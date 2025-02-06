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Поджигали объекты Укрзализныци: на Буковине трое агентов РФ получили 15 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ и Нацполиции суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех агентов российских спецслужб, которые выполняли диверсионные задачи на объектах Укрзализныци в Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Буковині засудили агентів рф за підпали залізничних об’єктів

Как отмечается, злоумышленников задержали в сентябре 2024 года сразу после поджога релейного шкафа на железнодорожном узле, который обеспечивал стабильное движение поездов, в частности военных эшелонов.

Следствие установило, что двое братьев и их знакомый были завербованы через телеграм-каналы, где искали "быстрые" заработки. После выполнения тестового задания - нанесения провокационных граффити - куратор из РФ поручил им поджигать объекты критической инфраструктуры.

На Буковині засудили агентів рф за підпали залізничних об’єктів
На Буковині засудили агентів рф за підпали залізничних об’єктів

По замыслу российских спецслужб, такие диверсии должны были нарушить логистику поставок оружия и боеприпасов для украинских военных.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских инструкций.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Всем троим назначено по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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На Буковині засудили агентів рф за підпали залізничних об’єктів

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Автор: 

поджог (1094) СБУ (20053) Укрзализныця (2763)


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Топ комментарии
+14
ПО сообщениям говноканалов орков, украинские войска сейчас продвигаются в Курской области, войдя в город Фанасеевка.
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06.02.2025 16:22 Ответить
+13
Ну це хоч на шось схожий вирок! Та хіба з них коли-небуть виростуть люди? Ні! Можна не вагаючись давати пожиттєве!
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06.02.2025 16:19 Ответить
+5
Чому так мало дали?
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06.02.2025 16:25 Ответить
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Ну це хоч на шось схожий вирок! Та хіба з них коли-небуть виростуть люди? Ні! Можна не вагаючись давати пожиттєве!
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06.02.2025 16:19 Ответить
Чому так мало дали?
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06.02.2025 16:25 Ответить
******** выйдут как башка посидеет))
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06.02.2025 16:19 Ответить
ПО сообщениям говноканалов орков, украинские войска сейчас продвигаются в Курской области, войдя в город Фанасеевка.
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06.02.2025 16:22 Ответить
Там ще внизу Плехово, яке кацапи брали ротом разів з 3
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06.02.2025 16:25 Ответить
Дата. 6 місяців з початку операції в КУНР,
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06.02.2025 16:26 Ответить
КНУР трохи краще)
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06.02.2025 17:17 Ответить
Діти Українців, таке не зроблять! Це типові "акакаяразніца", від любителів зеленського серіала про скотів....
Наступники їх, за такі нікчемні покарання від суддівських, будуть УБИВЦЯМ в Україні!
Не фсьо так "адназначна", в Особливий період та режим воєнного стану, без внесення ЗМІН до законодавства....
Але це, не цікавить стефанчуків зеленського шмигаля? Усьо ж, па Ригламенту КМУ і ВРУ?
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06.02.2025 16:24 Ответить
Які нахєр агенти,це виконавці!Замість знищення агентурної сітки вирішили попіаритися на трьох дебілах
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06.02.2025 16:26 Ответить
Коли ж нарешті, оголосять строки, по статтях шуфрича та коломойськага?
Мабуть, у них уже і амністія? Від зеленського та ГРОШОВА ДОПОМОГА, за страждання України від Приблуд95?!
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06.02.2025 16:28 Ответить
під час війни за таке потрібно до стінки ставити
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06.02.2025 16:33 Ответить
Да ви заїбали стінками!Можливо потрібно попереджати злочини,замовників шукати замість *******?Чим займається кібрполіція і СБУ??Спіймати виконавців простіше простого
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06.02.2025 16:42 Ответить
Заїбали, подмойся
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06.02.2025 16:51 Ответить
рівень інтелекту людини,що голоссувало за зе
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06.02.2025 16:54 Ответить
Куку Спочатку потрібно перестати волати ,,всєх мусаров на фронт"
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06.02.2025 17:01 Ответить
ст 24 читай придурок!!!Мусора втекли з міста принаступі кацапів.Без них жили прекрасно більше трьох місяців!!!Це тупі дармоїди в тилу!!!
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06.02.2025 17:04 Ответить
Куку Твоя кацапська ,,феня" задовбала. Я про це вище написав. Твої фсбешні вуха дуже добре видно.
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06.02.2025 17:08 Ответить
як тільки виконання обов"язків мусорвою-відразу вуха ФСБ
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06.02.2025 17:09 Ответить
Куку Ви кацапи, просто тупі. Неповага до інших, це людей ваша національна риса. Тому вас одразу видно.
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06.02.2025 17:24 Ответить
неповага до мусорви,що в тилу ховається,так це природня реакція більшості людей
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06.02.2025 17:27 Ответить
Куку Це природня реакція кацапів.
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06.02.2025 17:30 Ответить
ти довбойоб
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06.02.2025 17:32 Ответить
Куку Скільки тобі ФСБ платить за цю фігню, яку ти пишеш?
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06.02.2025 17:35 Ответить
100грн в день
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06.02.2025 17:41 Ответить
Ніколи мусор не буде поліцейським!!!Те що їх перейменували-нічого не смінилось
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06.02.2025 17:11 Ответить
Куку Ви кацапи, просто тупі. Неповага до інших, це ваша національна риса. Тому вас одразу видно.
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06.02.2025 17:28 Ответить
Розстріли теж необхідні
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06.02.2025 19:53 Ответить
А потом они пишут " пророссийское подполье/ партизаны на Украине". А россияне читают эту хрень и конечно верят. Типа их в Украине ждут прям не могут.
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06.02.2025 16:43 Ответить
чому ***** замальовані? вже ж є вирок суду!
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06.02.2025 16:48 Ответить
Довбодятли ! заробили трохи грошенят ..?......
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06.02.2025 16:56 Ответить
3 пулі і все , і другим не повадно буде
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06.02.2025 17:11 Ответить
Золотий семяфонд.
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06.02.2025 17:19 Ответить
Премія Дарвіна знайшла своїх лауреатів. І заробіток стабільний надовго.
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06.02.2025 17:25 Ответить
Вибачте, але:

- Премія Дарвіна - це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства
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06.02.2025 18:11 Ответить
Мабуть зона це найкраще місце для батьківства і загинути таким дебілам там не можливо.
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07.02.2025 17:29 Ответить
Премію дають по факту, а не на перспективу.
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07.02.2025 19:10 Ответить
 
 