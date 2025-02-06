РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12060 посетителей онлайн
Новости Фото
4 770 38

Двое молодых людей пытались пустить под откос грузовой поезд на Одесщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двое агентов РФ пытались пустить с рельсов грузовой поезд в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведка Службы безопасности задержала двух местных жителей 17 и 18 лет, готовивших диверсию. Ночью они начали разбирать часть пути и вбивать в его стыки металлическую арматуру.

Молодики намагались пустити під укіс вантажний потяг на Одещині

Юноши искали "легкие" деньги на тематических телеграм-каналах. Там их "увидел" и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, координировавший попытку теракта в Одесской области в январе этого года.

Смотрите также: Подожгли авто ветерана и готовили диверсии: задержаны агенты РФ на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Тогда контрразведка СБУ задержала российского агента, готовившую синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто. В случае совершения терактов и диверсии спецслужбы России надеялись распространить панические настроения среди гражданского населения региона и повредить транспортной логистике Сил обороны.

Молодики намагались пустити під укіс вантажний потяг на Одещині

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации их преступлений по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также: СБУ задержала группу поджигателей, выполнявших задачи РФ на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Молодики намагались пустити під укіс вантажний потяг на Одещині

Автор: 

Одесская область (3642) СБУ (20053) диверсия (306)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Тіки нє мабілізація - хай дітки побешкетують до 25-ти...
показать весь комментарий
06.02.2025 13:14 Ответить
+13
Воювати ще маленькі, а теракти влаштовувати, пустити під укіс вантажний потяг - саме той вік.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:33 Ответить
+10
Використати в якості разових роботів для розмінування полів біля Покровська.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тіки нє мабілізація - хай дітки побешкетують до 25-ти...
показать весь комментарий
06.02.2025 13:14 Ответить
Звичайно. Вони в армії повинні здавати ворогу інформацію, або ще щось. Армія не додає патріотизму якщо його немає.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:27 Ответить
Вони і є вороги , без мізків , як пів ВР ,СБУ, офіс на Банковій
показать весь комментарий
06.02.2025 13:48 Ответить
У ЗСУ менше часу на тєлєграми, та й воїни навчать як Батьківщину любити.
показать весь комментарий
06.02.2025 15:47 Ответить
Схоже, Вася Коробко із загону чекіста Федорова таки встиг наробити потомство, яке виявилося генетично чекістами, диверсантами і дебвлами.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:15 Ответить
Майте совість "ані же деті" їх потрібно зрозуміти та пробачити, це генофонд нації.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:16 Ответить
Воювати ще маленькі, а теракти влаштовувати, пустити під укіс вантажний потяг - саме той вік.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:33 Ответить
Використати в якості разових роботів для розмінування полів біля Покровська.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:16 Ответить
Ну играются детишки , чего привязались ? Тем более , что по закону им максимум общественное порицание грозит . Или штраф с родителей , 17 гривен .
показать весь комментарий
06.02.2025 13:16 Ответить
о, бачите, оце діло.
сбу, крім того, що збирає сушений подорожник у ведрах, ще збирає металобрухт. гайки, болти, залізяки всякі.
сбу, а що там з підривниками тцк?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:18 Ответить
Як тільки невдоволений народ почав вимагати відправки на фронт тилових нероб з сбу, тцк та поліції, "розкриття" "агентів рф" пішли, як по конвеєру. Доктор Ватсон і Пінкертон нервово курять за рогом...
показать весь комментарий
06.02.2025 13:18 Ответить
Покласти їх на рейки, щоб погрались в анну карєніну!
показать весь комментарий
06.02.2025 13:19 Ответить
