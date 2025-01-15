Палили військові авто та релейні шафи "УЗ": У Києві затримано 4 агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві дві групи підпалювачів, які працювали на спецслужби РФ. Вони у столиці палили військові авто та релейні шафи "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисниками виявилося четверо молодиків, які шукали "легкі гроші" на Телеграм-каналах, де їх згодом завербували окупанти.

Утім, замість обіцяних коштів фігуранти отримали підозру, яка передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ

Так, у Дніпровському районі Києва "по гарячих слідах" затримано двох молодиків віком 17 та 19 років, які підпалили службовий пікап ЗСУ.

Авто проходило техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті і невдовзі мало повертатися на передову.





Ще двох зловмисників затримано у Святошинському районі столиці. Ними виявилися 20-річний мешканець Києва та 26-річний переселенець з Луганська, які познайомилися під час пошуку "швидких" заробітків.

За матеріалами справи, фігуранти спалили п'ять позашляховиків ЗСУ та Нацгвардії, а також релейну шафу "Укрзалізниці.

Спочатку чоловіки фіксували локації потенційних цілей, потім "погоджували" їх зі своїм російським куратором, а далі вчиняли підпали.

Підозри диверсантам

За всіма викритими фактами затриманим оголошено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування.

