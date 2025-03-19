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Новости Саммит ЕС 20-21 марта Трибунал для Путина
1 906 15

ЕС поддержит создание трибунала для Путина, но Венгрия не поддерживает выводы саммита

єс

Европейский совет поддержит создание Специального трибунала для наказания виновных в преступлениях агрессии России против Украины, но Венгрия не согласна с частью выводов.

Об этом говорится в проекте текста выводов саммита, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Выводы Европейского совета, который состоится 20-21 марта в Брюсселе, подчеркнут важность привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией во время войны против Украины.

"Европейский совет подтверждает решительную приверженность Евросоюза обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В этом контексте прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, является важным шагом", - говорится в документе.

Лидеры ЕС считают создание трибунала важным шагом в процессе обеспечения ответственности за военные преступления. Однако часть выводов по Украине не будет поддержана Венгрией. Ожидается, что 26 из 27 государств ЕС согласятся с этими выводами.

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Автор: 

путин владимир (31231) Евросоюз (17102) трибунал (270)


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Топ комментарии
+3
А Баба-яга угорщина проти...
Це ще когось хіба дивує? Дивно, що її досі не виперли звідусіль і не припинили фінансування.
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19.03.2025 14:55
+3
А як же 70 років назад судили гітлерівців без дозволу Вугорщини? Всі судові питання завжди вирішувались голосуванням більшості суддів а не одностайністю. Тому що завжди в отарі знайдеться паршива вівця яка ненавидить інших і буде пакостити
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19.03.2025 15:46
+2
На ...уй угрів!!! Нехай повернуться до уральських гір!!! Вони ніхто і звати їх ніяк!!!
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19.03.2025 15:11
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Украина прорвала фронт в Белгородской области: ВСУ продвинулись вглубь РФ на 12 км-Корреспондент The Economist Оливер Кэррол

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19.03.2025 14:28 Ответить
Офіцер, Снайпер і Бахмутський Демон не підтверджують ніяких масштабних наступів ЗСУ.
Ввечері (на крайній випадок - завтра вранці) руснявий генштаб доблєстно разгроміт врага і спасьот блєтгород.
От побачите.
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19.03.2025 14:32 Ответить
Угорщина, Угорщина, Угорщина. Фіцо де? Прогулює? Папа вова ременем відшмагає.
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19.03.2025 14:33 Ответить
ну, ясно! мадярщина в усьому винна весь євросоюз перебуває в стані послугу місцевим циганам
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19.03.2025 14:41 Ответить
мадяри проти справедливості..
не дивно,
бо самі під трибунал можуть піти..
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19.03.2025 14:42 Ответить
Містер Трамп теж не підтримає цю пропозицію.
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19.03.2025 14:51 Ответить
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19.03.2025 14:54 Ответить
А Баба-яга угорщина проти...
Це ще когось хіба дивує? Дивно, що її досі не виперли звідусіль і не припинили фінансування.
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19.03.2025 14:55 Ответить
На ...уй угрів!!! Нехай повернуться до уральських гір!!! Вони ніхто і звати їх ніяк!!!
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19.03.2025 15:11 Ответить
А як же 70 років назад судили гітлерівців без дозволу Вугорщини? Всі судові питання завжди вирішувались голосуванням більшості суддів а не одностайністю. Тому що завжди в отарі знайдеться паршива вівця яка ненавидить інших і буде пакостити
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19.03.2025 15:46 Ответить
и на шо збиратися якщо мадяри проти щоб горилки попити и показати що ми за украину
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19.03.2025 15:51 Ответить
Тому й не підтримує що теж опиниться в ряду підозрюваних а потім і підсудних за тісні зв'язки з злочинним кремлем.
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19.03.2025 17:31 Ответить
Так настохерела эта комедь! Дело тут даже не в торбане. Знают заранее, что не пройдет решение абсолютного большинства, но продолжают дрочку. Причем ещё один появился --- фицо! Через раз по очереди эти два урода вето накладывают. Вот ржут в кремле хлопая в ладоши!
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19.03.2025 18:25 Ответить
на угорщину треба подавати до суду і створювати окремий трибунал
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19.03.2025 23:21 Ответить
 
 