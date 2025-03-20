Венгрия отказалась подписать выводы саммита ЕС по Украине, - СМИ
Во время саммита Европейского совета, который проходит в Брюсселе, Венгрия отказалась подписать раздел выводов, посвященный Украине.
Об этом сообщил чиновник ЕС в комментарии "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Венгрия отказалась подписать украинский раздел выводов саммита ЕС, он будет опубликован как отдельный документ с 26 подписями", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.
Во время встречи лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на фронте, а также результаты переговоров, которые проводят США. По словам представителя ЕС, участники саммита пришли к выводу, что на данный момент фактически не происходит никаких реальных переговоров между Украиной и Россией.
Как отмечается, также было обсуждено, каким образом Евросоюз и Украина могут влиять на возможный мирный процесс. В целом дискуссия по Украине продолжалась два часа.
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