Да пристелите их при попытке вооружонного сопротивления. Неужели жалко пару ножей в магазе купить.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:25 Ответить
Пожизненное нужно давать им вместе с родителями, которые по закону несут ответственность за своих детей.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:27 Ответить
Підростає зміна для партії "Слуги за ЖОПу", так би мовити- нові обличчя...
показать весь комментарий
06.02.2025 13:29 Ответить
Це МИ мали пускати поїзда під укіс на кацапії. Це ми мали підривати мости на кацапії. Це ми мали руйнувати водогони, валити стовпи електромереж, підривати вокзали, заводи, палити дорожню техніку, нищити радари російських аеропортів, хакати інтернетмережі. Але, нажаль, ще з початку війни тут на сайті за подібні дописи нападали з криком що ,,минекацапи,,Вже третина України захоплена та зруйнована. А ми досі ,,некацапи,,
показать весь комментарий
06.02.2025 13:29 Ответить
Хто тобі особисто заважає це робити?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:36 Ответить
Гниди...
показать весь комментарий
06.02.2025 13:30 Ответить
поки не будуть при попиткє к бєгству як це робили в 22році тихенько і все то будемо мати ще горя
показать весь комментарий
06.02.2025 13:32 Ответить
це нащадки тих, хто голосував за зеленого лідора у 19 році. 73% це ваші зелені висери.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:36 Ответить
Веселе їх очікує життя у тюрязі… просто казка, а у цей час їхні однолітки будуть закохуватись, мандрувати, вчитися, працювати, заробляти… й взагалі, будуть на волі, а ці недоробки будуть заживо гнити в камері 3 на 2 чи яка там площа… хоча може це й на краще- такі не повинні розмножуватись…
показать весь комментарий
06.02.2025 13:46 Ответить
Пустить в зону на " петухов ".
показать весь комментарий
06.02.2025 13:47 Ответить
всі ці "диверсанти" на зонах вже знайшли своє місце. Бо на зонах сидять люди у яких рідні або в ЗСУ, або в полоні, або вже загинули.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:40 Ответить
Угу, на зонах обычно патриоты-государственники сидят, а не быдло без стыда без совести.
показать весь комментарий
06.02.2025 15:00 Ответить
Бидло....
показать весь комментарий
06.02.2025 14:00 Ответить
Як ворог вербує бидло ,потрібно цю погань знищувати і вже розібратись з тими телеграм каналами які використовує ворог.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:30 Ответить
та це виховання. Які батьки такі і дітки
показать весь комментарий
06.02.2025 14:32 Ответить
я не згоден. Батьки можуть бути інтелигентні та добрі люди. А діти є діти
показать весь комментарий
06.02.2025 14:39 Ответить
я коли був малим то ми ходили до залізничної колії яка була поруч з нашим домом. підкладали на рейки цвяхі аби потім хвастатись "викруткою", монети бо було цікаво, каміння та збоку дивились як потяг колесами перетворює їх на пилюку. А якось поклали на рейки дошку, а зверху "єгипетську" піраміду камінців. І "зховались" в кущах. Їхав маневровий, зупинився, обидва машиніста вискочили, наздогнали нас малих. Підсрачників так надавали обом та вуха покрутили, що я пам'ятаю до нині. І ніколи вже потім туди не ходили. Та ще й сусід в 15 років потрапив під колеса потяга та залишився інвалідом
показать весь комментарий
06.02.2025 14:37 Ответить
Було таке))) З трамваями...
показать весь комментарий
06.02.2025 15:49 Ответить
Хотите прекратить попытки диверсий ? Повесьте этих двух ********* на центральной площади Одессы, покажите это видео по тв и во всех школах и бурсах.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:57 Ответить
мамашка с папашкой будут снова начинать с нуля !!!((( а по другому ни как !!! война !!!(((
показать весь комментарий
06.02.2025 15:28 Ответить
Рішення - засунути їм усі болти та гайки в дупи, записати це та викласти публічне відео в мережу.
показать весь комментарий
06.02.2025 15:32 Ответить
****** что с вами не так?
показать весь комментарий
06.02.2025 16:49 Ответить
2e2r3t #601413 це бот від подляка і дєрьмака і зеленої гниди. реєстрація 05 лютого 2025 року.
показать весь комментарий
06.02.2025 17:23 Ответить
скільки ж ціх під.рів? це ж ні яких тюрем не хватить на них, пора вже конц табори для них будувати.
показать весь комментарий
06.02.2025 19:01 Ответить
 
 