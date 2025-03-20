Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: обсудят поставку F-16 и ПВО
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере проводят встречу в Осло.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Мы благодарны Норвегии, вам, вашей команде, парламенту за большую поддержку - военную, гуманитарную и поддержку энергетики, что очень важно, особенно во время последних трех тяжелых зим. Очень благодарен, мы никогда этого не забудем. Хочу обсудить с вами ситуацию на фронте, дипломатию с США и гарантии безопасности", - сказал глава государства.
Во время встречи стороны обсудят участие Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира и наработке общего европейского плана.
Также Зеленский и Стере обсудят укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.
Известно, что 20 марта президент Зеленский прибыл с визитом в Норвегию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стьоре, неуки!
Параноїдально боїться що Уйло по ньому Іскандером зафігачить?
Нехай не хвилюється, для Уйла - Блазень КРАЩІЙ "президент" України!
потужний переможний кластер!
відчуваєте різницю?
зе!шмаркля готовий віддати все: окуповані землі, копалини, зерно, аес.
а плєшива крємлядь домовився в хокей скатати і продовжує вбивати цивільних.
У французів наче непогані машини...