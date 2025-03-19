ЕС поддержит создание трибунала для Путина, но Венгрия не поддерживает выводы саммита

Европейский совет поддержит создание Специального трибунала для наказания виновных в преступлениях агрессии России против Украины, но Венгрия не согласна с частью выводов.

Об этом говорится в проекте текста выводов саммита, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Выводы Европейского совета, который состоится 20-21 марта в Брюсселе, подчеркнут важность привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией во время войны против Украины.

"Европейский совет подтверждает решительную приверженность Евросоюза обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В этом контексте прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, является важным шагом", - говорится в документе.

Лидеры ЕС считают создание трибунала важным шагом в процессе обеспечения ответственности за военные преступления. Однако часть выводов по Украине не будет поддержана Венгрией. Ожидается, что 26 из 27 государств ЕС согласятся с этими выводами.

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