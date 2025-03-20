Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: обсудят поставку F-16 и ПВО

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере проводят встречу в Осло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы благодарны Норвегии, вам, вашей команде, парламенту за большую поддержку - военную, гуманитарную и поддержку энергетики, что очень важно, особенно во время последних трех тяжелых зим. Очень благодарен, мы никогда этого не забудем. Хочу обсудить с вами ситуацию на фронте, дипломатию с США и гарантии безопасности", - сказал глава государства.

Во время встречи стороны обсудят участие Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира и наработке общего европейского плана.

Также Зеленский и Стере обсудят укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.

Известно, что 20 марта президент Зеленский прибыл с визитом в Норвегию.

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