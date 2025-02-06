Двое молодых людей пытались пустить под откос грузовой поезд на Одесщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двое агентов РФ пытались пустить с рельсов грузовой поезд в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведка Службы безопасности задержала двух местных жителей 17 и 18 лет, готовивших диверсию. Ночью они начали разбирать часть пути и вбивать в его стыки металлическую арматуру.

Юноши искали "легкие" деньги на тематических телеграм-каналах. Там их "увидел" и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, координировавший попытку теракта в Одесской области в январе этого года.

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Тогда контрразведка СБУ задержала российского агента, готовившую синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто. В случае совершения терактов и диверсии спецслужбы России надеялись распространить панические настроения среди гражданского населения региона и повредить транспортной логистике Сил обороны.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации их преступлений по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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