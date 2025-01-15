УКР
Палили військові авто та релейні шафи "УЗ": У Києві затримано 4 агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві дві групи підпалювачів, які працювали на спецслужби РФ. Вони у столиці палили військові авто та релейні шафи "Укрзалізниці". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисниками виявилося четверо молодиків, які шукали "легкі гроші" на Телеграм-каналах, де їх згодом завербували окупанти.

Утім, замість обіцяних коштів фігуранти отримали підозру, яка передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція викрили та затримали у Києві 4 паліїв

Затримання агентів РФ

Так, у Дніпровському районі Києва "по гарячих слідах" затримано двох молодиків віком 17 та 19 років, які підпалили службовий пікап ЗСУ.

Авто проходило техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті і невдовзі мало повертатися на передову.

СБУ та Нацполіція викрили та затримали у Києві 4 паліїв
СБУ та Нацполіція викрили та затримали у Києві 4 паліїв

Ще двох зловмисників затримано у Святошинському районі столиці. Ними виявилися 20-річний мешканець Києва та 26-річний переселенець з Луганська, які познайомилися під час пошуку "швидких" заробітків.

За матеріалами справи, фігуранти спалили п'ять позашляховиків ЗСУ та Нацгвардії, а також релейну шафу "Укрзалізниці.

Спочатку чоловіки фіксували локації потенційних цілей, потім "погоджували" їх зі своїм російським куратором, а далі вчиняли підпали.

Підозри диверсантам

За всіма викритими фактами затриманим оголошено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування. 

СБУ та Нацполіція викрили та затримали у Києві 4 паліїв

Тільки не треба їх відмазувати отим "шукали легкі гроші"! Це такі ж відмазки, як і кацапські у полонених "я нє хотєл нікаво убівать", "меня абманулі і гаварілі, што везут на ученія".
Всі все чудово розуміють, а ці ******** свідомо працюють на рашку і тому вони ВОРОГИ, які підлягають знищенню.
Потрібно показовий суд і публічне оголошення вироку в прямому ефірі. Довічне з конфіскацією і відбуттям в одиночці без будь якої комунікації з зовнішнім світом за винятком дротового радіо. Зрадники не повинні мати права на апеляцію як мінімум 25 років. Заробляти на своє утримання мають в камері. Час від часу українцям потрібно показувати в що вони перетворюються в одиночці. Ніяких інтервю. Тільки відеоряд.
Почніть конфіскацію житла батьків ціх сцікунів і нехай поживуть на лавці, а гроші - на компенсацію збитків !
маладагвардєйци.
Шо ж в нас все так ****** - в окопи ніхто не хоче а як шось спалити чи підірвати - так з вибриком
зе н*ркоманська наволоч керує ...
Там в одного житло вже мабуть конфісковано. Бо знаходиться на окупованій території. Так що не той метод. Треба насамперед мізки направлять у правильному напрямку
яке довічне ???!!! вища міра через публічне повішання на площі !!! на гіляку запроданців !!!
Згноїти заживо до самої смерті в повній ізоляції від суспільства гірше смерті. Це найважче покарання яке тільки можна уявити і застосувати з хитрою посмішкою гуманіста.
Тіьльки максимальний розголос,
Відкрити обличчя, публікація адреси
Народ повинен знати зрадників і їх родичів.
Тільки це зупинить цих тварюк заробляти на українцях
Їх не можна мобілізувати, бо це наш генофонд.
це запоребриковий пермофонд
думаєш мобілізованим від зробить менше шкоди? мало солдатів були вбиті кулею в спину?
Зробити шкоду він просто не встигне. Пристрелять або підірвуть, навіть дроном", і "війна все спише". На фронті в першу чергу ліквідують отакого "побратіма" поки він не встиг вистрілити в спину...
У нас їм дадуть зараз років 7, як за крадіжку. Треба довічний термін і на каторжні роботи. Інакше ніяк. А де зараз Штепа?
Дійсно. Вся фуйня почалась з фактичної безкарності Штепи. Її варто було повісити або розстріляти відразу. Це б створило прецедент і далі вже б всіх зрадників, саботажників, колаборантів, корупціонерів ставили до стінки без корумпованих судів, прокурорів-інвалідів та морально гнилих мєнтів разом з тиловими "щурами-ахфіцєрамі".
тільки РОЗСТРІЛИ ворогів!!!
біосміття виросло на отих кварталах, дізельшоу та іншому непотребі... какаяразніца яку автівку палити, главноє отримати за це бабло. І 1000% це бидло голосуватиме або за слугу кремля або за опзж.
Тю! Може перекупити? Воно ж продажне і йому по фіг все крім особистої вигоди. Але простіше зашугати "бидло безпринципне ногами по зубам та по печінці" - дешево і сердито.
Бездіяльність керівників ВРУ, КМУ та ОПУ, з лютого 2022 року щодо НЕВІДКЛАДНОГО внесення змін до законодавства, з урахуванням кричущих потреб сьогодення, наводить на думку, що так керівники роблять НАВМИМНО, для завдання більшої шкоди НАЦІОНАЛЬНИМ інтересам України!
Якби це стосувалося безпосередньо їх статків, уже за 30 діб відповідні ЗМІНИ були внесені!
А Бездіяльність керівництва КМУ, ВРУ та ОПУ, очевидна!
Агенти сидять в ОПі, а це так ''генетичний непотріб''
В тому що Україною шириться серія, підпалів військової техніки, терактів, підривів об'єктів , коригувань, зрад...вина в першу чергу влада, верховна рада, суді, правоохоронні органи із-за відсутності жорстких законів стосовно цих злочинів під час війни і відповідних дій по знищенню ворогів. Так, так ЗНИЩЕННЮ а не термінам 8-12 років. Владо! По-іншому з ворогами НЕМОЖЛИВО ПОСТУПАТИ.
Ось така в нашої молоді "українська ідентичність " ,цікаво а ГУР і СБУ вербують молодь в рашці ,щоб вони підпалювали рашистскі військові автомобілі і релєйні шафи РЖД ?
