На войне погиб военный, бывший оператор телеканала PTV UA Артур Шибалов
В Курской области (Российская Федерация) 13 марта погиб военный, бывший оператор и монтажер телеканала PTV UA Артур Шибалов из Полтавы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт массовой информации.
"У тебя были совсем другие планы на жизнь. Ты хотел снимать кино и писать книги. Ты для этого сколько учился. Но ты считал невозможным спрятаться и не принять вызов. Мое солнышко погасло", - написала его мать Татьяна Шибалова.
Главный редактор газеты "Полтавская мысль" Диана Страшко поделилась воспоминаниями о совместной работе с Артуром Шибаловым. По ее словам, 26-летний Артур присоединился к армии в 2024 году.
"Мы вместе работали несколько лет примерно с 2017 года. Он монтировал видео, учился всему с нуля. Но со временем освоил и видеокамеру. Артур был добрым, никогда ни в чем не отказывал. Меня умилило, что он хотел стать писателем, а мы этого и не знали. Уже вот недавно он написал в соцсети о первом официальном отказе в публикации", - вспоминает журналистка.
Артур Шибалов - младший брат журналиста, военного, бывшего пленного Евгения Шибалова.
По данным Института массовой информации, Артур Шибалов стал 101-м в списке погибших медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения.
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В московії гинуть виключно інертні виродки , які за гроші рідну мати заріжут й дітей живцем з"їдять .
Я тупо не знаю , з ким залишиться Ненька без цих людей ?!
ГЕРОЙ ! 🇺🇦
😢😢😢💔
А комарницький, у цей же час, якось «дивно» утік з України!!??
Привладна неміч та некомпетентність… за гроші…
Гине в нас еліта справжня ... а в них навіть шальна куля хоча одного "пореченка" не ліквідувала -- але ж ніяк а ні "солов"їного посліда" , а ні бісновату "гойду" чомусь не ******* шальні кулі .
На кожну ціну мерзоту для ***** требо свою агентуру витрачати , щось планувать ... але усякі подольськи-ківі ... вони другорядні й вторинні .
А ось Девінчі був символом Майдану Гідності ... й вже два роки як нема хлопця ...