Оккупанты используют подвалы в Волчанске для накопления сил, - ОТГ "Харьков"

Российские оккупанты используют подвалы предприятий и жилых домов в Волчанске для накопления личного состава и логистики.

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, передает Цензор.НЕТ .

"Волчанск - это довольно большой город, большая агломерация, и там есть и предприятия, и немало жилых домов. Каждое предприятие, как и жилые дома, имеют значительные подвальные помещения. Россияне их там пытаются дооборудовать и использовать в своих целях. В первую очередь для накопления личного состава и логистического обеспечения", - отметил он.

По словам Шамшина, украинские Силы обороны принимают меры для уничтожения вражеских позиций, однако деталей не разглашают.

"Останавливаться на этом, что именно мы делаем, не стал бы, потому что не нужно врагу знать, каким образом мы его уничтожаем, но скажу одно: в этих подвалах, в этих подземных коммуникациях россияне часто находят свою смерть", - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что потепление влияет на действия оккупантов - они могут переносить больше боеприпасов и продовольствия, но в то же время размокшие почвы затрудняют передвижение техники и личного состава.

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