Жгли военные авто и релейные шкафы "УЗ": В Киеве задержаны 4 агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве две группы поджигателей, которые работали на спецслужбы РФ. Они в столице жгли военные авто и релейные шкафы "Укрзалізниці".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленниками оказалось четверо молодых людей, которые искали "легкие деньги" на Телеграм-каналах, где их впоследствии завербовали оккупанты.
Но вместо обещанных средств фигуранты получили подозрение, которое предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Задержание агентов РФ
Так, в Днепровском районе Киева "по горячим следам" задержаны двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет, которые подожгли служебный пикап ВСУ.
Авто проходило техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте и вскоре должно было возвращаться на передовую.
Еще двое злоумышленников задержаны в Святошинском районе столицы. Ими оказались 20-летний житель Киева и 26-летний переселенец из Луганска, которые познакомились во время поиска "быстрых" заработков.
По материалам дела, фигуранты сожгли пять внедорожников ВСУ и Нацгвардии, а также релейный шкаф "Укрзализныци.
Сначала мужчины фиксировали локации потенциальных целей, затем "согласовывали" их со своим российским куратором, а дальше совершали поджоги.
Подозрения диверсантам
По всем разоблаченным фактам задержанным объявлено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі все чудово розуміють, а ці ******** свідомо працюють на рашку і тому вони ВОРОГИ, які підлягають знищенню.
Відкрити обличчя, публікація адреси
Народ повинен знати зрадників і їх родичів.
Тільки це зупинить цих тварюк заробляти на українцях
Якби це стосувалося безпосередньо їх статків, уже за 30 діб відповідні ЗМІНИ були внесені!
А Бездіяльність керівництва КМУ, ВРУ та ОПУ, очевидна!