Поджигали объекты Укрзализныци: на Буковине трое агентов РФ получили 15 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж
По материалам СБУ и Нацполиции суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех агентов российских спецслужб, которые выполняли диверсионные задачи на объектах Укрзализныци в Черновицкой области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленников задержали в сентябре 2024 года сразу после поджога релейного шкафа на железнодорожном узле, который обеспечивал стабильное движение поездов, в частности военных эшелонов.
Следствие установило, что двое братьев и их знакомый были завербованы через телеграм-каналы, где искали "быстрые" заработки. После выполнения тестового задания - нанесения провокационных граффити - куратор из РФ поручил им поджигать объекты критической инфраструктуры.
По замыслу российских спецслужб, такие диверсии должны были нарушить логистику поставок оружия и боеприпасов для украинских военных.
Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских инструкций.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Всем троим назначено по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наступники їх, за такі нікчемні покарання від суддівських, будуть УБИВЦЯМ в Україні!
Не фсьо так "адназначна", в Особливий період та режим воєнного стану, без внесення ЗМІН до законодавства....
Але це, не цікавить стефанчуків зеленського шмигаля? Усьо ж, па Ригламенту КМУ і ВРУ?
Мабуть, у них уже і амністія? Від зеленського та ГРОШОВА ДОПОМОГА, за страждання України від Приблуд95?!
- Премія Дарвіна - це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства