Жгли военные авто и релейные шкафы "УЗ": В Киеве задержаны 4 агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве две группы поджигателей, которые работали на спецслужбы РФ. Они в столице жгли военные авто и релейные шкафы "Укрзалізниці".

Злоумышленниками оказалось четверо молодых людей, которые искали "легкие деньги" на Телеграм-каналах, где их впоследствии завербовали оккупанты.

Но вместо обещанных средств фигуранты получили подозрение, которое предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание агентов РФ

Так, в Днепровском районе Киева "по горячим следам" задержаны двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет, которые подожгли служебный пикап ВСУ.

Еще двое злоумышленников задержаны в Святошинском районе столицы. Ими оказались 20-летний житель Киева и 26-летний переселенец из Луганска, которые познакомились во время поиска "быстрых" заработков.

По материалам дела, фигуранты сожгли пять внедорожников ВСУ и Нацгвардии, а также релейный шкаф "Укрзализныци.

Сначала мужчины фиксировали локации потенциальных целей, затем "согласовывали" их со своим российским куратором, а дальше совершали поджоги.

Подозрения диверсантам

По всем разоблаченным фактам задержанным объявлено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.

