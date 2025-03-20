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Новости Шойгу о переговорах с Украиной
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Конституция Украины создает трудности для мирного урегулирования, - Шойгу

Шойгу прибыл в Иран

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина имеет ряд сложностей для переговоров по окончанию войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В Украине есть сразу несколько трудностей: Конституция, которая запрещает любые территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, - вопрос легитимности Зеленского", - сказал Шойгу журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о заявлениях Путина о легитимности: согласно Конституции и законам Украины президентом является Зеленский

Автор: 

Конституция (2236) Шойгу Сергей (712) переговоры с Россией (956)


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Топ комментарии
+33
А які труднощі створює рашистська "конституція" у котру вони вписали ЧУЖІ ТЕРИТОРІЇ, взагалі не висловити словами!
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20.03.2025 17:23
+31
не ваше собаче діло що в нашій конституції
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20.03.2025 17:22
+25
Конституція України забороняє мирне врегулювання і переговори з поганими рузькими. Щоб почати переговори потрібно щоб рузькі стали всі хорошими
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20.03.2025 17:21
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Доведеться пояснити. Не Конституція України створює проблеми для "мірного урєгулірованія впороса прінадлєжності обозначєнних тєрріторій россіі", а саме існування держави під назвою Україна.
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20.03.2025 18:10 Ответить
Ще один "спеціаліст" з конституційного права, намалювався! Хай краще займеться проблемою боротьби з підшкірним та носоглоточним оводом у оленів... Бо перші псують оленячу шкіру, і з неї важко унти шить, а від других олені хворіють і здихають...
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20.03.2025 17:59 Ответить
Тут щодо проблем в конституції сказано краще.
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20.03.2025 18:11 Ответить
Проблемы не проблемы а какое твое вонючее навозное дело ПРИДУРОК
....Оленевод дол..б Шоугу!?
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20.03.2025 18:17 Ответить
Ібанат!
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20.03.2025 17:18 Ответить
Звичайно! 😁 Труднощі для мирного врегулювання створює кацапська конституція, куди вписано крадені українські території. Якщо цю кацапську конституцію привести до тями, викресливши 4 українські області, мирне врегулювання відбудеться швидше і легше.
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20.03.2025 17:57 Ответить
про великі яйця вже було ?
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20.03.2025 17:20 Ответить
Конституція України забороняє мирне врегулювання і переговори з поганими рузькими. Щоб почати переговори потрібно щоб рузькі стали всі хорошими
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20.03.2025 17:21 Ответить
Кожний 200-й рузькій - хороший ...
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20.03.2025 21:40 Ответить
Війна України проти рашистської пітьми - екзістенційна. Тому триватиме й далі, бо Конституцію ніхто міняти під забаганки ***** не буде.
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20.03.2025 17:21 Ответить
Нечемно. Тож, перше представся і напиши хто ти сам є.
А я на своєму місці.
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20.03.2025 17:48 Ответить
не ваше собаче діло що в нашій конституції
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20.03.2025 17:22 Ответить
дело на єтого оленя возбудили???
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20.03.2025 17:22 Ответить
Чому цей нацист досі не на концерті Кабзона?
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20.03.2025 17:22 Ответить
А які труднощі створює рашистська "конституція" у котру вони вписали ЧУЖІ ТЕРИТОРІЇ, взагалі не висловити словами!
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20.03.2025 17:23 Ответить
опа-на
у оленевода складнощі
так пензлюй взад у свою тайгу нахрін, там у тебе точно не буде складнощів із Україною
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20.03.2025 17:23 Ответить
Оленевод и бывших предводитель орды лапотных козлов..
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20.03.2025 17:24 Ответить
Дивно , а для Зеленського і його шайки мародерів Конституція не створює жодних труднощів на шляху узурпації влади .
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20.03.2025 17:25 Ответить
Ой Кожеедович, не притворяйся только. У нас тут половина ОПы на вашей зарплате, а если копнуть то и ВР зацепит, уж с кем поговорить, вы найдете. С президентом А. Ермаком можете.

Конституция да, создает трудности. Но вы берите пример с гражданина Зеленского - он ее просто поставил на паузу.
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20.03.2025 17:25 Ответить
Как на пульте,с пультом по жизни...
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20.03.2025 17:29 Ответить
Вони не можуть ввести військовий стан, як Україна зробила - ссуться
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20.03.2025 18:46 Ответить
Знаете, я понимаю военное противостояние. Я понимаю экономические войны.

