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Новости Визит Зеленского в Норвегию
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Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: обсудят поставку F-16 и ПВО

Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере проводят встречу в Осло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы благодарны Норвегии, вам, вашей команде, парламенту за большую поддержку - военную, гуманитарную и поддержку энергетики, что очень важно, особенно во время последних трех тяжелых зим. Очень благодарен, мы никогда этого не забудем. Хочу обсудить с вами ситуацию на фронте, дипломатию с США и гарантии безопасности", - сказал глава государства.

Во время встречи стороны обсудят участие Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира и наработке общего европейского плана.

Также Зеленский и Стере обсудят укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.

Известно, что 20 марта президент Зеленский прибыл с визитом в Норвегию.

Читайте также: Норвегия должна значительно увеличить помощь Украине, - премьер Стере

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Норвегия (697) Стёре Йонас Гар (8)


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Топ комментарии
+6
Яка трансформація ! З минулого року. Цілий рік носився з ідеєю підписів на гарантійних папірцях та шашликами на березі Женевського озера. Про зброю та літаки навіть не згадував. А сьогодні РАПТОМ згадав про літаки. Сьогодні він не згадає про паніку, хаос на вокзалах, дорогах на захід країни, які він ОРГАНІЗУВАВ у перші два тижні своїми мріями про травневі свята. Заспокоювали, присипали українців всім кодлом. І жоден падаляка та верещучки не вийшли рятувати та заспокоювати киян та бучанців ! Не забудемо, не простимо НАВІКИ ! То для чого лізти вдруге на свої "граблі" оцим віслюкам ? Йдіть собі тихо, низесенько опустивши вуха Віслючки ! Не випробуйте ще раз ТЕРПІННЯ українського народу.
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20.03.2025 15:46
+1
Його якщо що й турбує, то це ВИКЛЮЧНО ППО!
Параноїдально боїться що Уйло по ньому Іскандером зафігачить?
Нехай не хвилюється, для Уйла - Блазень КРАЩІЙ "президент" України!
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20.03.2025 15:37
+1
тобто, зе!поц домовляється про металолом, який відключений від сервісів?
потужний переможний кластер!
відчуваєте різницю?
зе!шмаркля готовий віддати все: окуповані землі, копалини, зерно, аес.
а плєшива крємлядь домовився в хокей скатати і продовжує вбивати цивільних.
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20.03.2025 15:57
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Йонас Гар Стере

Стьоре, неуки!
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20.03.2025 15:36 Ответить
І взагалі: киньте нишком перекладати з російської!!!
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20.03.2025 15:39 Ответить
Його якщо що й турбує, то це ВИКЛЮЧНО ППО!
Параноїдально боїться що Уйло по ньому Іскандером зафігачить?
Нехай не хвилюється, для Уйла - Блазень КРАЩІЙ "президент" України!
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20.03.2025 15:37 Ответить
звичайно тому трампон і пуйло хоче змінити Зелю
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20.03.2025 15:46 Ответить
Они прикидываются.
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20.03.2025 15:55 Ответить
На кого?
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20.03.2025 16:05 Ответить
Яка трансформація ! З минулого року. Цілий рік носився з ідеєю підписів на гарантійних папірцях та шашликами на березі Женевського озера. Про зброю та літаки навіть не згадував. А сьогодні РАПТОМ згадав про літаки. Сьогодні він не згадає про паніку, хаос на вокзалах, дорогах на захід країни, які він ОРГАНІЗУВАВ у перші два тижні своїми мріями про травневі свята. Заспокоювали, присипали українців всім кодлом. І жоден падаляка та верещучки не вийшли рятувати та заспокоювати киян та бучанців ! Не забудемо, не простимо НАВІКИ ! То для чого лізти вдруге на свої "граблі" оцим віслюкам ? Йдіть собі тихо, низесенько опустивши вуха Віслючки ! Не випробуйте ще раз ТЕРПІННЯ українського народу.
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20.03.2025 15:46 Ответить
то твоя дуска що не згадував. А літаки F16 і французькі /url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2******************************************&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDassault_Mirage_2000&usg=****************************&opi=89978449 Dassault Mirage 2000 вже тут
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20.03.2025 15:47 Ответить
Тут, та не в тій кількості, щоб воювати. На українцях можна зекономити ? Пообіцяємо 20, а дамо 10, решту до 29 року. Що можуть пару ескадрилій змінити на 1,5 тисячному фронті ? Спитай експертів. Я не знаю, але здогадуюсь.
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20.03.2025 16:16 Ответить
Воно кожний день з кимось зустрічається,щось обговорює,а де результат?Чи то тільки бла бла бла?
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20.03.2025 15:46 Ответить
Звичайно а якже іначе . Зате Пуйло сидить у себе в бункері і ніде не вилазе- боїться кругом літать
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20.03.2025 15:48 Ответить
тобто, зе!поц домовляється про металолом, який відключений від сервісів?
потужний переможний кластер!
відчуваєте різницю?
зе!шмаркля готовий віддати все: окуповані землі, копалини, зерно, аес.
а плєшива крємлядь домовився в хокей скатати і продовжує вбивати цивільних.
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20.03.2025 15:57 Ответить
Всего норги могут поставить до 30 Ф-16.
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20.03.2025 15:58 Ответить
12 штук переоборудуют до Block 50/52. Первые 6 вроде уже в Украине (недавно было сообщение о получении партии Ф-16 без названия страны отправителя).
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20.03.2025 16:14 Ответить
Устроїло гастролі с завгоспом за бюджет України
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20.03.2025 16:18 Ответить
То може вже не треба F-16?
У французів наче непогані машини...
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20.03.2025 16:31 Ответить
 
 