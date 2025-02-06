Поджигали объекты Укрзализныци: на Буковине трое агентов РФ получили 15 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ и Нацполиции суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех агентов российских спецслужб, которые выполняли диверсионные задачи на объектах Укрзализныци в Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленников задержали в сентябре 2024 года сразу после поджога релейного шкафа на железнодорожном узле, который обеспечивал стабильное движение поездов, в частности военных эшелонов.

Следствие установило, что двое братьев и их знакомый были завербованы через телеграм-каналы, где искали "быстрые" заработки. После выполнения тестового задания - нанесения провокационных граффити - куратор из РФ поручил им поджигать объекты критической инфраструктуры.





По замыслу российских спецслужб, такие диверсии должны были нарушить логистику поставок оружия и боеприпасов для украинских военных.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских инструкций.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Всем троим назначено по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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