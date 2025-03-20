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Новости Утраты Украины
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На войне погиб военный, бывший оператор телеканала PTV UA Артур Шибалов

артур,шибалов

В Курской области (Российская Федерация) 13 марта погиб военный, бывший оператор и монтажер телеканала PTV UA Артур Шибалов из Полтавы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт массовой информации.

"У тебя были совсем другие планы на жизнь. Ты хотел снимать кино и писать книги. Ты для этого сколько учился. Но ты считал невозможным спрятаться и не принять вызов. Мое солнышко погасло", - написала его мать Татьяна Шибалова.

Главный редактор газеты "Полтавская мысль" Диана Страшко поделилась воспоминаниями о совместной работе с Артуром Шибаловым. По ее словам, 26-летний Артур присоединился к армии в 2024 году.

"Мы вместе работали несколько лет примерно с 2017 года. Он монтировал видео, учился всему с нуля. Но со временем освоил и видеокамеру. Артур был добрым, никогда ни в чем не отказывал. Меня умилило, что он хотел стать писателем, а мы этого и не знали. Уже вот недавно он написал в соцсети о первом официальном отказе в публикации", - вспоминает журналистка.

погиб Артур Шибалов

Артур Шибалов - младший брат журналиста, военного, бывшего пленного Евгения Шибалова.

По данным Института массовой информации, Артур Шибалов стал 101-м в списке погибших медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения.

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Вічна пам'ять Герою!
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20.03.2025 15:33 Ответить
Вічна пам'ять Воїну! Спочивай з миром, Герой. Боляче((
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20.03.2025 15:35 Ответить
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20.03.2025 15:41 Ответить
Нема коментарів й нема виправдання ... бо гинуть найбільш поважна частина суспільства . Найбільш інетелектално розвинута, найбільш енергічна й по всем напрямка ініциативна .

В московії гинуть виключно інертні виродки , які за гроші рідну мати заріжут й дітей живцем з"їдять .
Я тупо не знаю , з ким залишиться Ненька без цих людей ?!
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20.03.2025 15:44 Ответить
Такой молодой …
ГЕРОЙ ! 🇺🇦
😢😢😢💔
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20.03.2025 15:49 Ответить
Захисники життя захищають Волю України від московитів-окупантів!!
А комарницький, у цей же час, якось «дивно» утік з України!!??
Привладна неміч та некомпетентність… за гроші…
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20.03.2025 15:55 Ответить
При такому розкладі навіть пропорція втрат 1 до 1000 не є успішною для держави Україна .
Гине в нас еліта справжня ... а в них навіть шальна куля хоча одного "пореченка" не ліквідувала -- але ж ніяк а ні "солов"їного посліда" , а ні бісновату "гойду" чомусь не ******* шальні кулі .
На кожну ціну мерзоту для ***** требо свою агентуру витрачати , щось планувать ... але усякі подольськи-ківі ... вони другорядні й вторинні .
А ось Девінчі був символом Майдану Гідності ... й вже два роки як нема хлопця ...
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20.03.2025 15:57 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 💙💛
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20.03.2025 16:03 Ответить
 
 