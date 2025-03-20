На войне погиб военный, бывший оператор телеканала PTV UA Артур Шибалов

В Курской области (Российская Федерация) 13 марта погиб военный, бывший оператор и монтажер телеканала PTV UA Артур Шибалов из Полтавы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт массовой информации.

"У тебя были совсем другие планы на жизнь. Ты хотел снимать кино и писать книги. Ты для этого сколько учился. Но ты считал невозможным спрятаться и не принять вызов. Мое солнышко погасло", - написала его мать Татьяна Шибалова.

Главный редактор газеты "Полтавская мысль" Диана Страшко поделилась воспоминаниями о совместной работе с Артуром Шибаловым. По ее словам, 26-летний Артур присоединился к армии в 2024 году.

"Мы вместе работали несколько лет примерно с 2017 года. Он монтировал видео, учился всему с нуля. Но со временем освоил и видеокамеру. Артур был добрым, никогда ни в чем не отказывал. Меня умилило, что он хотел стать писателем, а мы этого и не знали. Уже вот недавно он написал в соцсети о первом официальном отказе в публикации", - вспоминает журналистка.

Артур Шибалов - младший брат журналиста, военного, бывшего пленного Евгения Шибалова.

По данным Института массовой информации, Артур Шибалов стал 101-м в списке погибших медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения.

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