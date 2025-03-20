Конституция Украины создает трудности для мирного урегулирования, - Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина имеет ряд сложностей для переговоров по окончанию войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В Украине есть сразу несколько трудностей: Конституция, которая запрещает любые территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, - вопрос легитимности Зеленского", - сказал Шойгу журналистам.

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