Но после того, как горстка стран за несколько лет не смогла конфисковать замороженное бабло, если не на пользу Украине то хотя бы в знак наказания - мне окончательно стало понятно, на чьей они стороне. Что бы они при этом ни говорили в микрофон.
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20.03.2025 19:21 Ответить
Ви бот, чи шо? Взагалі не по темі відповідаєте.
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20.03.2025 19:40 Ответить
Шайгу в тайгу...
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20.03.2025 17:27 Ответить
Гаварящій алєнь!
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20.03.2025 17:27 Ответить
ой та почекайте ...зеленська 🤡 рада ,щас почне розказувати ...шо треба робити констітуційнні зміни , шось незначне, у пакеті протягнуть з гвалтуванням констітуції на 100% ...
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20.03.2025 17:28 Ответить
що ж таке трапилось, що алєнєвода виштовхали на сцену?
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20.03.2025 17:29 Ответить
Куда пропал Шойгу?
Он убежал в тайгу
И Путин не успел сорвать медали...
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20.03.2025 17:32 Ответить
Медведєв пішов в запой, прийшлося оленя випускати.
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20.03.2025 19:22 Ответить
Так во время войны изменения Конституции запрещены...
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20.03.2025 17:30 Ответить
По-перше, ваше Хйло реально нелегітимне. А по-друге, немає сенсу обговорювати нісенітницю **************, що не надавати того ж сенсу нісенітниці.
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20.03.2025 17:38 Ответить
Перефразую кацапа: "Украіна і украінци нікак нє хатят умєрєть".
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20.03.2025 17:39 Ответить
Ах ти ж підор ***********! А як Україні заважає кацапсяча конституція, ох як заважає!...
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20.03.2025 17:39 Ответить
- Шайгу, гдє алєні ! Гєрасімав, пачіму ішакі !
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20.03.2025 17:43 Ответить
О, ти ба, ще один експерт по нашої Конституції...то як же ця потвора по -українскі щось прочла? Чи воно використує для читання ( та ну, воно може читати?) фсбешний переклад?
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20.03.2025 17:44 Ответить
І все тому, що "зрадник України" Порошенко з Радою змогли прийняти потрібні правки. Але то нічого! "Патріоти України" ОПЗЖ зі "слугами", під чуйним керівництвом ОПи і Зе, виправлять ситуацію на шляху до миру!
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20.03.2025 17:44 Ответить
Китайцам на заметку, руснявая конституция разрешает территориальные изменения!!!
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20.03.2025 17:46 Ответить
Звідки тувинець знає слово "конституція"?
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20.03.2025 17:47 Ответить
Іпать, воно ще живе.
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20.03.2025 17:51 Ответить
щодо недопустимості територіальних змін, то це не труднощі, а факт, який кацапи повинні усвідомити і забути, окуповані території ніколи їхніми не стануть. а оте решту, де воно вичитало, це що труднощі перекладу на болотну?
І нехай свою змінять, бо міняють як хочуть, як включили території так і виключили, всеодно їхня т.з. конституція годиться тільки зад підтерти.
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20.03.2025 18:07 Ответить
Оленевод, а ты что, читал Конституцию Украины? Ты даже рога у оленя не сосчитаешь.
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20.03.2025 18:18 Ответить
Для миру створюють труднощі кацапи та алєнєводи, які напали на Україну та не бажають йти *****…
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20.03.2025 18:21 Ответить
Та це оленевод отримав нову методичку. Кловуну знову рейтинг піднімають. Тягнуть за вуха.
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20.03.2025 18:23 Ответить
кловуну поки пофіг на рейтінг, він осьо тільки в кінці минулого року на виборах переміг.
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20.03.2025 18:50 Ответить
От добре, що на паРаші не має Конституції, не має і проблем 😀
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20.03.2025 18:24 Ответить
Русня потихеньку починає розуміти, що Крим українським є і буде навіть під тимчасовою москальскою окупацією.
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20.03.2025 18:48 Ответить
Был оленевод и говорит как оленевод .
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20.03.2025 19:07 Ответить
а иди ***** тувинский олень!
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20.03.2025 19:09 Ответить
та вам завжди українці в україні заважали, а грузини в грузії, молдавани в молдові. ви мокші кончені нам уже 400 років жити не даєте та ми ж на вас не нападаємо, погано, що піндоси врятували вас у 94-му, а треба було добиаати
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20.03.2025 19:11 Ответить
Уйобки каzапські, НАХ.. з України і не буде ніяких труднощів.
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20.03.2025 19:18 Ответить
Навіщо ще цього дебіла тут друкувати? Нема іншого цікавого матеріалу?
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20.03.2025 19:38 Ответить
всплило гімно )) десь у олєня якогось лососнув ***** і решив козирнуть незнакомим йому словом конституція ))
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20.03.2025 19:58 Ответить
У кацапів не дві біди а багато:дураки,дороги, влада та вінторогий піпл.
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20.03.2025 20:04 Ответить
А вот и оленевод начал вонять, наверное дела у путлера совсем плохи, димон медвед сбухался, остался в помощниках один шойга и тот с рогами.
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20.03.2025 20:15 Ответить
а як вона нашим можновладцям заважаэ
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20.03.2025 20:51 Ответить
Якшо шойгу не влаштовує нелігітимний ЗЕ то можеш побазікати з нелігітімним януковощом
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20.03.2025 21:44 Ответить
 
 