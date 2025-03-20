Конституция Украины создает трудности для мирного урегулирования, - Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина имеет ряд сложностей для переговоров по окончанию войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"В Украине есть сразу несколько трудностей: Конституция, которая запрещает любые территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, - вопрос легитимности Зеленского", - сказал Шойгу журналистам.
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+33 Виталий Танчик #518988
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+25 ALEX SUROVV #593022
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....Оленевод дол..б Шоугу!?
А я на своєму місці.
у оленевода складнощі
так пензлюй взад у свою тайгу нахрін, там у тебе точно не буде складнощів із Україною
Конституция да, создает трудности. Но вы берите пример с гражданина Зеленского - он ее просто поставил на паузу.
Но после того, как горстка стран за несколько лет не смогла конфисковать замороженное бабло, если не на пользу Украине то хотя бы в знак наказания - мне окончательно стало понятно, на чьей они стороне. Что бы они при этом ни говорили в микрофон.
Он убежал в тайгу
И Путин не успел сорвать медали...
І нехай свою змінять, бо міняють як хочуть, як включили території так і виключили, всеодно їхня т.з. конституція годиться тільки зад підтерти.