на компенсацію збитків !
15.01.2025 13:39
Там в одного житло вже мабуть конфісковано. Бо знаходиться на окупованій території. Так що не той метод. Треба насамперед мізки направлять у правильному напрямку
15.01.2025 16:24
Потрібно показовий суд і публічне оголошення вироку в прямому ефірі. Довічне з конфіскацією і відбуттям в одиночці без будь якої комунікації з зовнішнім світом за винятком дротового радіо. Зрадники не повинні мати права на апеляцію як мінімум 25 років. Заробляти на своє утримання мають в камері. Час від часу українцям потрібно показувати в що вони перетворюються в одиночці. Ніяких інтервю. Тільки відеоряд.
15.01.2025 13:39
яке довічне ???!!! вища міра через публічне повішання на площі !!! на гіляку запроданців !!!
15.01.2025 14:43
Згноїти заживо до самої смерті в повній ізоляції від суспільства гірше смерті. Це найважче покарання яке тільки можна уявити і застосувати з хитрою посмішкою гуманіста.
15.01.2025 14:55
Тіьльки максимальний розголос,
Відкрити обличчя, публікація адреси
Народ повинен знати зрадників і їх родичів.
Тільки це зупинить цих тварюк заробляти на українцях
15.01.2025 15:50
Їх не можна мобілізувати, бо це наш генофонд.
15.01.2025 13:40
це запоребриковий пермофонд
15.01.2025 13:41
думаєш мобілізованим від зробить менше шкоди? мало солдатів були вбиті кулею в спину?
15.01.2025 14:13
Зробити шкоду він просто не встигне. Пристрелять або підірвуть, навіть дроном", і "війна все спише". На фронті в першу чергу ліквідують отакого "побратіма" поки він не встиг вистрілити в спину...
15.01.2025 15:30
У нас їм дадуть зараз років 7, як за крадіжку. Треба довічний термін і на каторжні роботи. Інакше ніяк. А де зараз Штепа?
15.01.2025 13:45
Дійсно. Вся фуйня почалась з фактичної безкарності Штепи. Її варто було повісити або розстріляти відразу. Це б створило прецедент і далі вже б всіх зрадників, саботажників, колаборантів, корупціонерів ставили до стінки без корумпованих судів, прокурорів-інвалідів та морально гнилих мєнтів разом з тиловими "щурами-ахфіцєрамі".
15.01.2025 15:35
тільки РОЗСТРІЛИ ворогів!!!
15.01.2025 13:45
біосміття виросло на отих кварталах, дізельшоу та іншому непотребі... какаяразніца яку автівку палити, главноє отримати за це бабло. І 1000% це бидло голосуватиме або за слугу кремля або за опзж.
15.01.2025 13:48
Тю! Може перекупити? Воно ж продажне і йому по фіг все крім особистої вигоди. Але простіше зашугати "бидло безпринципне ногами по зубам та по печінці" - дешево і сердито.
15.01.2025 15:40
Бездіяльність керівників ВРУ, КМУ та ОПУ, з лютого 2022 року щодо НЕВІДКЛАДНОГО внесення змін до законодавства, з урахуванням кричущих потреб сьогодення, наводить на думку, що так керівники роблять НАВМИМНО, для завдання більшої шкоди НАЦІОНАЛЬНИМ інтересам України!
Якби це стосувалося безпосередньо їх статків, уже за 30 діб відповідні ЗМІНИ були внесені!
А Бездіяльність керівництва КМУ, ВРУ та ОПУ, очевидна!
15.01.2025 13:53
Агенти сидять в ОПі, а це так ''генетичний непотріб''
15.01.2025 14:07
В тому що Україною шириться серія, підпалів військової техніки, терактів, підривів об'єктів , коригувань, зрад...вина в першу чергу влада, верховна рада, суді, правоохоронні органи із-за відсутності жорстких законів стосовно цих злочинів під час війни і відповідних дій по знищенню ворогів. Так, так ЗНИЩЕННЮ а не термінам 8-12 років. Владо! По-іншому з ворогами НЕМОЖЛИВО ПОСТУПАТИ.
15.01.2025 14:55
Ось така в нашої молоді "українська ідентичність " ,цікаво а ГУР і СБУ вербують молодь в рашці ,щоб вони підпалювали рашистскі військові автомобілі і релєйні шафи РЖД ?
15.01.2025 16:40
 
 