Венгрия отказалась подписать выводы саммита ЕС по Украине, - СМИ

Во время саммита Европейского совета, который проходит в Брюсселе, Венгрия отказалась подписать раздел выводов, посвященный Украине.

Об этом сообщил чиновник ЕС в комментарии "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Венгрия отказалась подписать украинский раздел выводов саммита ЕС, он будет опубликован как отдельный документ с 26 подписями", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Во время встречи лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на фронте, а также результаты переговоров, которые проводят США. По словам представителя ЕС, участники саммита пришли к выводу, что на данный момент фактически не происходит никаких реальных переговоров между Украиной и Россией.

Как отмечается, также было обсуждено, каким образом Евросоюз и Украина могут влиять на возможный мирный процесс. В целом дискуссия по Украине продолжалась два часа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС поддержит создание трибунала для Путина, но Венгрия не поддерживает выводы саммита